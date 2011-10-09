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تم إيقافه
HD2636/20
تلذذ بطعم الخبر المحمّص
تتمتع آلة التحميص HD2636/20 من Philips بفتحتين عريضتين وعميقتين وميزة التثبيت في الوسط التلقائية لضمان الحصول على خبز ذهبي اللون محمّص بالتساوي سواء كان على شكل شرائح رفيعة أو سميكة. كما تتضمن آلة التحميص هذه حاملاً لتسخين الخبز مضمنًا وصينية منزلقة لالتقاط فتات الخبز وأزرار تعمل بلمسة واحدة للتسخين وإزالة الجليد. لإعادة التسخين وآخر لإزالة الجليد بلمسة واحدة.
فتحتان معدنيتان
3 وظائف
معدن مطلي بالفرشاة
جهاز لتسخين الخبز بفتحة عريضة جدًا
يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس.
آلة تحميص من Philips مع فتحات كبيرة جدًا لتلائم سماكة الخبز أكان رفيعًا أو سميكًا.