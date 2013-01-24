تلذذ بطعم الخبر المحمّص
تتمتع آلة التحميص من Philips بفتحتين عريضتين وعميقتين وميزة التثبيت في الوسط التلقائية لضمان الحصول على خبز ذهبي اللون محمّص بالتساوي سواء كان على شكل شرائح رفيعة أو سميكة. كما تتضمن آلة التحميص هذه حاملاً لتسخين الخبز مضمنًا وصينية منزلقة لالتقاط فتات الخبز وأزرار تعمل بلمسة واحدة للتسخين وإزالة الجليد. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تلذذ بطعم الخبر المحمّص
تتمتع آلة التحميص من Philips بفتحتين عريضتين وعميقتين وميزة التثبيت في الوسط التلقائية لضمان الحصول على خبز ذهبي اللون محمّص بالتساوي سواء كان على شكل شرائح رفيعة أو سميكة. كما تتضمن آلة التحميص هذه حاملاً لتسخين الخبز مضمنًا وصينية منزلقة لالتقاط فتات الخبز وأزرار تعمل بلمسة واحدة للتسخين وإزالة الجليد. إكتشف كلّ المميزات
يتم إيقاف تشغيل آلة تحميص الخبز تلقائيًا إذا علق الخبز بداخلها.
حامل لتسخين الخبز والكرواسان.
يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس.
يتيح لك زر إزالة الجليد إمكانية على آلة التحميص التخلص من الجليد والتحميص في الوقت نفسه، ويقوم زر إعادة التسخين بتسخين الخبز البارد أو زيادة تحميص الخبز المحمّص.
آلة تحميص من Philips مع فتحات كبيرة جدًا لتلائم سماكة الخبز أكان رفيعًا أو سميكًا.
ميزة الرفع لأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بأمان.
سهلة التنظيف بفضل صينية تجميع فتات الخبز القابلة للفك.
تتيح لك الفتحات المتمركزة في الوسط آلة التحميص من Philips إمكانية وضع شرائح سميكة أو رفيعة والتأكد من تثبيتها في الوسط لتحميص الخبز بشكل متساوٍ.
مواصفات التصميم
المواصفات العامّة
المواصفات التقنية