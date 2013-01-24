أعِد الرونق إلى ملابسك الناعمة مع البخار
تم تصميم القدر البخاري للملابس ClearTouch الجديد من Philips لإزالة التجاعيد بأمان وسهولة عن الثياب الرقيقة والتي يصعب كيّها. باتت عملية إعادة الرونق إلى ثيابك سهلة وآمنة بفضل التصميم الفريد والميزات الذكية والبخار القوي. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أعِد الرونق إلى ملابسك الناعمة مع البخار
تم تصميم القدر البخاري للملابس ClearTouch الجديد من Philips لإزالة التجاعيد بأمان وسهولة عن الثياب الرقيقة والتي يصعب كيّها. باتت عملية إعادة الرونق إلى ثيابك سهلة وآمنة بفضل التصميم الفريد والميزات الذكية والبخار القوي. إكتشف كلّ المميزات
أعِد الرونق إلى ملابسك الناعمة مع البخار
تم تصميم القدر البخاري للملابس ClearTouch الجديد من Philips لإزالة التجاعيد بأمان وسهولة عن الثياب الرقيقة والتي يصعب كيّها. باتت عملية إعادة الرونق إلى ثيابك سهلة وآمنة بفضل التصميم الفريد والميزات الذكية والبخار القوي. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أعِد الرونق إلى ملابسك الناعمة مع البخار
تم تصميم القدر البخاري للملابس ClearTouch الجديد من Philips لإزالة التجاعيد بأمان وسهولة عن الثياب الرقيقة والتي يصعب كيّها. باتت عملية إعادة الرونق إلى ثيابك سهلة وآمنة بفضل التصميم الفريد والميزات الذكية والبخار القوي. إكتشف كلّ المميزات
يتم ضخ البخار القوي عبر الفوهات، لكي تتمكّن من إزالة التجاعيد بتمريرات قليلة فقط.
تقوم ميزة Hang&Lock الفريدة بتثبيت حمّالة الملابس وبتمكين الثبات لاستخدام البخار بشكل أكثر ملاءمة، حتى مع الحمّالة الخاصة بك.
خزان مياه قابل للفك سعة 1,2 لتر مع مدخل مياه خاص لنظافة فائقة.
إن رأس القدر البخاري مزود بقاعدة بخار من الفولاذ المقاوم للصدأ بحجم XL من شأنها ضمان نتائج أسرع.
يمكنك تمديد فترة استخدام الجهاز من خلال استخدام وظيفة إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse بشكل منتظم.
إن القدر البخاري آمن على كل أنواع الأقمشة. فهو الحل المذهل للأقمشة الرقيقة كالحرير.
يقتل البخار الساخن ما يصل إلى 99% من البكتيريا الموجودة على الثياب ويساعد في تأخير وقت الغسيل أو التنظيف الجاف*.
يزيل البخار القوي رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم.
ستجد في الداخل قفازًا لحماية يديك أثناء استخدام البخار.
سهولة الاستخدام
الملحقات المضمّنة
إزالة التجاعيد بسرعة
فعالية صديقة للبيئة
معالجة الكلس
الحجم والوزن