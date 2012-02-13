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تم إيقافه
HD7564/21
قهوة لذيذة حتى النقطة الأخيرة
تتيح لك آلة تحضير القهوة الأنيقة من Philips هذه الاستمتاع بنكهة غنية بفضل ميزة Aroma Swirl. ويشتمل وعاء القهوة على فوهة ذكية تعمل على دوران فلتر القهوة لتوزيع النكهة بشكل مثالي عبر الإبريق بأكمله.
مع إبريق زجاجي
Aromaswirl
اللون الأسود المعدني
إنّ إبريق النكهة من Philips مصنوع من الزجاج وهو مصمّم ليحفظ نكهة القهوة.
يمكنّك الضخ الذي تتمتّع به آلة تحضير القهوة من Philips من تحضير القهوة بسرعة فائقة.
توفّر الحلقة الدارئة حول الإبريق الزجاجي حماية ومستوى ثبات محسن.