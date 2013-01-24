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ClearTouch

قدر بخاري للملابس

GC534/26
  • أعِد الرونق إلى ملابسك الناعمة مع البخار أعِد الرونق إلى ملابسك الناعمة مع البخار أعِد الرونق إلى ملابسك الناعمة مع البخار
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    ClearTouch قدر بخاري للملابس

    GC534/26

    أعِد الرونق إلى ملابسك الناعمة مع البخار

    تم تصميم القدر البخاري للملابس ClearTouch الجديد من Philips لإزالة التجاعيد بأمان وسهولة عن الثياب الرقيقة والتي يصعب كيّها. باتت عملية إعادة الرونق إلى ثيابك سهلة وآمنة بفضل التصميم الفريد والميزات الذكية والبخار القوي. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ClearTouch قدر بخاري للملابس

    أعِد الرونق إلى ملابسك الناعمة مع البخار

    تم تصميم القدر البخاري للملابس ClearTouch الجديد من Philips لإزالة التجاعيد بأمان وسهولة عن الثياب الرقيقة والتي يصعب كيّها. باتت عملية إعادة الرونق إلى ثيابك سهلة وآمنة بفضل التصميم الفريد والميزات الذكية والبخار القوي. إكتشف كلّ المميزات

    أعِد الرونق إلى ملابسك الناعمة مع البخار

    تم تصميم القدر البخاري للملابس ClearTouch الجديد من Philips لإزالة التجاعيد بأمان وسهولة عن الثياب الرقيقة والتي يصعب كيّها. باتت عملية إعادة الرونق إلى ثيابك سهلة وآمنة بفضل التصميم الفريد والميزات الذكية والبخار القوي. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ClearTouch قدر بخاري للملابس

    أعِد الرونق إلى ملابسك الناعمة مع البخار

    تم تصميم القدر البخاري للملابس ClearTouch الجديد من Philips لإزالة التجاعيد بأمان وسهولة عن الثياب الرقيقة والتي يصعب كيّها. باتت عملية إعادة الرونق إلى ثيابك سهلة وآمنة بفضل التصميم الفريد والميزات الذكية والبخار القوي. إكتشف كلّ المميزات

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      أعِد الرونق إلى ملابسك الناعمة مع البخار

      مصمم للحصول على أداء فعال وملاءمة قصوى

      • 2000 واط
      • عمود قابل للضبط مع وظيفة hang&lock
      • آلة تحديد طيّات الملابس وقفاز
      بخار قوي جدًا

      بخار قوي جدًا

      يتم ضخ البخار القوي عبر الفوهات، لكي تتمكّن من إزالة التجاعيد بتمريرات قليلة فقط.

      ميزة Hang&Lock الفريدة لمزيد من الثبات أثناء استخدام البخار

      ميزة Hang&Lock الفريدة لمزيد من الثبات أثناء استخدام البخار

      تقوم ميزة Hang&Lock الفريدة بتثبيت حمّالة الملابس وبتمكين الثبات لاستخدام البخار بشكل أكثر ملاءمة، حتى مع الحمّالة الخاصة بك.

      خزان ماء شفاف وقابل للفك مزوّد بمدخل صحي للمياه

      خزان ماء شفاف وقابل للفك مزوّد بمدخل صحي للمياه

      خزان مياه قابل للفك سعة 1,2 لتر مع مدخل مياه خاص لنظافة فائقة.

      قاعدة بخار من الفولاذ المقاوم للصدأ حجم XL لنتائج أسرع

      قاعدة بخار من الفولاذ المقاوم للصدأ حجم XL لنتائج أسرع

      إن رأس القدر البخاري مزود بقاعدة بخار من الفولاذ المقاوم للصدأ بحجم XL من شأنها ضمان نتائج أسرع.

      وظيفة إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse

      وظيفة إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse

      يمكنك تمديد فترة استخدام الجهاز من خلال استخدام وظيفة إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse بشكل منتظم.

      آمن للاستخدام على الأقمشة الناعمة كالحرير

      آمن للاستخدام على الأقمشة الناعمة كالحرير

      إن القدر البخاري آمن على كل أنواع الأقمشة. فهو الحل المذهل للأقمشة الرقيقة كالحرير.

      يقتل البخار ما يصل إلى ‎99% من البكتيريا*

      يقتل البخار ما يصل إلى ‎99% من البكتيريا*

      يقتل البخار الساخن ما يصل إلى ‎99% من البكتيريا الموجودة على الثياب ويساعد في تأخير وقت الغسيل أو التنظيف الجاف*.

      إزالة رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم

      إزالة رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم

      يزيل البخار القوي رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم.

      قفاز لحماية إضافية أثناء استخدام البخار

      قفاز لحماية إضافية أثناء استخدام البخار

      ستجد في الداخل قفازًا لحماية يديك أثناء استخدام البخار.

      المواصفات التقنية

      • سهولة الاستخدام

        طول سلك الطاقة
        1.6  أمتار
        سعة خزان الماء
        1200  مل
        خزان ماء قابل للفك
        نعم
        آمنة على كل الأقمشة
        حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير
        خرطوم بخار من السليكون
        نعم
        اسم قاعدة المكواة
        قاعدة بخار حجم XL
        مدخل مياه خاص
        لنظافة صحية أكبر
        مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
        نعم
        إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
        نعم

      • الملحقات المضمّنة

        عمود قابل للضبط
        نعم
        قفاز لحماية إضافية
        نعم
        آلة تحديد طيّات الملابس
        نعم

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        بخار مستمر
        40  غ/د
        الطاقة
        2000  واط
        فولتية
        220-240  فولت

      • فعالية صديقة للبيئة

        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • معالجة الكلس

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        Easy Rinse

      • الحجم والوزن

        أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
        40×45×33,3  سم
        أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
        33×182×33  سم
        الوزن الإجمالي مع العلبة
        5,47  كلغ
        وزن المكواة
        3.5  كلغ

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            • * تم اختبار المنتج من قبل جهة خارجية فحصًا لأنواع البكتيريا التالية: الإشريكية القولونية 8099 والمكورة العنقودية الذهبية ATCC 6538 والمبيضة البيضاء ATCC 10231 مع تطبيق البخار لمدة 8 دقائق.