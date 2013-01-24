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Easy Touch

قدر بخاري للملابس

GC500/46
1 الجوائز
  • إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم
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    Easy Touch قدر بخاري للملابس

    GC500/46
    1 الجوائز

    إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم

    صُمم القدر البخاري للملابس EasyTouch لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. راقبي التجاعيد وهي تختفي بسهولة بفضل دفق البخار القوي والعمود القابل للضبط وإمكانية تحديد إعداد البخار. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Easy Touch قدر بخاري للملابس

    إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم

    صُمم القدر البخاري للملابس EasyTouch لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. راقبي التجاعيد وهي تختفي بسهولة بفضل دفق البخار القوي والعمود القابل للضبط وإمكانية تحديد إعداد البخار. إكتشف كلّ المميزات

    إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم

    صُمم القدر البخاري للملابس EasyTouch لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. راقبي التجاعيد وهي تختفي بسهولة بفضل دفق البخار القوي والعمود القابل للضبط وإمكانية تحديد إعداد البخار. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Easy Touch قدر بخاري للملابس

    إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم

    صُمم القدر البخاري للملابس EasyTouch لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. راقبي التجاعيد وهي تختفي بسهولة بفضل دفق البخار القوي والعمود القابل للضبط وإمكانية تحديد إعداد البخار. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل قدر بخاري للملابس

      إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم

      بفضل البخار القوي والمستمر وإعدادات البخار

      • 1500 واط
      • عمود قابل للضبط
      • إعدادان للبخار
      آمن للاستخدام على الأقمشة الناعمة كالحرير

      آمن للاستخدام على الأقمشة الناعمة كالحرير

      إن القدر البخاري آمن على كل أنواع الأقمشة. فهو الحل المذهل للأقمشة الرقيقة كالحرير.

      وظيفة إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse

      وظيفة إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse

      يمكنك تمديد فترة استخدام الجهاز من خلال استخدام وظيفة إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse بشكل منتظم.

      خزان ماء قابل للفك

      خزان ماء قابل للفك

      خزان مياه كبير وقابل للفك وشفاف، مناسب لجلسة كيّ طويلة بواسطة البخار. بالإضافة إلى ذلك، تسهل إعادة تعبئته ويتمتّع بفتحة تعبئة كبيرة.

      قاعدة بخار حجم XL لنتائج أسرع

      قاعدة بخار حجم XL لنتائج أسرع

      يتميّز رأس القدر البخاري السهل الاستخدام والمميز بقاعدة بخار حجم XL تساعدك في الحصول على النتائج المرجوّة بسرعة.

      عمود قابل للضبط لإعدادات ارتفاع متعددة

      عمود قابل للضبط لإعدادات ارتفاع متعددة

      عمود قابل للضبط مضمّن لتعليق الملابس أثناء استخدام البخار. وهو قابل للطيّ بهدف تخزينه بسهولة.

      بخار مستمر وقوي

      بخار مستمر وقوي

      يتم نفخ البخار بشكل مستمر عبر الفوهة، لكي تتمكّن من إزالة التجاعيد بتمريرات قليلة فقط.

      مستويان للبخار لمختلف أنواع الأقمشة

      حدد مستوى البخار المفضل لديك للحصول على نتائج مثالية على مختلف أنواع الأقمشة.

      المواصفات التقنية

      • سهولة الاستخدام

        سعة خزان الماء
        1200 ml
        طول سلك الطاقة
        1.4 m
        خزان ماء قابل للفك
        نعم
        آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ
        حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        الطاقة
        1500 W
        فولتية
        220 V
        بخار متغير
        2 مستويات
        بخار مستمر
        30 غ/د

      • ضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • معالجة الكلس

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        Easy Rinse

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