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PowerLife Plus

مكواة بالبخار

GC2984/26
1 الجوائز
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
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    PowerLife Plus مكواة بالبخار

    GC2984/26
    1 الجوائز

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    تمنحك المكواة البخارية PowerLife Plus من Philips نتائج رائعة يومًا بعد يوم ولا تخذلك أبدًا، وذلك بفضل قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة وكمية إخراج البخار الكبيرة والمستمرة ووظيفة تنظيف الكلس السهلة الاستخدام للحصول على دفق بخار يدوم لفترة طويلة وإمكانية ترك المكواة على قاعدتها بثبات تام. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PowerLife Plus مكواة بالبخار

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    تمنحك المكواة البخارية PowerLife Plus من Philips نتائج رائعة يومًا بعد يوم ولا تخذلك أبدًا، وذلك بفضل قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة وكمية إخراج البخار الكبيرة والمستمرة ووظيفة تنظيف الكلس السهلة الاستخدام للحصول على دفق بخار يدوم لفترة طويلة وإمكانية ترك المكواة على قاعدتها بثبات تام. إكتشف كلّ المميزات

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    تمنحك المكواة البخارية PowerLife Plus من Philips نتائج رائعة يومًا بعد يوم ولا تخذلك أبدًا، وذلك بفضل قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة وكمية إخراج البخار الكبيرة والمستمرة ووظيفة تنظيف الكلس السهلة الاستخدام للحصول على دفق بخار يدوم لفترة طويلة وإمكانية ترك المكواة على قاعدتها بثبات تام. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PowerLife Plus مكواة بالبخار

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    تمنحك المكواة البخارية PowerLife Plus من Philips نتائج رائعة يومًا بعد يوم ولا تخذلك أبدًا، وذلك بفضل قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة وكمية إخراج البخار الكبيرة والمستمرة ووظيفة تنظيف الكلس السهلة الاستخدام للحصول على دفق بخار يدوم لفترة طويلة وإمكانية ترك المكواة على قاعدتها بثبات تام. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل مكواة بالبخار

      مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

      • بخار: 40 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار: 140 غ
      • قاعدة المكواة SteamGlide
      • حماية من الكلس
      • 2400 واط
      2400 واط لزيادة السخونة بسرعة

      2400 واط لزيادة السخونة بسرعة

      2400 واط لزيادة السخونة بسرعة ولأداء قوي

      إخراج بخار يصل إلى 40 غ/الدقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      إخراج بخار يصل إلى 40 غ/الدقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      يتيح لك إخراج البخار لغاية 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      تعزيز بخار لغاية 140 غ

      تعزيز بخار لغاية 140 غ

      تعزيز بخار لغاية 140 غ لإزالة أصعب التجاعيد بسرعة.

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

      تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

      تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

      يمكن تشغيل هذه المكواة البخارية باستخدام مياه الحنفية العادية. بالإضافة إلى ذلك، تسهّل وظيفة تنظيف الكلس إزالة أي ترسبات كلسية متراكمة في المكواة. للحفاظ على أداء المكواة البخارية من Philips، يجب استخدام وظيفة تنظيف الترسبات الكلسية هذه مرة في الشهر باستخدام مياه الحنفية.

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

      قاعدة متينة لثبات محسّن

      تتميّز هذه المكواة بقاعدة عريضة جدًا مصممة خصيصًا، لثبات أفضل عند وضع المكواة بوضعية عمودية

      المواصفات التقنية

      • سهل الاستخدام

        سعة خزان الماء
        300 ml
        تعبئة المياه وإفراغها
        فتحة تعبئة واسعة
        تعزيز البخار
        140 g
        طول سلك الطاقة
        2 m
        مِرش
        نعم
        منع التقطير
        نعم
        بخار عمودي
        نعم
        البخار المستمر
        40 غ/د
        قاعدة المكواة
        SteamGlide
        الطاقة
        2400 W

      • التحكّم بالترسبات الكلسية

        حل لتنظيف الكلس
        شريحة تنظيف الكلس

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