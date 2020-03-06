    PerfectCare Compact مكواة مولدة للبخار

    GC7842/46

    1 جائزة

    كيّ أسرع مع كمية بخار أكبر بمرتَين*

    بخار قوي ومستمر لعملية كيّ سريعة، بدون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة بفضل تقنية OptimalTEMP. جهاز صغير وخفيف الوزن لاستخدام وتخزين بسهولة.

    المكواة المولّدة للبخار الأصغر حجمًا لدينا

    • ضغط مضخّة يبلغ 6,5 بارات كحد أقصى
    • تعزيز بخار يصل إلى 400 غ
    • خزان مياه بسعة تبلغ 1,5 لترات
    • قفل للحمل الآمن
    خزان كبير لاستخدام يدوم لفترة طويلة

    يتميّز الخزان الشفاف بسعة 1,5 لترات، وهو يمنحك ساعةونصف من الاستخدام المتواصل. يمكنك رؤية كمية المياه المتبقية بوضوح وإعادة تعبئة الخزان بسهولة تحت الحنفية، عبر باب التعبئة الكبير.

    إيقاف تلقائي عند ترك أداة الكي من دون مراقبة

    تقوم وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي بإيقاف المكواة المولّدة للبخار في حال عدم استخدامها لبضع دقائق. يوفر ذلك استهلاك الطاقة ويمنحك راحة البال.

    تصميم خفيف الوزن وصغير لسهولة الاستخدام والتخزين

    يعتبر تصميم المكواة الخفيف الوزن والصغير الحجم مثاليًا لتخزينها، ولتتّسع بسهولة على لوح الكيّ. تتميّز المكاوي المولّدة للبخار التي نقدّمها بتقنية ProVelocity الحصرية، مما يجعلها أصغر حجمًا من أي وقت مضى.

    توفير استهلاك الطاقة بفضل وضع ECO

    لتوفير استهلاك الطاقة وعدم المساومة على النتائج الممتازة نفسها. يخفّف وضع ECO استهلاك الطاقة، لكيّ الملابس التي تتطلّب كمية بخار أقل.

    آمنة على كل الملابس القابلة للكي مع ضمان عدم التسبب بحرقها

    بفضل تقنية OptimalTEMP، نحن نضمن لك أن هذه أداة الكي لن تتسبب بحرق أي نوع من الأقمشة القابلة للكيّ. يمكنك أيضًا تركها ترتاح مع وضع واجهتها نحو الأسفل على الملابس أو لوح الكي، مع ضمان عدم التسبب بحرق الملابس أو لمعانها.

    تقنية OptimalTEMP، ما من حاجة إلى إعداد لدرجة الحرارة

    يمكنك كيّ كل أنواع الأقمشة، بدءًا من الحرير ووصولاً إلى الجينز من دون تعديل درجة الحرارة. فبفضل تقنية OptimalTEMP، ما من حاجة إلى مفتاح أو إعدادات. وداعًا لفرز الملابس مسبقًا أو الانتظار حتى تحمى أداة الكي أو تبرد. أصبح من الممكن كيّ كل أنواع الأقمشة في أي وقت.

    قفل التثبيت لنقل المكواة بسهولة وأمان

    يمكنك تثبيت المكواة بشكل آمن فوق القاعدة لحملها بسهولة في أرجاء المنزل وللحدّ من خطر لمس قاعدة المكواة الساخنة عن طريق الخطأ.

    حاوية مضمّنة لتنظيف الكلس. لا حاجة إلى الخراطيش ومن دون كلفة إضافية

    يذكّرك نظام إزالة الترسبات المضمّن Smart Calc Clean الذي نقدّمه عندما يحين الوقت لإزالة الترسبات. وهو يتضمّن حاوبة لتسهيل عملية إزالة الترسبات. فما من حاجة إلى الخراطيش وما من تكاليف إضافية.

    تتميّز قاعدة المكواة SteamGlide المقاومة للخدوش بانزلاق جيد

    تنزلق قاعدة المكواة SteamGlide الخاصة التي نقدّمها بسلاسة على كل الأقمشة. وهي غير لاصقة ومقاومة للخدوش وسهلة التنظيف.

    بخار قوي لإزالة التجاعيد على أفضل وجه

    يمكّنك البخار القوي والمتواصل من كيّ أسمك الأقمشة بسهولة تامة. يمكنك مشاهدة التجاعيد الصعبة وهي تختفي مع تعزيز بخار إضافي في المكان المناسب تمامًا. يعتبر هذا البخار الإضافي مثاليًا للكيّ بالبخار بطريقة عمودية، وذلك لإعادة الرونق إلى الثياب والستائر أيضًا.

    المواصفات التقنية

    • التخزين

      قفل للحمل الآمن
      للحمل والسلامة
      مخزن لسلك الطاقة
      مثبت فيلكرو
      مخزن لحفظ سلك الطاقة
      مخزن لحفظ سلك الطاقة

    • سهولة الاستخدام

      آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ
      حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير
      سعة خزان الماء
      1500  ml
      أداء انزلاق قاعدة أداة الكي
      3  stars
      اسم قاعدة أداة الكي
      SteamGlide
      وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
      نعم
      إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
      نعم
      حرية تحريك السلك (دوّار)
      حرية تحريك السلك بـ 180 درجة
      مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
      نعم
      طول سلك الطاقة
      1,8  m
      طول الخرطوم
      1,6  m
      مأخذ طاقة مضمن
      نعم
      رأس بخاري خاص للدقة
      نعم
      جاهز للاستخدام
      • مؤشر الضوء
      • مؤشر صوتي
      مقاومة الخدوش على قاعدة أداة الكي
      4  stars

    • الملحقات المضمّنة

      حاوية لتنظيف الكلس
      نعم

    • ضمان

      ضمان عالمي لمدة سنتَين
      نعم

    • التقنية

      تقنية OptimalTEMP
      نعم
      لكل الأقمشة القابلة للكيّ
      نعم
      لا تتسبب بالحروق
      نعم
      ما من حاجة إلى إعدادات لدرجة الحرارة
      نعم
      محرك بخار بتقنية ProVelocity
      نعم
      معالج التحكم الذكي
      نعم

    • إزالة التجاعيد بسرعة

      ضغط
      مضخّة بقوة 6,5 بارات كحد أقصى
      الطاقة
      2400  W
      بخار كثيف
      ما يصل إلى 400  g
      بخار مستمر
      لغاية 120  g/min
      بخار عمودي
      نعم
      الفولتية
      220-240  V
      مستويات بخار متغيرة
      نعم
      جاهز للاستخدام
      2  minute(s)
      بخار عند الطلب
      نعم

    • فعالية صديقة للبيئة

      وضع توفير الطاقة
      نعم
      توفير استهلاك الطاقة*
      30  %
      تم استخدام البلاستيك المعاد تدويره
      30  %
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • معالجة الكلس

      إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
      تنظيف الكلس الذكي Smart Calc Clean
      تذكير بإزالة الترسبات
      • فاتح
      • الصوت
      • ما من حاجة إلى خراطيش إضافية

    • الحجم والوزن

      وزن أداة الكي
      1.2  kg
      أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
      23 × 27,5 × 39,3  cm
      أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
      19,3×22,3×37,3  cm
      الوزن الإجمالي مع العلبة
      3.85  kg
      وزن المكواة + القاعدة
      2,95  kg

    • توفير الطاقة بنسبة تصل إلى 30% باستخدام وضع توفير الطاقة مقارنة بوضع السرعة القصوى استنادًا إلى IEC 60311
    • مقارنةً بالمكواة البخارية Azur من Philips
