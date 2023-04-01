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Airfryer

السلسلة 5000، حجم XXL متصل

HD9285/93
  • رفيق الطهو المتصل والمثالي لتحضير وجبات صحية رفيق الطهو المتصل والمثالي لتحضير وجبات صحية رفيق الطهو المتصل والمثالي لتحضير وجبات صحية
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    Airfryer السلسلة 5000، حجم XXL متصل

    HD9285/93

    رفيق الطهو المتصل والمثالي لتحضير وجبات صحية

    إن جهاز Airfryer سلسلة 5000 حجم XXL المتصل من Philips هو رفيقك في الطهو اليومي لتحضير وجبات طعام خالية بدون عناء متوازنة غذائيًا ومعدة بشكل رائع لكل أفراد العائلة، في أي يوم من الأسبوع. إكتشف كلّ المميزات

    Airfryer السلسلة 5000، حجم XXL متصل

    رفيق الطهو المتصل والمثالي لتحضير وجبات صحية

    إن جهاز Airfryer سلسلة 5000 حجم XXL المتصل من Philips هو رفيقك في الطهو اليومي لتحضير وجبات طعام خالية بدون عناء متوازنة غذائيًا ومعدة بشكل رائع لكل أفراد العائلة، في أي يوم من الأسبوع. إكتشف كلّ المميزات

    رفيق الطهو المتصل والمثالي لتحضير وجبات صحية

    إن جهاز Airfryer سلسلة 5000 حجم XXL المتصل من Philips هو رفيقك في الطهو اليومي لتحضير وجبات طعام خالية بدون عناء متوازنة غذائيًا ومعدة بشكل رائع لكل أفراد العائلة، في أي يوم من الأسبوع. إكتشف كلّ المميزات

    Airfryer السلسلة 5000، حجم XXL متصل

    رفيق الطهو المتصل والمثالي لتحضير وجبات صحية

    إن جهاز Airfryer سلسلة 5000 حجم XXL المتصل من Philips هو رفيقك في الطهو اليومي لتحضير وجبات طعام خالية بدون عناء متوازنة غذائيًا ومعدة بشكل رائع لكل أفراد العائلة، في أي يوم من الأسبوع. إكتشف كلّ المميزات

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      رفيق الطهو المتصل والمثالي لتحضير وجبات صحية

      قم بالإقران بتطبيق NutriU للحصول على وصفات ملهمة كل يوم

      • متصل بتطبيق NutriU
      • جهاز Airfryer ‏16 في 1
      • 7,2 لترات (1,4 كجم)
      • تقنية Rapid Air
      • صينية الخَبز مضمنة
      رفيق الطهو المتصل والمثالي لتحضير وجبات صحية للعائلة

      رفيق الطهو المتصل والمثالي لتحضير وجبات صحية للعائلة

      يتصل تطبيقنا NutriU البديهي بسهولة بجهاز Airfryer، ما يجعله رفيقك في الطهي اليومي. يمكنك تجاوز مرحلة القلي الصحي واكتشاف الوصفات الجديدة الشهية ومشاركتها، وحتى مراقبة الطهي عن بعد بحيث يمكنك توفير بعض الوقت لفعل الأشياء التي تحبها.

      جهاز Airfryer المتكامل متعدد الاستخدامات ومتعدد الوظائف

      جهاز Airfryer المتكامل متعدد الاستخدامات ومتعدد الوظائف

      يتضمن جهاز Airfryer سلسلة 5000 حجم XXL المتصل الجديد من Philips ‏16 وظيفة مختلفة للطهي: القلي والخبز والشوي والتحمير وإزالة الرطوبة والتحميص وإزالة الجليد وإعادة التسخين والتخمير وغير ذلك الكثير.

      وصفات Airfryer شهية لحياة صحية كل يوم

      وصفات Airfryer شهية لحياة صحية كل يوم

      اكتشف مئات* وصفات Airfryer الشهية واللذيذة والصحية والسهلة التحضير. تم تقديم معظم الوصفات في تطبيق NutriU من قِبل خبراء التغذية للطهو كل يوم.

      تحديد، تعيين، استرخاء

      تحديد، تعيين، استرخاء

      اختر وصفة، وأرسلها إلى جهاز Airfryer، وراقب مدى تقدم الطهي من دون التحرك من مقعدك. سيرشدك تطبيق NutriU في كل خطوة على الطريق لتتمكن من تحضير وجبات منزلية تحبها أنت وعائلتك كل يوم. تم تمكين التحكم الصوتي أيضًا، وهو متوافق مع Amazon Alexa.

      قلي صحي مع تقنية Rapid Air

      قلي صحي مع تقنية Rapid Air

      تقوم تقنية Rapid Air، بفضل تصميمها الذي يتخذ شكل "نجم البحر"، بتدوير الهواء الساخن لتحضير طعام شهي ومقرمش من الخارج وطريّ من الداخل، من دون إضافة أي زيت أو باستخدام كمية قليلة منه.

      استمتع بطعام شهي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%**

      استمتع بطعام شهي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%**

      يستخدم جهاز Airfryer سلسلة 5000 حجم XXL المتصل من Philips الهواء الساخن لطهو طعامك المفضّل حتى يصبح مقرمشًا بطريقة مثالية، مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%**.

      حجم XXL لكل أفراد العائلة

      حجم XXL لكل أفراد العائلة

      تم تصميم جهاز Airfryer سلسلة 5000 حجم XXL المتصل من Philips ليناسب كل أفراد عائلتك. فهو مزوّد بسلة سعة 1,4 كجم بالإضافة إلى صَينية سعة 7,2 لترات، لمساعدتك في طهو مجموعة متنوعة من الوجبات. حضّر لغاية 6 وجبات في دفعة واحدة لأصدقائك وأفراد عائلتك.

      توفير الطاقة والوقت

      توفير الطاقة والوقت

      تعمل أجهزة Airfryer من Philips بفعالية أكبر لتوفير الوقت والطاقة من خلال طهي وجبات شهية مع استهلاك طاقة أقل بنسبة 60% وسرعة أكبر بنسبة 40% من الفرن التقليدي.***

      سهلة الاستخدام والتنظيف

      سهلة الاستخدام والتنظيف

      يمكن استخدام كل القطع القابلة للفك في الجلاية. تتميّز سلة QuickClean الخاصة بجهاز Airfryer بطلاء مانع للالتصاق لعملية تنظيف سهلة. يسمح لك القلي بواسطة الهواء أيضًا بالحفاظ على منزلك خاليًا من رائحة القلي التي تتسبّبها المقلاة التقليدية.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

      • الملحقات

        المضمنة
        صَينية الخَبز

      • المواصفات الفنية

        الفولتية
        220-240  فولت
        طول سلك الطاقة
        0،8  أمتار
        الطاقة
        2000  واط
        التردد
        50  هرتز

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        6,25  كلغ
        أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
        410 × 300 × 330 مم

      • المواصفات العامة

        ضوء تشغيل الطاقة
        نعم
        آمنة للاستخدام في الجلاية
        نعم
        عنصر تحكم بدرجة الحرارة
        40 - 200 درجة مئوية
        ميزات المنتج
        • اتصال بشبكة Wi-Fi
        • تقنية Rapid Air
        • إزالة الدهون
        • تطبيق NutriU
        • المحافظة على السخونة
        التحكم بالوقت
        لغاية 60 دقيقة
        طلاء مانع للالتصاق
        نعم
        وظيفة تعيين الطهو مسبقًا
        نعم
        QuickClean
        نعم
        طبقة داخلية خالية من BPA
        نعم

      • التصميم والتشطيبات

        اللون (الألوان)
        أسود وفضي داكن

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الاستدامة

        العلبة
        90% من المواد المعاد تدويرها&lt;
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • السعة

        الصَينية (لتر*)
        7.2  لتر
        الحصص
        6
        السلة (كلغ)
        1,4 كجم

      • وظائف الطهي

        تدفق هواء مرتفع
        • • القلي
        • • التحميص
        • • الشوي
        • • الخَبز
        • • الطهي في وعاء واحد
        • • التحمير
        • • سوتيه
        • • طي المأكولات المثلجة
        • • التسخين
        • • إذابة الجليد
        • • المحافظة على السخونة
        • • التجفيف
        • • التحميص
        • • اليخنة
        • • التخمير
        • • الحفظ

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          • * مقارنة بالبطاطس المقلية الطازجة المحضّرة في مقلاة تقليدية من Philips
          • **متوسط النسب المئوية استنادًا إلى قياس المختبر الداخلي مع المنتجات HD9280، وHD9650، وHD9860، وHD9270، وHD9285، وHD9252، وHD9200، وHD9255، وHD9880؛ طهي صدر دجاج واحد (ضبط جهاز Airfryer عند 160 درجة مئوية، بدون تسخين مسبق) أو فيليه سمك السلمون (ضبط جهاز Airfryer عند 200 درجة مئوية، بدون تسخين مسبق) مقابل استخدام فرن من الفئة أ. تختلف النسب المئوية الدقيقة وتتنوع بحسب نوع جهاز Airfryer والوصفة.
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