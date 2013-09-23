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    Daily Collection شواء بسطحي اتصال

    HD6305/21

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    تتمتّع هذه الشوّاية الصحية بصحون شواء ذات درجة حرارة مرتفعة لتحفظ بداخلها كل النكهة الشهية المليئة بالعصير. فهي تحمى بسرعة وتحافظ على حرارة ثابتة للحصول على نتائج يمكن الوثوق بها، كما يمكن استخدامها في وضع مائل أو أفقي للاستمتاع بطرق طهو مختلفة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection شواء بسطحي اتصال

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    وضعيتا شواء في تصميم واحد صغير

    • 2000 واط
    • صحن مضلع
    • 2 وضعيات شواء، درجات حرارة عالية
    تحتفظ صحون الشواء ذات درجة الحرارة المرتفعة بكامل النكهة

    تحتفظ صحون الشواء ذات درجة الحرارة المرتفعة بكامل النكهة

    إن صحن الشواء بدرجة حرارة مرتفعة يحفظ الخواص والنكهة في الطعام. هذا لأنه عندما يلامس الطعام سطح الشواية، يبدأ بالنضوج ويأخذ لونًا بنيًا، فيشكل قشرة لذيذة تحتفظ بداخلها بالطعم اللذيذ والنكهة الطيّبة.

    يضمن المنظم الحراري القابل للضبط نتائج ممتازة لكل أنواع الطعام

    يضمن المنظم الحراري القابل للضبط نتائج ممتازة لكل أنواع الطعام

    نطاق واسع لدرجة الحرارة (من 70 إلى 230 درجة مئوية) لاختيار درجة الحرارة المثالية لكل مكون بهدف ضمان نتائج ممتازة لكل أنواع الطعام.

    طاقة عالية للتسخين بسرعة والحفاظ على درجة حرارة ثابتة.

    طاقة عالية للتسخين بسرعة والحفاظ على درجة حرارة ثابتة.

    طاقة عالية للتسخين بسرعة والحفاظ على درجة حرارة ثابتة.

    وضعيتا شواء: وضعية الشواء المسطح ووضعية الشواء بسطحي اتصال

    وضعيتا شواء: وضعية الشواء المسطح ووضعية الشواء بسطحي اتصال

    يمكن استخدام الشوّاية مع إحكام الغطاء أو فتحه بالكامل. 1. يحفظ وضع إحكام الغطاء كل النكهة وهو مثالي لشواء اللحم أو السمك أو الخضار أو السندويشات. 2. يشبه الوضع المفتوح بالكامل الباربكيو الصغير، وهو مثالي لوضعية الشواء المسطح أو للطهو الممتع أو لتسخين الطعام.

    وضعية الشواء المسطح ووضعية الشواء بسطحي اتصال

    وضعية الشواء المسطح ووضعية الشواء بسطحي اتصال

    وضعيات شواء متعددة 2 في 1: وضعية الشواء المسطح ووضعية الشواء بسطحي اتصال.

    صحون شواء صحية ومائلة لتصريف كل الدهون الزائدة

    صحون شواء صحية ومائلة لتصريف كل الدهون الزائدة

    يدع الوضع المنحدر الشحوم الفائضة تتسرب إلى صينية الشحوم المُضمَّنة، وهو أمر صحي للغاية ومثالي للحوم والأطعمة التي تحتوي على فائض من الزيت.

    سهلة التخزين عموديًا

    سهلة التخزين عموديًا

    سهلة التخزين عموديًا؛ تخزين مرتب للسلك والصينية.

    تتميز أسطح الشواء غير اللاصقة بسهولة التنظيف

    تتميز أسطح الشواء غير اللاصقة بسهولة التنظيف

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-240  V
      الطاقة
      2000  W
      طول سلك الطاقة
      0،8  m

    • المواصفات العامّة

      مخزن لسلك الطاقة
      نعم
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      ضوء تشغيل الطاقة
      نعم
      تخزين صينية الدهون
      نعم
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مدمج
      نعم
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