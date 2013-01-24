الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

EasySpeed

مكواة بالبخار

GC1740/26
1 الجوائز
  • سهولة وفعالية سهولة وفعالية سهولة وفعالية
    -{discount-value}

    EasySpeed مكواة بالبخار

    GC1740/26
    1 الجوائز

    سهولة وفعالية

    تجعل مكواة EasySpeed عملية الكيّ سهلة وفعالة بفضل كمية البخار الكبيرة لإزالة التجاعيد الصعبة، وقاعدتها غير اللاصقة التي تنزلق بسهولة على كل الأقمشة، ووظيفة تنظيف الكلس لأداء متين. إكتشف كلّ المميزات

    EasySpeed مكواة بالبخار

    سهولة وفعالية

    تجعل مكواة EasySpeed عملية الكيّ سهلة وفعالة بفضل كمية البخار الكبيرة لإزالة التجاعيد الصعبة، وقاعدتها غير اللاصقة التي تنزلق بسهولة على كل الأقمشة، ووظيفة تنظيف الكلس لأداء متين. إكتشف كلّ المميزات

    سهولة وفعالية

    تجعل مكواة EasySpeed عملية الكيّ سهلة وفعالة بفضل كمية البخار الكبيرة لإزالة التجاعيد الصعبة، وقاعدتها غير اللاصقة التي تنزلق بسهولة على كل الأقمشة، ووظيفة تنظيف الكلس لأداء متين. إكتشف كلّ المميزات

    EasySpeed مكواة بالبخار

    سهولة وفعالية

    تجعل مكواة EasySpeed عملية الكيّ سهلة وفعالة بفضل كمية البخار الكبيرة لإزالة التجاعيد الصعبة، وقاعدتها غير اللاصقة التي تنزلق بسهولة على كل الأقمشة، ووظيفة تنظيف الكلس لأداء متين. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل مكواة بالبخار

      سهولة وفعالية

      4 إعدادات للبخار، لنتائج كيّ أفضل

      • تعزيز البخار لحد 90 غ
      • قاعدة مكواة غير لاصقة
      • مضادة للترسبات الكلسية
      خزان مياه بسعة 220 مل لجلسات كيّ أطول

      خزان مياه بسعة 220 مل لجلسات كيّ أطول

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل باستخدام خزان المياه الكبير سعة 220 ملل، مما يسمح لك بكيّ المزيد من الملابس في دفعة واحدة.

      حاوية تنظيف الكلس لأداء بخار يدوم طويلاً

      حاوية تنظيف الكلس لأداء بخار يدوم طويلاً

      يمكن استخدام هذه المكواة البخارية مع مياه الحنفية العادية، وتسهّل حاوية تنظيف الكلس إزالة أي ترسبات كلسية متراكمة في المكواة. للحفاظ على أداء المكواة البخارية من Philips، يجب استخدام وظيفة تنظيف الترسبات الكلسية هذه مرة في الشهر عند استخدام مياه الحنفية.

      بخار مستمر لغاية 25 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد جيدًا

      بخار مستمر لغاية 25 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد جيدًا

      بخار مستمر لغاية 25 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد جيدًا.

      رذاذ مياه مضمن لترطيب القماش بطريقة متساوية

      رذاذ مياه مضمن لترطيب القماش بطريقة متساوية

      وظيفة المِرش هي توفير رذاذ خفيف لترطيب الأقمشة، مما يسهل عملية كيّ التجاعيد.

      قوة تصل إلى 2000 واط للحصول على إخراج بخار ثابت وكثيف

      قوة تصل إلى 2000 واط للحصول على إخراج بخار ثابت وكثيف

      قوة تصل إلى 2000 واط للحصول على إخراج بخار ثابت ومرتفع.

      قاعدة مكواة أكبر لتغطية مساحة أكبر بتمريرة واحدة*

      قاعدة مكواة أكبر لتغطية مساحة أكبر بتمريرة واحدة*

      فتحة أعرض لتعبئة المياه بسهولة*

      فتحة أعرض لتعبئة المياه بسهولة*

      قاعدة مكواة غير لاصقة لانزلاق سهل وسريع على كل الأقمشة

      إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.

      طرف دقيق بثلاث طرق للوصول إلى أصعب المناطق

      يوفّر رأس مكواة Philips هذا دقة أكبر بفضل 3 ميزات. فهو يتميّز برأس مدبب ومزوّد بأخدود الأزرار وتصميم أنيق للجهة الأمامية. يمكّنك هذا الرأس من الوصول حتى إلى المناطق الأكثر صعوبة، مثل المنطقة حول الأزرار أو بين الطيّات.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية

        Cord length
        1.9 m
        سعة خزان الماء
        220 ml
        اللون
        أزرق فاتح
        وقت الإحماء
        30 ثانية
        اسم قاعدة المكواة
        غير لاصقة
        مِرش
        نعم
        وضع التشغيل (وضع ECO)
        .

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        الطاقة
        2000 W
        تعزيز البخار
        90 g
        بخار مستمر
        25 غ/د
        مستويات بخار متغيرة
        نعم

      • الضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • التحكّم بالترسبات الكلسية

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        تنظيف الكلس الذكي Smart Calc Clean

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا