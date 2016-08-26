HC3100/13
عملية قص وحلاقة خالية من التشطيبات وتهيج بشرة أقل
تم تصميم آلة قص الشعر المنزلية من Philips لتحسين جودة قصة الشعر أو الحلاقة مرة بعد مرة. فالشفرات القوية المصنوعة من الفولاذ تتميز بتصميم خاص يخفف من تهيّج البشرة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صُممت آلة قص الشعر من Philips مع محرّك خطي لتوفير قوة قص ثابتة ومتينة مرة بعد مرة.
صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي مشمولة بضمان لمدة سنتَين ولا تحتاج إلى التزييت على الإطلاق، كما أنها تتوافق مع أي جهد كهربائي في كل أنحاء العالم.
صُممت آلة قص الشعر من Philips لضمان أقل عدد من التشطيبات أثناء تسريح شعرك بطريقة فريدة، لتكون فخورًا وواثقًا بنفسك.
تأتي آلة قص الشعر مزوّدة بـ 4 أمشاط قابلة للتثبيت بكبسة زر. حدد الطول الذي ترغب فيه في كل من الأمشاط المختلفة واحصل على عملية تشذيب متسقة وناعمة ومتساوية مرة بعد مرة.
تمنحك لك آلة قص الشعر من Philips حرية تسريح شعر رأسك ولحيتك بأساليب متنوعة، وحتى إزالة الشعر بالكامل.
صُممت الشفرات الفولاذية من Philips لمقاومة التصدعات والكسور، لتدوم لمدة أطول لغاية 4 مرات*
بفضل ضبط عتلة الإبهام بطريقة مناسبة، يمكن ضبط الشفرات لإجراء عملية قص جريئة كما وتشذيب اللحية الخفيفة بدون استخدام المشط. تزوّدك الأمشاط الإضافية بفرصة الحصول على تسريحات شعر متعددة.
مقبض غير مالس بطريقة ذكية لإمكانية إمساك مريحة.
يوفر لك السلك بطول 2,4 م إمكانية وصول رائعة للتحرك بسهولة أثناء القص.
صُممت رؤوس الشفرات من Philips لتقليل خطر التعرّض لجروح أثناء قص الشعر أو اللحية.
نظام الطاقة
الملحقات
الخدمة
نظام قص
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