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  • تغلي الكمية المطلوبة فقط تغلي الكمية المطلوبة فقط تغلي الكمية المطلوبة فقط

    Viva Collection الغلاية

    HD4677/40

    تغلي الكمية المطلوبة فقط

    تتيح لك الميزة الفريدة ''مؤشر كوب واحد'' في الغلاية HD4677/40 المعدنية الأنيقة المظهر من Philips إمكانية غلي كمية المياه المطلوبة فقط. ويمكنك بذلك توفير ما يصل حتى 66% من استهلاك الطاقة بسهولة والحدّ من التأثيرات السلبية على البيئة.

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    Viva Collection الغلاية

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    تغلي الكمية المطلوبة فقط

    توفر هذه الغلاية استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 66%

    • قوة 2400 واط وسعة 1.7 لتر
    • مؤشر كوب واحد
    • أبيض وبنفسجي
    • غطاء بمفصلة
    كوب مؤشر واحد لغلي كمية المياه التي تحتاج إليها فقط

    كوب مؤشر واحد لغلي كمية المياه التي تحتاج إليها فقط

    لتمكين المستهلكين من غلي كمية المياه التي يحتاجونها، وبالتالي توفير ما يصل حتى 66% من الطاقة والمياه والمساهمة في بيئة أفضل.

    غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل تركيبه وتنظيفه

    غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل تركيبه وتنظيفه

    غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل عملية الملء والتنظيف، وتجنب التعرض للبخار أيضًا.

    أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

    أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

    تضمن الأداة المغطاة بالفولاذ المقاوم للصدأ في غلاية Philips سرعة الغليان وسهولة التنظيف.

    يرن الجرس عندما تصبح المياه جاهزة

    يرن الجرس عندما تصبح المياه جاهزة

    يرن الجرس عندما تصل المياه إلى نقطة الغليان.

    لفّاف لسلك الطاقة لسهولة التخزين

    لفّاف لسلك الطاقة لسهولة التخزين

    يمكن لف سلك الطاقة حول القاعدة بحيث يسهل وضع الغلاية في المطبخ.

    قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

    قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

    قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة.

    يشير الضوء الدليلي إلى تشغيل الغلاية

    يشير الضوء الدليلي إلى تشغيل الغلاية

    ضوء أنيق مضمّن في مفتاح التشغيل/الإيقاف يشير إلى تشغيل الغلاية.

    مؤشرات مستوى المياه سهلة القراءة من الجانبين

    مؤشرات مستوى المياه سهلة القراءة من الجانبين

    مؤشرات مستوى المياه السهلة القراءة على جانبي الغلاية الكهربائية من Philips لاستخدامها من كل من العسراويين واليمناويين.

    فلتر شبكي صغير للحصول على كوب من المياه النقية

    فلتر شبكي صغير للحصول على كوب من المياه النقية

    يمنع الفلتر الشبكي الصغير الموجود على القمع من تسرّب جزئيات الكلس بحجم أكبر من 200 ميكرون ويضمن بالتالي الحصول على مياه نقية في كوبك.

    نظام أمان متعدد المستويات

    نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      المواد
      • لولب التسخين: فولاذ لا يصدأ
      • الغطاء: بوليبروبيلين/ ABS
      • المفتاح وحامل الأداة: بوليبروبيلين
      اللون (الألوان)
      أبيض ولافندر

    • الأبعاد

      أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
      16.2‏x‏26.5‏x‏22  cm
      أبعاد العلبة (العرض×العمق×الارتفاع)
      22‏x‏18.1‏x‏32.2  cm

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-240  V
      الطاقة
      2400  W
      طول سلك الطاقة
      0,75  m
      السعة
      1.7  l
      التردد
      50-60  Hz

    • المواصفات العامّة

      مخزن لسلك الطاقة
      نعم
      قاعدة تدور 360 درجة
      نعم
      لاسلكي
      نعم
      غطاء واسع مفتوح
      نعم
      إيقاف تشغيل تلقائي
      نعم
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      مقبض مريح
      نعم
      ملء سهل عبر الفوهة
      نعم
      حماية من الغليان حتى الجفاف
      نعم
      أداة تسخين مسطّحة
      نعم
      ملء عبر الغطاء والفوهة أيضًا
      نعم

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

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