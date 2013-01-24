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PowerLife Plus

مكواة بالبخار

GC2985/26
1 الجوائز
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
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    PowerLife Plus مكواة بالبخار

    GC2985/26
    1 الجوائز

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    تمنحك المكواة البخارية PowerLife Plus من Philips نتائج رائعة يومًا بعد يوم ولا تخذلك أبدًا، وذلك بفضل قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة وكمية إخراج البخار الكبيرة والمستمرة ووظيفة تنظيف الكلس السهلة الاستخدام للحصول على دفق بخار يدوم لفترة طويلة وإمكانية ترك المكواة على قاعدتها بثبات تام. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PowerLife Plus مكواة بالبخار

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    تمنحك المكواة البخارية PowerLife Plus من Philips نتائج رائعة يومًا بعد يوم ولا تخذلك أبدًا، وذلك بفضل قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة وكمية إخراج البخار الكبيرة والمستمرة ووظيفة تنظيف الكلس السهلة الاستخدام للحصول على دفق بخار يدوم لفترة طويلة وإمكانية ترك المكواة على قاعدتها بثبات تام. إكتشف كلّ المميزات

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    تمنحك المكواة البخارية PowerLife Plus من Philips نتائج رائعة يومًا بعد يوم ولا تخذلك أبدًا، وذلك بفضل قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة وكمية إخراج البخار الكبيرة والمستمرة ووظيفة تنظيف الكلس السهلة الاستخدام للحصول على دفق بخار يدوم لفترة طويلة وإمكانية ترك المكواة على قاعدتها بثبات تام. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PowerLife Plus مكواة بالبخار

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    تمنحك المكواة البخارية PowerLife Plus من Philips نتائج رائعة يومًا بعد يوم ولا تخذلك أبدًا، وذلك بفضل قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة وكمية إخراج البخار الكبيرة والمستمرة ووظيفة تنظيف الكلس السهلة الاستخدام للحصول على دفق بخار يدوم لفترة طويلة وإمكانية ترك المكواة على قاعدتها بثبات تام. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل مكواة بالبخار

      مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

      خزّن المكواة بطريقة آمنة وسريعة

      • قوة بخار 40 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 150 غ
      • علبة تخزين
      • حماية من الكلس
      • 2400 واط
      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

      2400 واط لزيادة السخونة بسرعة

      2400 واط لزيادة السخونة بسرعة

      2400 واط لزيادة السخونة بسرعة ولأداء قوي

      إخراج بخار يصل إلى 40 غ/الدقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      إخراج بخار يصل إلى 40 غ/الدقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      يتيح لك إخراج البخار لغاية 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      تعزيز بخار يصل إلى 150 غ لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

      تعزيز بخار يصل إلى 150 غ لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

      تمكّنك المكواة التي تتميّز بتعزيز بخار يبلغ 150 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.

      تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

      تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

      يمكن تشغيل هذه المكواة البخارية باستخدام مياه الحنفية العادية. بالإضافة إلى ذلك، تسهّل وظيفة تنظيف الكلس إزالة أي ترسبات كلسية متراكمة في المكواة. للحفاظ على أداء المكواة البخارية من Philips، يجب استخدام وظيفة تنظيف الترسبات الكلسية هذه مرة في الشهر باستخدام مياه الحنفية.

      علبة مقاومة للحرارة لتخزين فوري بعد الكيّ

      علبة مقاومة للحرارة لتخزين فوري بعد الكيّ

      تم تصميم علبة التخزين هذه المقاومة للحرارة لتخزين المكواة الساخنة بسهولة وعلى الفور بعد الاستخدام.

      قاعدة متينة لثبات محسّن

      تتميّز هذه المكواة بقاعدة عريضة جدًا مصممة خصيصًا، لثبات أفضل عند وضع المكواة بوضعية عمودية

      المواصفات التقنية

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        بخار مستمر
        40  غ/د
        الطاقة
        2400  واط
        تعزيز البخار
        150  غ
        بخار عمودي
        نعم
        رذاذ مياه
        نعم

      • سهولة الاستخدام

        اسم قاعدة المكواة
        SteamGlide
        سعة خزان الماء
        300  مل
        منع التقطير
        نعم
        طول سلك الطاقة
        2  أمتار
        إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
        نعم

      • معالجة الكلس

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        حل مضاد للكلس

      • حقيبة

        حل التخزين
        علبة مقاومة للحرارة

      • فعالية صديقة للبيئة

        توفير استهلاك الطاقة*
        20  %

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