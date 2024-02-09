HD2350/80
مقرمشة من الخارج، طرية من الداخل
استمتع بتحضير وصفات البانيني المقرمش الذهبي والسندويشات المحشية والوافل أيضًا. يسخن جهاز تحضير السندويشات من Philips من السلسلة 5000 بقوة وبشكل متساوٍ بفضل الألواح المانعة للالتصاق والقابلة للإزالة لتوفير الراحة القصوى والتنظيف السهل.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ألواح قابلة للتبديل في ما بينها؛ لتحضير كل ما تفضلّه بداية من شطائر البانيني الطويلة المقرمشة وصولاً إلى السندويشات المحشوة جيدًا والوافل أيضًا!
يمكنك تسخين كل شيء بسرعة وتحميصه للحصول على شطائر مقرمشة وذهبية بشكل مثالي، بفضل جهاز تحضير السندويشات والبانيني القوي هذا الذي يعمل بالضغط بقدرة 750 واط.
تخلّص من الالتصاق والفرك. ما عليك سوى إزالة الألواح وتنظيفها بسهولة بفضل الطبقة المانعة للالتصاق التي تدوم طويلاً.
استمتع بتحضير السندويشات بالطريقة التي تحبها: طرية وشهية وبلون بني ذهبي تمامًا وبشكل مثالي.
لا توجد حاجة إلى فصل جهاز ضغط السندويشات لتشغيله وإيقاف تشغيله.
يقف جهاز تحضير السندويشات بشكل عمودي لتوفير تخزين مريح على سطح العمل أو في الخزانة.
تشير الأضواء بوضوح إلى وقت إحماء جهاز تحضير البانيني والوقت الذي يصبح فيه جاهزًا للاستخدام.
قم بلف السلك لتخزينه بطريقة منظمة من دون جعل مطبخك في حالة فوضى.
اضغط على السندويشات حتى تنضج بشكل مثالي في كل مرة مع جهاز تحضير الشطائر المحمصة الذي يتم فتحه وإغلاقه بإحكام بسهولة.
اختَر ألواح السندويشات لإبقاء الحشوات في الداخل بشكل محكم وقطّع الشطيرة إلى مثلثين جاهزين للأكل.
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