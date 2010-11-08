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  • اكتشف النكهات الغنية اكتشف النكهات الغنية اكتشف النكهات الغنية

    شواية صحية

    HD4407/20

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    تتمتَّع هذه المشواة الصحية بصحون شواء ذات درجة حرارة مرتفعة لتحفظ بداخلها كل النكهة اللذيذة. إنها تحمى بسرعة وتحتفظ بحرارة ثابتة للحصول على نتائج موثوق بها، ويمكن استخدامها في وضع مائل أو أفقي للاستمتاع بطرق طهو مختلفة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    شواية صحية

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    اكتشف النكهات الغنية

    حافظ على النكهة باستخدام ألواح ذات درجة حرارة عالية

    • 2000 واط
    • صحن مضلع
    • 3 وضعيات شواء
    ألواح شواء بحرارة عالية تحافظ على نكهات الطعام

    ألواح شواء بحرارة عالية تحافظ على نكهات الطعام

    تعمل درجة الحرارة العالية لألواح الشواء على حفظ كافة العصارات والنكهات داخل الطعام. ففي اللحظة التي يلامس فيها الطعام سطح الشواية، يبدأ في إصدار صوت أزيز واكتساب اللون البني الذهبي، ما يشكّل قشرة لذيذة تحافظ على كل الفوائد والنكهات في مكانها الصحيح.

    منظم حرارة قابل للتعديل يضمن نتائج مثالية لكل نوع طعام

    منظم حرارة قابل للتعديل يضمن نتائج مثالية لكل نوع طعام

    نطاق حرارة واسع (من 70 درجة مئوية إلى 230 درجة مئوية) لاختيار درجة الحرارة المثالية لكل مكوّن، ما يضمن لك نتائج مثالية لكل نوع طعام

    سهلة التخزين بوضع عمودي

    سهلة التخزين بوضع عمودي

    سهلة التخزين بوضع عمودي؛ تخزين مرتب للسلك والصينية.

    قطع قابلة للغسل في الجلاية

    قطع قابلة للغسل في الجلاية

    قطع قابلة للغسل في الجلاية تسهّل التنظيف.

    أوضاع شواء متعددة: مائدة، فرن، شواية شواء بالاتصال

    أوضاع شواء متعددة: مائدة، فرن، شواية شواء بالاتصال

    يمكن استخدام الشواية مع غلق الغطاء أو فتحه بالكامل، أو بوضع الجراتان، ما يتيح لك تحضير أطباق متنوعة. 1. الوضع المغلق يحفظ كامل النكهة وهو مثالي لشواء اللحوم والأسماك والخضار أو تحضير السندويتشات. 2. الوضع المفتوح بالكامل يشبه شواية الباربيكيو الصغيرة، وهو مثالي لشواء المائدة أو الطهي الممتع أو تسخين الطعام. 3. وضع الجراتان مناسب لإذابة الجبن على خبز التوست أو الخضار مثل الطماطم والكوسى.

    ألواح الشواء المائلة الصحية تصرّف الدهون في صينية الدهون

    ألواح الشواء المائلة الصحية تصرّف الدهون في صينية الدهون

    الوضع المائل يسمح بتصريف الدهون الزائدة في صينية الدهون المرفقة، وهو صحي جدًا ومثالي للحوم والأطعمة التي تحتوي على دهون زائدة.

    وضع شواية الشواء بالاتصال

    وضع شواية الشواء بالاتصال لتحضير وجبتك الخفيفة الصحية بسرعة.

    سطح شواء مانع للالتصاق

    يعمل السطح المانع للالتصاق على منع التصاق جزيئات الطعام.

    وضع الفرن

    وضع الفرن لطهي الأسماك والخضار والبيتزا.

    وضع شواية المائدة

    وضع شواية المائدة للشواء على سطح شواء مزدوج.

    طاقة عالية للتسخين بسرعة والحفاظ على حرارة ثابتة

    تمكّن القوة العالية للجهاز لوح الشواء من التسخين بسرعة، والوصول إلى درجة حرارة التشغيل بسرعة فائقة، ما يوفر عليك وقتًا كبيرًا. كما يعني أيضًا أن سطح الشواء يحافظ على حرارته عند وضع الطعام عليه لأن القوة العالية تضمن استعادة سريعة لدرجة الحرارة الصحيحة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-240  V
      الطاقة
      2000  W
      طول سلك الطاقة
      0.8  m
      التردد
      50/60  Hz

    • الوزن والأبعاد

      وزن الجهاز المنزلي
      3.9  kg
      أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عمق)
      ‎405 x 280 x 315  mm
      أبعاد لوح الشواية
      319 × 223  mm

    • المواصفات العامّة

      مخزن لسلك الطاقة
      نعم
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      مقابض عازلة للحرارة
      نعم
      ضوء الحرارة
      نعم
      تخزين صينية الدهون
      نعم
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مدمج
      نعم

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون (الألوان)
      فولاذ/أسود
      المواد
      مبيت فولاذي/ ألواح ألومنيوم/ أجزاء بلاستيكية

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