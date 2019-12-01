HD9316/03
غليان آمن وسهل
تتميّز الغلاية الكهربائية الجديدة من Philips بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ القياسي والموافق عليه لملامسة الطعام، ووظيفة الحفاظ على السخونة من دون إعادة الغليان، لغلي المياه بسرعة وبكل راحة بال!إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
درجة حرارة المياه ثابتة عند 85±5 درجات مئوية بدون الحاجة إلى إعادة الغليان. تشغيل بسيط مع مفتاح ومؤشر للحفاظ على السخونة
طول كبل الطاقة قابل للتعديل بحسب الحاجة لتخزين سهل
تتميز بتصميمها الدائري الذي لا يشبه الغلايات التقليدية، وهيكلها الأنيق المستقيم بلمسة نهائية من الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول
أجزاء معدنية متوفق عليها من الفولاذ (SUS304) لضمان الحصول على كوب ماء آمن ونظيف.
توفّر وحدة التحكم من Strix، المصممة في المملكة المتحدة، نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى الجفاف، مع إيقاف تشغيل تلقائي عندما تصبح المياه جاهزة أو عندما يتم رفع الجهاز عن القاعدة.
عملية فتح وإغلاق سهلة تساعد في تجنب الإصابة بحروق
فلتر قابل للفصل من الفولاذ المقاوم للصدأ يُرشح كل كوب ماء بكفاءة. تصميمه القابل للفصل يجعل عملية التنظيف أسهل
استخدام أسهل
مواصفات التصميم
المقاييس والوزن
المواصفات التقنية
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