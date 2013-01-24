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Hairclipper series 3000

آلة قص الشعر المنزلية

HC3100/13
  • عملية قص وحلاقة خالية من التشطيبات وتهيج بشرة أقل عملية قص وحلاقة خالية من التشطيبات وتهيج بشرة أقل عملية قص وحلاقة خالية من التشطيبات وتهيج بشرة أقل
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    Hairclipper series 3000 آلة قص الشعر المنزلية

    HC3100/13

    عملية قص وحلاقة خالية من التشطيبات وتهيج بشرة أقل

    تم تصميم آلة قص الشعر المنزلية من Philips لتحسين جودة قصة الشعر أو الحلاقة مرة بعد مرة. فالشفرات القوية المصنوعة من الفولاذ تتميز بتصميم خاص يخفف من تهيّج البشرة. إكتشف كلّ المميزات

    Hairclipper series 3000 آلة قص الشعر المنزلية

    عملية قص وحلاقة خالية من التشطيبات وتهيج بشرة أقل

    تم تصميم آلة قص الشعر المنزلية من Philips لتحسين جودة قصة الشعر أو الحلاقة مرة بعد مرة. فالشفرات القوية المصنوعة من الفولاذ تتميز بتصميم خاص يخفف من تهيّج البشرة. إكتشف كلّ المميزات

    عملية قص وحلاقة خالية من التشطيبات وتهيج بشرة أقل

    تم تصميم آلة قص الشعر المنزلية من Philips لتحسين جودة قصة الشعر أو الحلاقة مرة بعد مرة. فالشفرات القوية المصنوعة من الفولاذ تتميز بتصميم خاص يخفف من تهيّج البشرة. إكتشف كلّ المميزات

    Hairclipper series 3000 آلة قص الشعر المنزلية

    عملية قص وحلاقة خالية من التشطيبات وتهيج بشرة أقل

    تم تصميم آلة قص الشعر المنزلية من Philips لتحسين جودة قصة الشعر أو الحلاقة مرة بعد مرة. فالشفرات القوية المصنوعة من الفولاذ تتميز بتصميم خاص يخفف من تهيّج البشرة. إكتشف كلّ المميزات

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      عملية قص وحلاقة خالية من التشطيبات وتهيج بشرة أقل

      آلة مثالية لشعر الرأس والوجه

      • بكرة محرّك نحاسية
      • شفرات من الفولاذ المتين
      • سلك 2,4 م
      • 4 أمشاط قابلة للتثبيت بكبسة زر
      يتميّز المحرّك الخطي المتين بأداء قص قوي

      يتميّز المحرّك الخطي المتين بأداء قص قوي

      صُممت آلة قص الشعر من Philips مع محرّك خطي لتوفير قوة قص ثابتة ومتينة مرة بعد مرة.

      آلة مثالية لشعر الرأس والوجه

      آلة مثالية لشعر الرأس والوجه

      تمنحك لك آلة قص الشعر من Philips حرية تسريح شعر رأسك ولحيتك بأساليب متنوعة، وحتى إزالة الشعر بالكامل.

      شفرات قوية من الفولاذ لتدوم لمدة أطول لغاية 4 مرات*

      شفرات قوية من الفولاذ لتدوم لمدة أطول لغاية 4 مرات*

      صُممت الشفرات الفولاذية من Philips لمقاومة التصدعات والكسور، لتدوم لمدة أطول لغاية 4 مرات*

      ضمان لمدة سنتين

      ضمان لمدة سنتين

      صُممت كافة منتجات العناية بالمظهر لتدوم. فهي تشمل ضمانًا عالميًا لمدة سنتين وتتوافق مع أي تيار كهربائي عالمي.

      تتميز الشفرات القابلة للضبط بدقتها الفائقة من 0,5 مم إلى 3 مم

      تتميز الشفرات القابلة للضبط بدقتها الفائقة من 0,5 مم إلى 3 مم

      بفضل ضبط عتلة الإبهام بطريقة مناسبة، يمكن ضبط الشفرات لإجراء عملية قص جريئة كما وتشذيب اللحية الخفيفة بدون استخدام المشط. تزوّدك الأمشاط الإضافية بفرصة الحصول على تسريحات شعر متعددة.

      مقبض غير مالس بإمكانية إمساك سهلة ومقاومة للانزلاق

      مقبض غير مالس بإمكانية إمساك سهلة ومقاومة للانزلاق

      مقبض غير مالس بطريقة ذكية لإمكانية إمساك مريحة.

      سلك طويل جدًا يبلغ 2,4 م

      سلك طويل جدًا يبلغ 2,4 م

      يوفر لك السلك بطول 2,4 م إمكانية وصول رائعة للتحرك بسهولة أثناء القص.

      رؤوس شفرات مصممة بشكل خاص لجروح أقل

      رؤوس شفرات مصممة بشكل خاص لجروح أقل

      صُممت رؤوس الشفرات من Philips لتقليل خطر التعرّض لجروح أثناء قص الشعر أو اللحية.

      شفرات خاصة لضرر أقل على البشرة

      شفرات خاصة لضرر أقل على البشرة

      صُممت آلة قص الشعر من Philips لضمان أقل عدد من التشطيبات أثناء تسريح شعرك بطريقة فريدة، لتكون فخورًا وواثقًا بنفسك.

      أمشاط شعر قابلة للتثبيت بكبسة زر لأفضل نتائج قص

      أمشاط شعر قابلة للتثبيت بكبسة زر لأفضل نتائج قص

      تأتي آلة قص الشعر مزوّدة بـ 4 أمشاط قابلة للتثبيت بكبسة زر. حدد الطول الذي ترغب فيه في كل من الأمشاط المختلفة واحصل على عملية تشذيب متسقة وناعمة ومتساوية مرة بعد مرة.

      المواصفات التقنية

      • نظام قص

        عرض رأس التشذيب
        41 ملم
        عنصر القص
        شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
        تحديد الطول
        عتلة الإبهام

      • الملحقات

        ملحقات
        4 أمشاط للشعر
        الصيانة
        • فرشاة التنظيف
        • زيت التشحيم
        سلك الطاقة
        طويل جدًا 2,4 م

      • نظام الطاقة

        المحرّك
        بكرة محرّك نحاسية
        تشغيل
        استخدام سلكي فقط

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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