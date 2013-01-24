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Azur

مكواة بالبخار

GC4860/27
1 الجوائز
  • مصممة لتوفير نتائج مذهلة مصممة لتوفير نتائج مذهلة مصممة لتوفير نتائج مذهلة
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Azur مكواة بالبخار

    GC4860/27
    1 الجوائز

    مصممة لتوفير نتائج مذهلة

    تتميّز مكواة Azur الجديدة هذه من Philips بتصميمها الرائع ووزنها المثالي لكي الملابس بسهولة ولتصل حتى إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتمتّع بأداء بخار قوي لتمنحك كل ما تحتاج إليه للحصول على نتائج مثالية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Azur مكواة بالبخار

    مصممة لتوفير نتائج مذهلة

    تتميّز مكواة Azur الجديدة هذه من Philips بتصميمها الرائع ووزنها المثالي لكي الملابس بسهولة ولتصل حتى إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتمتّع بأداء بخار قوي لتمنحك كل ما تحتاج إليه للحصول على نتائج مثالية. إكتشف كلّ المميزات

    مصممة لتوفير نتائج مذهلة

    تتميّز مكواة Azur الجديدة هذه من Philips بتصميمها الرائع ووزنها المثالي لكي الملابس بسهولة ولتصل حتى إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتمتّع بأداء بخار قوي لتمنحك كل ما تحتاج إليه للحصول على نتائج مثالية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Azur مكواة بالبخار

    مصممة لتوفير نتائج مذهلة

    تتميّز مكواة Azur الجديدة هذه من Philips بتصميمها الرائع ووزنها المثالي لكي الملابس بسهولة ولتصل حتى إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتمتّع بأداء بخار قوي لتمنحك كل ما تحتاج إليه للحصول على نتائج مثالية. إكتشف كلّ المميزات

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      مصممة لتوفير نتائج مذهلة

      مكواة بأداء بخار قوي

      • قوة بخار 50 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 200 غ
      • قاعدة مكواة Steamglide Plus
      • وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
      • بقدرة 2600 واط
      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تضمّ فتحة البخار الفريدة التي تتمتع بها المكواة من Philips هذه قاعدة مكواة ذات جهة أمامية مسننة مع فتحات بخارية طويلة ومميزة عند الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.

      تصميم ممتاز للتحكم بالمكواة بسهولة على الملابس

      تصميم ممتاز للتحكم بالمكواة بسهولة على الملابس

      صُممت المكواة بالبخار من Philips للتحكم بالمكواة على الملابس وتمكّنك من الوصول إلى أصعب المناطق بسهولة.

      تمكّنك خفّة وزن المكواة من تحريك المكواة بسهولة على لوح الكوي أو في أي مكان آخر

      تمكّنك خفّة وزن المكواة من تحريك المكواة بسهولة على لوح الكوي أو في أي مكان آخر

      يبلغ وزن المكواة الأقصى 1.6 كغ مما يسهّل وضع المكواة على اللوح وعلى المسند المخصص لها.

      2600 واط لزيادة السخونة بسرعة ولأداء قوي

      2600 واط لزيادة السخونة بسرعة ولأداء قوي

      2600 واط لزيادة السخونة بسرعة ولأداء قوي.

      البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      يتيح لك إخراج البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      تعزيز بخار بوزن 200 غ لأصعب التجاعيد

      تعزيز بخار بوزن 200 غ لأصعب التجاعيد

      يقوّي تطبيق تعزيز البخار إطلاق بخار معزز بوزن 200 غ حتى على أصعب التجاعيد.

      يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها من دون مراقبة

      يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها من دون مراقبة

      يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها من دون مراقبة. عند ترك المكواة على مسندها فستتوقف عن التشغيل في غضون 8 دقائق. عند تركها على قاعدتها أو جنبها، ستتوقف عن التشغيل في غضون 30 ثانية.

      تقدّم SteamGlide Plus المزيج المثالي بين الانزلاق والتمدد

      تقدّم SteamGlide Plus المزيج المثالي بين الانزلاق والتمدد

      للحصول على أفضل نتائج الكيّ، أنت تحتاجين إلى قاعدة مكواة تتميّز بالتوازن المثالي بين الانزلاق والتمدد. وتتوفر هذه الميزة في SteamGlide Plus مع منطقة انزلاق سهل ومنقطة تمدد مثالية.

      باب فتحة الجوانب

      باب فتحة الجوانب

      المواصفات التقنية

      • إزالة الثنيات بقوة وسرعة

        فتحة البخار
        نعم
        تعبئة المياه وإفراغها
        باب فتحة الجوانب
        فولتية
        220 - 240 V
        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        بخار أيوني عميق
        نعم
        سعة خزان الماء
        350 ml
        تعزيز البخار
        200 غ
        طول سلك الطاقة
        2.5 m
        وزن المكواة
        1.6 kg
        منع التقطير
        نعم
        مقبض ناعم
        نعم
        إعدادات بخار متغيرة
        نعم
        مِرش
        نعم
        بخار عمودي
        نعم
        الطاقة
        2600 W
        مخزن لسلك الطاقة
        مشبك لسلك الطاقة
        البخار المستمر
        50 غ/د
        قاعدة المكواة
        SteamGlide Plus
        تعبئة سهلة وسريعة
        نعم

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        حل لتنظيف الكلس
        إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس

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