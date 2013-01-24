غليان آمن وسهل

تتميّز الغلاية الكهربائية الجديدة من Philips بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ القياسي والموافق عليه لملامسة الطعام، ووظيفة الحفاظ على السخونة من دون إعادة الغليان، لغلي المياه بسرعة وبكل راحة بال! إكتشف كلّ المميزات