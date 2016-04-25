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  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة

تم إيقافه

ProTouch 2-in-1قدر بخاري للملابس

GC618/66

1 جائزة

نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة

بفضل تقنية PureSteam المبتكرة ولوح ErgoFit القابل للإمالة، يضمن القدر البخاري 2 في 1 الجديد للملابس ProTouch أداء بخار قويًا للحصول على نتائج احترافية ومثالية لسنوات متعددة!*

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مع تقنية PureSteam ولوح ErgoFit

نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة

  • 2200 واط، تعزيز بخار يبلغ 90 غ

  • 2 في واحد مع لوح ErgoFit

  • 5 مستويات من البخار

  • عمودان، مع ميزة Hang&Lock

بخار قوي يخترق الأقمشة مع قوة ضغط للمضخة تصل إلى 3 بار

بخار قوي يخترق الأقمشة مع قوة ضغط للمضخة تصل إلى 3 بار

تختلف تقنية PureSteam المبتكرة اختلافًا جوهريًا عن أجهزة الكيّ البخارية الأخرى. مع قوة ضغط للمضخة تصل إلى 3 بار، يولّد الجهاز بخارًا قويًا يتغلغل بعمق في الملابس، مما يمكّنك من إزالة التجاعيد ببضع تمريرات فقط.

تعزيز بخار يبلغ 90 غ لإزالة التجاعيد الصعبة

عبر الضغط على زر تحديد البخار الموجود على المقبض لفترة طويلة، يتم توليد البخار المعزز القوي بوزن يصل إلى 90 غ، الأمر الذي يساعدك في إزالة التجاعيد الصعبة بسهولة.

تضمن تقنية PureSteam الحصول على بخار قوي على مرّ السنين

تضمن تقنية PureSteam الحصول على بخار قوي على مرّ السنين

من السهل أن ينخفض أداء البخار على مرّ الوقت في أجهزة الكيّ البخارية الأخرى، وذلك بسبب تراكم الترسبات الكلسية، حتى ولو تم تنظيف الجهاز بشكل منتظم. ولكن بفضل تقنية PureSteam المبتكرة، تتم إزالة الترسبات عن جهاز التسخين تلقائيًا أثناء توليد البخار، لتفادي تراكم الترسبات الكلسية. وهي فعالة جدًا بحيث يبقى البخار قويًا لسنوات عدة*.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • Award image VRS_PBTAWARD66
إخلاء المسؤولية

  1. تم اختباره بالاستناد إلى بروتوكول IEC مع مياه عسرة لمدة 500 ساعة لمحاكاة 10 سنوات من وقت الاستخدام.