HD6321/21
اقلب الصحن للشواء كما يحلو لك
صحن مزدوج لصنع أصناف متنوعة على طريقتك الخاصة. والسطح الأملس مثالي لطهو أطعمة مثل الخضار والأسماك والقريدس على نار هادئة، بينما يُستخدم السطح المضلع لشواء قطع اللحم مثل الشرائح والهامبورجر والنقانق مع خطوط شواء لا تُقاوم.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اللوح المزدوج قابل للقلب مما يتيح لك الطهي باستخدام سطح شواء مضلع أو ناعم، حتى تستمتع بطعامك تمامًا كما تحب. اللوح الناعم مناسب لطهي قطع الطعام الصغيرة. أما الأسطح المضلعة فتخلق تأثير الشوي على اللهب الذي لا يقاوم على قطع اللحم.
الأسطح غير اللاصقة تسمح لك بالطهي دون إضافة أي زيت، لذلك ستتذوق فقط نكهة الطعام
يتم تصريف الدهون الزائدة إلى صينية دهون آمنة للغسل في غسالة الأطباق
الشواية المائلة تجعل الدهون الزائدة تتدفق إلى صينية الدهون وبالتالي تقلل من الرائحة والدخان
لوح قابل للغسل في غسالة الأطباق، وقابل للفصل، مما يتيح سهولة التنظيف
نطاق واسع من درجات الحرارة (من 70 درجة مئوية إلى 230 درجة مئوية) لاختيار درجة الحرارة المثالية لكل مكون، مما يضمن لك نتائج مثالية لكل طعام
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
المواصفات العامّة
التصميم واللون الخارجي
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