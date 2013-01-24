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PerfectCare Elite

مكواة مولدة للبخار

GC9642
1 الجوائز
  • أقوى بخار على الإطلاق لأسرع عملية كيّ* أقوى بخار على الإطلاق لأسرع عملية كيّ* أقوى بخار على الإطلاق لأسرع عملية كيّ*
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    PerfectCare Elite مكواة مولدة للبخار

    GC9642
    1 الجوائز

    أقوى بخار على الإطلاق لأسرع عملية كيّ*

    إن PerfectCare Elite هي أفضل مكواة مولّدة للبخار وأكثرها فعالية من Philips. فبفضل تقنية OptimalTEMP، أصبح بإمكانك الآن كيّ كل أنواع الأقمشة، من الجينز وصولاً إلى الحرير، من دون الحاجة إلى إعداد لدرجة الحرارة، مع ضمان عدم حرق كل الملابس القابلة للكيّ. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PerfectCare Elite مكواة مولدة للبخار

    أقوى بخار على الإطلاق لأسرع عملية كيّ*

    إن PerfectCare Elite هي أفضل مكواة مولّدة للبخار وأكثرها فعالية من Philips. فبفضل تقنية OptimalTEMP، أصبح بإمكانك الآن كيّ كل أنواع الأقمشة، من الجينز وصولاً إلى الحرير، من دون الحاجة إلى إعداد لدرجة الحرارة، مع ضمان عدم حرق كل الملابس القابلة للكيّ. إكتشف كلّ المميزات

    أقوى بخار على الإطلاق لأسرع عملية كيّ*

    إن PerfectCare Elite هي أفضل مكواة مولّدة للبخار وأكثرها فعالية من Philips. فبفضل تقنية OptimalTEMP، أصبح بإمكانك الآن كيّ كل أنواع الأقمشة، من الجينز وصولاً إلى الحرير، من دون الحاجة إلى إعداد لدرجة الحرارة، مع ضمان عدم حرق كل الملابس القابلة للكيّ. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PerfectCare Elite مكواة مولدة للبخار

    أقوى بخار على الإطلاق لأسرع عملية كيّ*

    إن PerfectCare Elite هي أفضل مكواة مولّدة للبخار وأكثرها فعالية من Philips. فبفضل تقنية OptimalTEMP، أصبح بإمكانك الآن كيّ كل أنواع الأقمشة، من الجينز وصولاً إلى الحرير، من دون الحاجة إلى إعداد لدرجة الحرارة، مع ضمان عدم حرق كل الملابس القابلة للكيّ. إكتشف كلّ المميزات

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      مع مكواة خفيفة جدًا

      • ضغط يبلغ 7,2 بارات كحد أقصى
      • تعزيز بخار يصل إلى 490 غ
      • خزان مياه بسعة 1,8 لترات
      • خزان ماء قابل للفك
      خزان مياه كبير قابل للفك لإعادة تعبئة سهلة

      خزان مياه كبير قابل للفك لإعادة تعبئة سهلة

      يسمح لك خزان المياه القابل للفك بإعادة التعبئة بسهولة في أي وقت من دون إيقاف تشغيل الجهاز. فهو يتضمّن فتحة تعبئة كبيرة، لتعبئة خزان المياه من مياه الحنفية بكل بساطة. ويتميز بسعة 1,8 لترات تمكّنك من استخدام الجهاز باستمرار وبطريقة مريحة لمدة ساعتين من دون الحاجة إلى ملء الخزان بالكامل.

      توفير استهلاك الطاقة بفضل وضع ECO

      توفير استهلاك الطاقة بفضل وضع ECO

      يسمح لك وضع ECO بتوفير استهلاك الطاقة بدون المساومة على نتائج الكيّ. يستخدم وضع ECO كمية بخار قليلة لكن كافية لكيّ كل ملابسك.

      يمكنك كيّ ملابس مختلفة من الجينز إلى الحرير بدون الاضطرار إلى تغيير درجة الحرارة

      يمكنك كيّ ملابس مختلفة من الجينز إلى الحرير بدون الاضطرار إلى تغيير درجة الحرارة

      بفضل تقنية OptimalTEMP لا حاجة إلى تضييع الوقت بعد الآن في تغيير إعدادات الحرارة أو انتظار ضبط درجة الحرارة أو فرز الملابس قبل كيّها. وبفضل المزيج المثالي بين درجة الحرارة والبخار القوي والمستمر، يمكنك كيّ الأقمشة من الجينز ووصولاً إلى الحرير مع ضمان عدم حرق الملابس.

      قفل للحمل الآمن

      قفل للحمل الآمن

      تحتوي المكواة المولّدة للبخار على قفل للحمل الآمن يثبّت المكواة على قاعدتها بإحكام من دون خطر الانزلاق أو أن يلمس أحدهم قاعدة المكواة الساخنة. يضمن لك هذا القفل إمكانية حمل آمنة وسهلة في كل أرجاء المنزل من موقع التخزين وإليه.

      من الآمن ترك قاعدة المكواة الساخنة على لوح الكيّ

      من الآمن ترك قاعدة المكواة الساخنة على لوح الكيّ

      تضمن لك تقنية OptimalTEMP المبتكرة عدم احتراق أي أقمشة قابلة للكيّ. فبالإضافة إلى الطمأنينة التي ستستمتعين بها أثناء الكيّ، يمكنك أيضًا ترك قاعدة المكواة الساخنة على لوح كيّ الملابس القطنية مباشرةً بدون التسبّب بأي ضرر. يساعد هذا الأمر على تخفيف الانزعاج في معصم اليدين إذ ينفي الحاجة إلى رفع المكواة ووضعها على قاعدتها مراراً.

      إيقاف تلقائي للأمان وتوفير استهلاك الطاقة

      إيقاف تلقائي للأمان وتوفير استهلاك الطاقة

      تقوم وظيفة الإيقاف التلقائي للأمان بإيقاف المكواة المولّدة للبخار في حال عدم استخدامها لبضع دقائق. يوفر ذلك استهلاك الطاقة ويمنحك استخدامًا آمنًا وراحة البال.

      أفضل قاعدة مكواة من Philips من حيث الانزلاق ومقاومة الخدوش

      أفضل قاعدة مكواة من Philips من حيث الانزلاق ومقاومة الخدوش

      تشكّل T-ionic Glide قاعدة المكواة الأكثر تميّزًا من Philips، مع انزلاق فائق لعملية كيّ أسهل وأسرع. فهي تتميّز بقاعدة من الفولاذ المقاوم للصدأ الذي يفوق الألومينيوم بصلابته ومتانته، مع طبقة مضمّنة من أكسيد التيتانيوم لمقاومة الخدوش بصورة متطورة. إضافة إلى ذلك، يوفر لك الهيكل والفتحات المصممة بدقة توزيعًا أفضل للبخار لإزالة التجاعيد بسرعة أكبر.

      بخار قوي لإزالة التجاعيد على أفضل وجه

      بخار قوي لإزالة التجاعيد على أفضل وجه

      أصبح بإمكانك الاستمتاع بتجربة كيّ سريعة جدًا بفضل التقنية الثورية. يقوم البخار القوي والمستمر بكيّ حتى التجاعيد الصعبة ويتم تمليس الأقمشة الأكثر سماكة بسهولة وسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر تعزيز بخار إضافي، إذا لزم الأمر، للبخار العمودي أو التجاعيد الصعبة.

      وزن خفيف وإمكانية حمل مريح

      وزن خفيف وإمكانية حمل مريح

      تتميّز المكواة المولّدة للبخار بوزن مثالي: وزن خفيف جدًا وإمكانية حمل مريح. بالإضافة إلى ذلك، فهي تنزلق بسلاسة على الملابس وتزيل أصعب التجاعيد بسرعة تامة وتقلل الضغط على معصمك. بالإضافة إلى ذلك، فهي تولّد بخارًا عموديًا بسهولة تامة وفعالية. أصبح بإمكانك الآن إزالة التجاعيد عن الأقمشة الدقيقة مثل القمصان الحريرية والفساتين والسترات وحتى الملابس التي يصعب كيّها والتي تحتوي على طيّات وزخرفات وأزرار، إلخ... بطريقة عمودية وبكل راحة وفعالية.

      نظام سهل وفعّال لإزالة الترسبات الكلسية

      نظام سهل وفعّال لإزالة الترسبات الكلسية

      إن إزالة الترسبات الكلسية بانتظام تحمي مكواتك وتضمن لك الحصول على أفضل أداء للبخار باستمرار. تتميّز وظيفة Easy De-Calc Plus بتصميم حصري وبموقع مثالي، لتوفير قدرة مثالية على التخلص من الترسبات الكلسية ولتمديد فترة استخدام المكواة المولّدة للبخار. ستذكّرك المكواة بواسطة الضوء والصوت عندما يحين وقت التنظيف وإزالة الترسبات الكلسية. وعندما يبرد الجهاز، ما عليك سوى إزالة مفتاح Easy De-Calc وتجميع المياه المتسخة وسكبها في كوب والتخلص منها.

      المواصفات التقنية

      • فعالية صديقة للبيئة

        غلاف المنتج
        قابل للتدوير 100%
        وضع توفير الطاقة
        نعم
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • سهولة الاستخدام

        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        طول سلك الطاقة
        1.8 m
        لكل الأقمشة القابلة للكيّ
        نعم
        جاهز للاستخدام
        • مؤشر الضوء
        • مؤشر صوتي
        سعة خزان الماء
        1800 ml
        خزان ماء قابل للفك
        نعم
        حجرة بخار إعصاري
        نعم
        مقاومة الخدوش على قاعدة المكواة
        5 نجوم
        أداء انزلاق قاعدة المكواة
        5 نجوم
        طول الخرطوم
        1.7 m
        اسم قاعدة المكواة
        T-ionicGlide
        تنبيه مستوى المياه المنخفض
        نعم
        تقنية OptimalTEMP
        نعم
        مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
        نعم
        لا تتسبب بالحروق
        نعم
        ما من حاجة إلى إعدادات لدرجة الحرارة
        نعم
        آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ
        حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير
        وقت التسخين
        2 min
        معالج التحكم الذكي
        نعم
        فتحة تعبئة كبيرة جدًا
        نعم
        إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
        نعم
        رأس بخاري خاص للدقة
        نعم

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        بخار عند الطلب
        نعم
        بخار عمودي
        نعم
        ضغط
        7,2 بارات كحد أقصى
        فولتية
        220 - 240 V
        الطاقة
        2400 كحد أقصى W
        بخار مستمر
        ما يصل إلى 145 غ/د
        تعزيز البخار
        ما يصل إلى 490 g
        جاهز للاستخدام
        2 min
        مستويات بخار متغيرة
        نعم

      • الضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • معالجة الكلس

        تذكير بإزالة الترسبات
        • ضوء
        • نعم
        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        Easy De-Calc Plus

      • حقيبة

        قفل للحمل الآمن
        للحمل والسلامة
        مخزن لحفظ سلك الطاقة
        مخزن لحفظ سلك الطاقة
        مخزن لسلك الطاقة
        • مخزن لسلك الطاقة
        • مثبت فيلكرو

      • الحجم والوزن

        أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
        31 x‏ 35 x ‏51 cm
        أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
        23,3 x‏ 28,5 x ‏45,3 cm
        وزن المكواة + القاعدة
        5.1 kg
        وزن المكواة
        0،8 kg

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