الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

Classic

مكواة ملابس بدون بخار

GC188/86
1 الجوائز
  • نتائج فعالة بأدنى مستوى من المجهود نتائج فعالة بأدنى مستوى من المجهود نتائج فعالة بأدنى مستوى من المجهود
    -{discount-value}

    Classic مكواة ملابس بدون بخار

    GC188/86
    1 الجوائز

    نتائج فعالة بأدنى مستوى من المجهود

    إن Classic هي المكواة بدون بخار الجديدة من Philips والتي يتخطى وزنها وزن المكواة بدون بخار التقليدية. باتت عملية الكيّ أسرع وبمجهود أقل بفضل الوزن الإضافي للمكواة وقاعدتها المنزلقة والناعمة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Classic مكواة ملابس بدون بخار

    نتائج فعالة بأدنى مستوى من المجهود

    إن Classic هي المكواة بدون بخار الجديدة من Philips والتي يتخطى وزنها وزن المكواة بدون بخار التقليدية. باتت عملية الكيّ أسرع وبمجهود أقل بفضل الوزن الإضافي للمكواة وقاعدتها المنزلقة والناعمة. إكتشف كلّ المميزات

    نتائج فعالة بأدنى مستوى من المجهود

    إن Classic هي المكواة بدون بخار الجديدة من Philips والتي يتخطى وزنها وزن المكواة بدون بخار التقليدية. باتت عملية الكيّ أسرع وبمجهود أقل بفضل الوزن الإضافي للمكواة وقاعدتها المنزلقة والناعمة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Classic مكواة ملابس بدون بخار

    نتائج فعالة بأدنى مستوى من المجهود

    إن Classic هي المكواة بدون بخار الجديدة من Philips والتي يتخطى وزنها وزن المكواة بدون بخار التقليدية. باتت عملية الكيّ أسرع وبمجهود أقل بفضل الوزن الإضافي للمكواة وقاعدتها المنزلقة والناعمة. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل مكواة ملابس بدون بخار

      نتائج فعالة بأدنى مستوى من المجهود

      • 2,0 كلغ
      • 1200 واط
      • سلك بطول 1,8 م
      • قاعدة مكواة خزفية ذهبية
      أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات.

      مسكة مريحة مع طبقة لتسهيل الحمل

      مسكة مريحة مع طبقة لتسهيل الحمل

      يضمن الطلاء الموجود على مسكة المكواة مسكة مريحة وصحية، لتتلاءم مع قبضة يدك بشكل جيد ولتفادي انزلاقها أثناء الكي.

      تصل قاعدة المكواة ذات الرأس الرفيع إلى الأماكن الصعبة

      تصل قاعدة المكواة ذات الرأس الرفيع إلى الأماكن الصعبة

      يسهّل رأس المكواة الرفيع الوصول إلى أكثر الأماكن صعوبة، مثل الأزرار عند كي الثنيات وفي الزوايا.

      لفاف سلك الطاقة لتخزين السلك بسهولة

      لفاف سلك الطاقة لتخزين السلك بسهولة

      يمكن لف سلك الطاقة حول المسند بحيث يسهل وضع الجهاز في المطبخ.

      تحكّم سهل بدرجات الحرارة

      تحكّم سهل بدرجات الحرارة

      يمكن التحكم بسهولة بدرجات الحرارة المرتفعة وضبطها وتحديدها. يمكنك دائمًا الحصول على درجة الحرارة المناسبة للثياب التي تقوم بكيّها.

      يشير ضوء درجات الحرارة إلى عدم إحماء المكواة بشكل كافٍ

      يشير ضوء درجات الحرارة إلى عدم إحماء المكواة بشكل كافٍ

      يضيء مؤشر درجات الحرارة أثناء إحماء المكواة وينطفئ عند وصول درجة حرارة قاعدة المكواة إلى المستوى المطلوب.

      قاعدة مكواة خزفية ذهبية غير لاصقة ومقاومة للخدش

      قاعدة مكواة خزفية ذهبية غير لاصقة ومقاومة للخدش

      قاعدة مكواة خزفية ذهبية غير لاصقة ومقاومة للخدش لانزلاق ممتاز فوق كل الأقمشة.

      يساعد وزن المكواة الذي يبلغ 2 كلغ في تسهيل عملية الكيّ

      يساعد الوزن الإضافي للمكواة في تحقيق نتائج كيّ فعالة حتى على أصعب الملابس.

      المواصفات التقنية

      • سهل الاستخدام

        طول سلك الطاقة
        1.8 m
        لفّ الأسلاك بطريقة سهلة
        نعم
        وزن المكواة
        2.0 kg
        وصول إلى مناطق صعبة
        أخدود الأزرار
        سلك يدوم طويلاً
        نعم
        الطاقة
        1200 W
        قاعدة المكواة
        خزفية ذهبية
        مسكة مريحة
        نعم

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا