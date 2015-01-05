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    Hairclipper series 9000 آلة قص الشعر

    HC9450/13

    تحكم رقمي باللمس

    تمنحك أداة قص الشعر HAIRCLIPPER Series 9000 دقة وتحكمًا كاملاً بقصة شعرك. إنها أداة قص الشعر الوحيدة التي تمنحك النتائج التي تتوقع الحصول عليها بشكل ثابت، وذلك بفضل التمرير الرقمي والأمشاط الآلية ووظيفة الذاكرة وأداة القص العالية الأداء.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Hairclipper series 9000 آلة قص الشعر

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    مراجعة كل مجموعة آلات قص الشعر

    تحكم رقمي باللمس

    مع أمشاط آلية

    • شفرات من التيتانيوم
    • 400 إعداد طول
    • استخدام لاسلكي 120 دقيقة/شحن لساعة
    واجهة التمرير الرقمية

    واجهة التمرير الرقمية

    تزوّدك واجهة التمرير الرقمي بملاحظات دقيقة حول الطول المحدد. استخدم الشاشة التي تعمل باللمس للتمرير بسهولة عبر أكثر من 400 إعداد طول. تصفّح إعدادات الطول بسرعة أو انتقل ببطء بين كل إعداد وآخر بدرجة تبلغ 0,1 مم.

    تتكيّف مع إعدادات الطول المختلفة

    تتكيّف مع إعدادات الطول المختلفة

    استخدم التمرير الرقمي لتثبيت الطول الذي تريده بالضبط. يتوفر أكثر من 400 إعداد طول للاختيار من بينها مع زيادات بمقدار 0,1 مم، أو يمكنك إزالة المشط لعملية تشذيب دقيقة بطول 0,5 مم.

    قص الشعر بالطول الذي ترغب فيه

    قص الشعر بالطول الذي ترغب فيه

    اختبر قص الشعر الدقيق مع 3 أمشاط قابلة للضبط. ثبّت أكثر من 400 طول للشعر يتراوح ما بين 1 مم و42 مم، أو يمكنك استخدام أداة قص الشعر بدون المشط لعملية تشذيب دقيقة بطول 0,5 مم.

    شفرات حادة جدًا لنتيجة دقيقة جدًا

    شفرات حادة جدًا لنتيجة دقيقة جدًا

    احصل على عملية تشذيب مثالية تحمي بشرتك بفضل شفرات فولاذية مطلية بالتيتانيوم وتتمتع بميزة الشحذ الذاتي مصممة لأداء يدوم طويلاً، مرة بعد مرة.

    أدوات قص الشعر الكهربائية المتسقة في كل مرة

    أدوات قص الشعر الكهربائية المتسقة في كل مرة

    ثبّت إعداد الطول المفضّل لديك بدقة 0,1 مم وحافظ عليه بواسطة نظام آلي لإعداد الطول مصمم بدقة.

    حفظ الإعدادات المفضّلة

    حفظ الإعدادات المفضّلة

    توفر أداة قص الشعر الذكية الوقت، وهي لا تحفظ طول القص الأخير فحسب، بل يمكنها حفظ الإعدادات الثلاثة المفضلة لديك. ما عليك سوى تحديد زر الحفظ والضغط عليه باستمرار.

    تتكيّف بكل سهولة مع الشعر الكثيف

    تتكيّف بكل سهولة مع الشعر الكثيف

    تتكيّف ميزة السرعة القصوى التلقائية مع الشعر الأكثر كثافة، لتوفير بعض التعزيز بالطاقة الإضافية للحصول على حركة قص سهلة للغاية.

    أداة قص مشحوذة بشكل مزدوج لقص الشعر أسرع بمرتين*

    أداة قص مشحوذة بشكل مزدوج لقص الشعر أسرع بمرتين*

    طاقة تناسب كافة أنواع الشعر بفضل تقنية DualCut المتطورة والتي تجمع بين أداة قص مشحوذة بشكل مزدوج وتصميم يتميّز باحتكاك منخفض. صممت أداة القص المبتكرة لقص الشعر أسرع بمرتين مقارنة بأداوت قص الشعر العادية من Philips، لمزيد من الثقة، يقوم الحاجب الفولاذي الذي يحمي الشفرات بمنح المتانة القصوى.

    ما يصل إلى 120 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي

    ما يصل إلى 120 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي

    لا تنشغل بتشابك أسلاك آلات قص الشعر اللاسلكية – سيمنحك الشحن لساعة واحدة مدة تبلغ 120 دقيقة من القص القوي. أو يمكنك إبقاءها متصلة بمصدر الطاقة للحصول على تشذيب دون انقطاع.

    ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

    ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

    صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي مشمولة بضمان لمدة سنتَين ولا تحتاج إلى التزييت على الإطلاق، كما أنها تتوافق مع أي جهد كهربائي في كل أنحاء العالم.

    المواصفات التقنية

    • نظام الطاقة

      المحرّك
      زر السرعة القصوى التلقائي
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      العملية
      سلكي ولاسلكي
      وقت التشغيل
      120 دقيقة
      وقت الشحن
      ساعة واحدة

    • الملحقات

      الملحقات
      3 أمشاط شعر

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • نظام قص

      عنصر القص
      شفرات من التيتانيوم
      عرض رأس التشذيب
      41 ملم
      عدد إعدادات الطول
      400
      مجموعة من إعدادات الطول
      ما بين 0,5 و42 مم
      الدقة (حجم التدرجات)
      0,1 مم
      تحديد الطول
      • تمرير رقمي
      • أمشاط آلية

    • سهولة الاستخدام

      التنظيف
      مقص قابل للفك
      لا تحتاج إلى صيانة
      لا حاجة إلى زيوت
      وظيفة الذاكرة
      نعم

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