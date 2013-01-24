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Viva Collection

آلة لطهو الأرز ذات الضبط التلقائي

HD3038/56
  • أرز شهي لوجبة لذيذة. أرز شهي لوجبة لذيذة. أرز شهي لوجبة لذيذة.
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    Viva Collection آلة لطهو الأرز ذات الضبط التلقائي

    HD3038/56

    أرز شهي لوجبة لذيذة.

    تتمتّع آلة الطهو من Philips بتصميم رائع، وهي مزوّدة بإعدادات للتحكم بدرجة الحرارة ووعاء داخلي متين جدًا ومتطور مؤلف من 5 طبقات ذهبية اللون وحادة الأطراف، لتوزيع الحرارة بشكل متساوٍ للحصول على طعام مطهو على طريقة الوعاء الكبير التقليدية إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection آلة لطهو الأرز ذات الضبط التلقائي

    أرز شهي لوجبة لذيذة.

    تتمتّع آلة الطهو من Philips بتصميم رائع، وهي مزوّدة بإعدادات للتحكم بدرجة الحرارة ووعاء داخلي متين جدًا ومتطور مؤلف من 5 طبقات ذهبية اللون وحادة الأطراف، لتوزيع الحرارة بشكل متساوٍ للحصول على طعام مطهو على طريقة الوعاء الكبير التقليدية إكتشف كلّ المميزات

    أرز شهي لوجبة لذيذة.

    تتمتّع آلة الطهو من Philips بتصميم رائع، وهي مزوّدة بإعدادات للتحكم بدرجة الحرارة ووعاء داخلي متين جدًا ومتطور مؤلف من 5 طبقات ذهبية اللون وحادة الأطراف، لتوزيع الحرارة بشكل متساوٍ للحصول على طعام مطهو على طريقة الوعاء الكبير التقليدية إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection آلة لطهو الأرز ذات الضبط التلقائي

    أرز شهي لوجبة لذيذة.

    تتمتّع آلة الطهو من Philips بتصميم رائع، وهي مزوّدة بإعدادات للتحكم بدرجة الحرارة ووعاء داخلي متين جدًا ومتطور مؤلف من 5 طبقات ذهبية اللون وحادة الأطراف، لتوزيع الحرارة بشكل متساوٍ للحصول على طعام مطهو على طريقة الوعاء الكبير التقليدية إكتشف كلّ المميزات

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      أرز شهي لوجبة لذيذة.

      الطهو على طريقة الوعاء الكبير التقليدية

      • 1.8 لتر
      يضمن المؤقت معيّن مسبقًا لمدة 12 ساعة الحصول على أرز ووجبة طعام جاهزة في الوقت المحدد

      يضمن المؤقت معيّن مسبقًا لمدة 12 ساعة الحصول على أرز ووجبة طعام جاهزة في الوقت المحدد

      تتوفر أيضًا وظيفة مؤقت يتم تعيينها مسبقًا عندما تريد طهو وجبة طعام. اضغط على زر "المؤقت" لتعيينه مسبقًا من ساعتين إلى 12 ساعة. يمكن ضبط وظيفة المؤقت لغاية 12 ساعة مسبقًا لضمان استمتاعك بوجبات الطعام تحديداً عندما تريدها

      تسخين ثلاثي الأبعاد لتسخين متساوٍ وحفظ السخونة بطريقة أكثر فعالية

      تسخين ثلاثي الأبعاد لتسخين متساوٍ وحفظ السخونة بطريقة أكثر فعالية

      تم تزويد آلة طهو الأرز بنظام تسخين شامل،يتضمن مجموعة السخان في الجهة العليا ومجموعة السخان من كل الجهات ومجموعة السخان الرئيسية في الأسفل. بفضل نظام التسخين الثلاثي الأبعاد يمكن الاستمتاع بعملية تسخين متساوية وحفظ السخونة بطريقة أكثر فعالية ونتيجة خبز أفضل

      تسع قوائم لمزيد من وصفات الطعام الصحية

      تسع قوائم لمزيد من وصفات الطعام الصحية

      تتوفر تسعة قوائم منوّعة ومحددة للطهو تتضمن الطهو العادي والطهو السريع والطهو الفائق السرعة، وإعادة التسخين وطهو عصيدة الأرز وطهو الحساء والطهو على البخار وطهو الكيك وطهو الأرز في وعاء من طين. تسمح لك عملية الطهو الذكية بالحصول على أرز شهي بسهولة تامة

      وظيفة حفظ السخونة للحفاظ على الأرز طازجًا لغاية 24 ساعة

      وظيفة حفظ السخونة للحفاظ على الأرز طازجًا لغاية 24 ساعة

      استخدم وظيفة حفظ السخونة لإبقاء الأرز أو الأطباق ساخنة لفترات طويلة تصل لغاية 24 ساعة، مع المحافظة في الوقت نفسه على نكهة الطعام والتغذية الموجودة فيه. عند الانتهاء من عملية الطهو، تنتقل آلة طهو الأرز تلقائيًا إلى وضع keepwarm

      منفذ بخار قابل للفك لتنظيف سهل

      منفذ بخار قابل للفك لتنظيف سهل

      اغسل منفذ البخار دائمًا لإزالة الرواسب. ما عليك سوى إزالة منفذ البخار من الغطاء العلوي للجهاز وتنظيفه بطريقة شاملة

      مقبض دوّار لسهولة في الحمل

      مقبض دوّار لسهولة في الحمل

      بات من السهل والآمن حمل آلة طهو الأرز من Philips والتنقل بها في المطبخ أو نقلها إلى غرفة الطعام لتقديم الأرز.

      وعاء شديد السماكة (2.0 مم) غير لاصق وسهل التنظيف

      وعاء شديد السماكة (2.0 مم) غير لاصق وسهل التنظيف

      يوفر الوعاء الداخلي المصمم خصيصًا توصيلاً أكثر فعالية للحرارة. وهو يسمح لك بالتمتع بالمذاق الذي يقدمه الطهو على طريقة "الوعاء الكبير" التقليدي. كما يضمن الوعاء الداخلي المؤلف من 5 طبقات ذهبية اللون وشديدة السماكة (2 مم) تسخينًا متساويًا. 1. إن طلاء الكريستال الفائق الصلابة غير قابل للخدش وغير لاصق ما يجعل الوعاء سهل التنظيف ومتينًا للغاية؛ 2. تزيد القاعدة ذات للون الذهبي الفاتح الحرارة أثناء الطهو بطريقة فعالة؛ 3. يوصل الوعاء المصنوع من سبيكة معدنية شديدة السماكة الحرارة بشكل متساوِ؛ 4. يحمي الطلاء المصنوع من الراتينج السبيكة ويجعل الوعاء أكثر صلابة ومتانة؛ 5. يساعد الطلاء الأسود الخارجي على الحفاظ على الحرارة وإبقاء الأرز ساخنًا وطازجًا

      وظيفة إعادة التسخين لتحضير أرز طازج بلمح البصر

      ضع الأرز البارد مع بعض الماء في آلة طهو الأرز واضغط على زر " إعادة التسخين". ستقوم آلة طهو الأرز بتسخينه لمدة 25 دقيقة. وعلى الفور يمكنك التمتع بأرز طازج

      ملحقات مصممة خصيصًا

      ملعقة ومغرفة أرز مصممتان خصيصًا لتوفير الراحة.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        مغرفة
        Y
        ملعقة مسطحة
        نعم
        كوب لقياس السعة
        نعم
        صينية الطهو على البخار البلاستيكية
        نعم

      • مواصفات التصميم

        مواد الجزء الأساسي
        SUS430
        اللون (الألوان)
        فضي
        لون لوحة التحكم
        فضي
        الوزن (مع التغليف)
        5.0  كلغ
        الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع)
        297.2×390.5×263.5  ملليمترًا

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        220-240  فولت
        التردد
        50-60  هرتز
        القدرة الكهربائية بالواط
        980  واط
        طول سلك الطاقة
        1.2  أمتار
        السعة
        1.8/10  لتر / كوب

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