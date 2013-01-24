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Daily Collection

الدورق

HD3011/56
1 الجوائز
  • أرز شهي لوجبة لذيذة. أرز شهي لوجبة لذيذة. أرز شهي لوجبة لذيذة.
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    Daily Collection الدورق

    HD3011/56
    1 الجوائز

    أرز شهي لوجبة لذيذة.

    إذا كانت نكهة الأرز شهية فهي تمنح الوجبة بالكامل طعمًا ألذ، كما تلعب طريقة الطهو دورًا أساسيًا في تعزيز مذاق الوصفة. يمكن لآلة طهو الأرز من Philips والمزوّدة بوعاء داخلي من 5 طبقات ذهبية توليد درجات حرارة مرتفعة أكثر وتوزيعها بشكل متساوٍ، للحصول بالتالي على أشهى طعم للأرز. إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection الدورق

    أرز شهي لوجبة لذيذة.

    إذا كانت نكهة الأرز شهية فهي تمنح الوجبة بالكامل طعمًا ألذ، كما تلعب طريقة الطهو دورًا أساسيًا في تعزيز مذاق الوصفة. يمكن لآلة طهو الأرز من Philips والمزوّدة بوعاء داخلي من 5 طبقات ذهبية توليد درجات حرارة مرتفعة أكثر وتوزيعها بشكل متساوٍ، للحصول بالتالي على أشهى طعم للأرز. إكتشف كلّ المميزات

    أرز شهي لوجبة لذيذة.

    إذا كانت نكهة الأرز شهية فهي تمنح الوجبة بالكامل طعمًا ألذ، كما تلعب طريقة الطهو دورًا أساسيًا في تعزيز مذاق الوصفة. يمكن لآلة طهو الأرز من Philips والمزوّدة بوعاء داخلي من 5 طبقات ذهبية توليد درجات حرارة مرتفعة أكثر وتوزيعها بشكل متساوٍ، للحصول بالتالي على أشهى طعم للأرز. إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection الدورق

    أرز شهي لوجبة لذيذة.

    إذا كانت نكهة الأرز شهية فهي تمنح الوجبة بالكامل طعمًا ألذ، كما تلعب طريقة الطهو دورًا أساسيًا في تعزيز مذاق الوصفة. يمكن لآلة طهو الأرز من Philips والمزوّدة بوعاء داخلي من 5 طبقات ذهبية توليد درجات حرارة مرتفعة أكثر وتوزيعها بشكل متساوٍ، للحصول بالتالي على أشهى طعم للأرز. إكتشف كلّ المميزات

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      أرز شهي لوجبة لذيذة.

      تمتع بالطعم الشهي بفضل "مفعول الوعاء الكبير"

      • 1.0 لتر
      • 6 أكواب
      وعاء داخلي من 5 طبقات لتسخين متساوٍ، يطهو الأرز بطريقة أشهى وألذ

      وعاء داخلي من 5 طبقات لتسخين متساوٍ، يطهو الأرز بطريقة أشهى وألذ

      وعاء داخلي من 5 طبقات لتسخين متساوٍ، يطهو الأرز بطريقة أشهى وألذ.

      وظيفة حفظ السخونة التلقائية للحفاظ على الأرز طازجًا لمدة 12 ساعة

      وظيفة حفظ السخونة التلقائية للحفاظ على الأرز طازجًا لمدة 12 ساعة

      استخدم وظيفة حفظ السخونة لإبقاء الأرز ساخنًا لفترة أطول من الوقت. عند الانتهاء من عملية الطهو، تنتقل آلة طهو الأرز تلقائيًا إلى وضع keepwarm

      وعاء داخلي غير لاصق وسهل الاستخدام مع الجلاية

      وعاء داخلي غير لاصق وسهل الاستخدام مع الجلاية

      وعاء داخلي غير لاصق وسهل الاستخدام مع الجلاية

      مؤشر مستوى الماء سهل القراءة

      مؤشر مستوى الماء سهل القراءة

      تُظهر علامة مستوى الماء الواضحة السعة ونسبة الماء بالنسبة إلى الأرز

      زر بكبسة واحدة لتحكم سهل

      زر بكبسة واحدة لتحكم سهل

      زر بكبسة واحدة للتحكم بالطهو أو لحفظ السخونة، مع ضوء واضح على اللوحة لإظهار حالة الطهو

      طهو الأرز التلقائي

      طهو الأرز وحفظ السخونة بطريقة ملائمة

      طلاء ذهبي يضمن توفير وعاء داخلي متين وغير لاصق.

      طلاء ذهبي يضمن توفير وعاء داخلي متين وغير لاصق.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        سلك الطاقة قابل للفك لتخزين مريح
        نعم
        فتحة لمنع التدفق
        نعم
        وعاء داخلي قابل للغسل في غسالة الأطباق
        نعم
        وعاء داخلي سهل التنظيف وغير لاصق
        نعم
        وظيفة حفظ السخونة بطريقة صحية تبقي الأرز طازجًا لمدة 12 ساعة
        نعم

      • مواصفات التصميم

        مواد الجزء الأساسي
        مطلي بالقصدير
        الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع)
        252×252×225  ملليمترًا
        اللون (الألوان)
        الأخضر الفاتح
        الوزن (مع التغليف)
        3.1  كلغ
        لون لوحة التحكم
        باللون الأخضر

      • الملحقات

        صينية الطهو على البخار البلاستيكية
        نعم
        كوب لقياس السعة
        نعم
        ملعقة مسطحة
        نعم

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        220-240  فولت
        التردد
        50-60  هرتز
        القدرة الكهربائية بالواط
        500  واط
        طول سلك الطاقة
        1.2  أمتار
        السعة
        1.0  لتر / كوب

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