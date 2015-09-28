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HD8977/01
التجربة الأكثر تطورًا لتحضير القهوة في المنزل
تقدّم آلة Saeco GranBaristo Avanti مجموعة متنوعة من 18 مشروبًا لن تقوى على مقاومتها. ويمكن تخصيص كل مشروب تمامًا بحسب ذوقك وتخميره مباشرة من خلال جهازك الذكي، أمّا الصيانة فهي سهلة جدًا بفضل الإرشاد المفصّل الذي يقدّمه التطبيق*.
18 مشروبًا
إبريق الحليب المضمّن
فولاذ مقاوم للصدأ
AquaClean
استمتع بتشكيلة غير مسبوقة من المشروبات لتناسب أي مناسبة. سواء أكنت تتوق إلى إسبريسو أو قهوة أو مشروب يعتمد على الحليب، فإن آلة تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية الممتازة الخاصة بك تُقدم لك نتيجة مثالية في الفنجان من دون أي عناء وفي وقت قصير!
استمتع بكابتشينو ولاتيه ماكياتو كريمي للغاية بدرجة حرارة مثالية، وذلك بأسهل طريقة ممكنة. ما عليك سوى صب الحليب في الإبريق، وتوصيله بالآلة وتحديد المشروب المفضل لديك. سواء أكان الكابتشينو أم الحليب المخفوق، فسيتم تقديم مشروبك خلال ثوانٍ، مع تدفق خالٍ من الانسكاب ودرجة حرارة مثالية.
توفر آلة الإسبريسو الأوتوماتيكية الممتازة هذه مجموعة واسعة من الخيارات لتخصيص مشروبك حسب ذوقك. يمكنك بسهولة ضبط وحفظ حجم القهوة وقوتها ودرجة حرارتها لكل مشروب. استمتع بالاستكشاف والتجربة وابتكر أي مشروب ترغب به!
يتوافق تطبيق Avanti مع أجهزة iPad 3/4 وiPad Air وiPad Mini Retina بنظام iOS 7 والإصدارات الأحدث، ومع أجهزة Samsung Galaxy Tab 3 (حجم 8,0 بوصات) وTab 4 (حجم 10,1 بوصات) وNote Pro LTE (حجم 12,2 بوصة)، وNexus 7 2013 (حجم 7 بوصات)، وSony Xperia Z LTE (حجم 10,1 بوصات) بنظام Android الإصدار 4.3 والإصدارات الأحدث، ومع Bluetooth الإصدار 4.0 والإصدارات الأحدث
تجدر الإشارة إلى أن Saeco GranBaristo Avanti جاهز للاستخدام مع التطبيق، لكن الجهاز الذكي غير مشمول مع المنتج. حمّل تطبيق Saeco Avanti من الرابط التالي: http://www.saeco.com/avanti-app
بالاستناد إلى 8 فلاتر بديلة كما هو محدد من الآلة. يستند عدد الأكواب الفعلي إلى الأنواع المختلفة من القهوة المحددة، وعملية التشطيف والتنظيف.