أرز وأطباق شهية لكل العائلة

بفضل تقنية التسخين "الذكي والثلاثي الأبعاد" يتم الحصول على توزيع سخونة قوي من الأعلى والجانب والأسفل، لتسخين الأرز بشكل متساوٍ ودقيق. بالإضافة إلى ذلك، يتميّز الوعاء الداخلي بطلاء باكوهانسيكي الذي يدوم طويلاً، لتحضير أزر وأطباق شهية لكل وجبة.