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HD9314/90
مياه ساخنة تلبي الاحتياجات اليومية
وفر وقتك مع غلاية Essential Collection من Philips من السلسلة 1000؛ حيث يمكنك بسرعة تحضير المشروبات الساخنة وغلي الماء للطهي مع أداة التسخين المسطّحة للغليان السريع والتنظيف السهل.
متينة وآمنة وتغلي الماء بكفاءة
تصميم ذكي ومريح
اكتشف مجموعة الفطور الكاملة
تم تصميم مجموعة الفطور لما هو مهم حقًا، حيث يمكنك اكتشاف المجموعة الكاملة مع آلة تحضير القهوة بالتنقيط والمحمصة.
استمتع بالغليان السريع والتنظيف السهل مع أداة التسخين المخفية والمصنوعة من الفولاذ المضاد للصدأ - حيث المزيج المثالي بين السرعة والراحة لتحضير مشروباتك الساخنة المفضلة.
لا تقلق بشأن أي شيء، يتوقف تشغيل الغلاية بشكل تلقائي عند غليان الماء لتجنب التسخين المفرط.