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مكواة بالبخار

GC1430/26
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    مكواة بالبخار

    GC1430/26
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    مراجعة كل steam-iron

      سهولة وفعالية

      3 طرق لتسهيل عملية الكيّ

      • 1700 واط
      • حماية من الكلس
      • قاعدة مكواة غير لاصقة
      قوة تصل إلى 1700 واط للحصول على إخراج بخار ثابت وكثيف

      قوة تصل إلى 1700 واط للحصول على إخراج بخار ثابت وكثيف

      قوة تصل إلى 1700 واط للحصول على إخراج بخار ثابت وكثيف.

      بخار مستمر لغاية 20 غ/دقيقة لإزالة الثنيات بشكل أفضل

      بخار مستمر لغاية 20 غ/دقيقة لإزالة الثنيات بشكل أفضل

      بخار مستمر لغاية 20 غ/دقيقة لإزالة الثنيات بشكل أفضل.

      تعزيز بخار يصل إلى 70 غ

      تعزيز بخار يصل إلى 70 غ

      تمكّنك المكواة التي تتميّز بتعزيز بخار يبلغ 70 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.

      مِرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة

      مِرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة

      وظيفة المِرش هي توفير رذاذ خفيف لترطيب الأقمشة، مما يسهل عملية كيّ التجاعيد.

      انزلاق سهل على كافة الملابس القابلة للكيّ

      انزلاق سهل على كافة الملابس القابلة للكيّ

      إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق سهل على كل الأقمشة القابلة للكيّ.

      خزان مياه كبير سعة 200 ملل وتعبئة المياه بطريقة مريحة

      خزان مياه كبير سعة 200 ملل وتعبئة المياه بطريقة مريحة

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل باستخدام خزان المياه الكبير سعة 220 ملل، مما يسمح لك بكيّ المزيد من الملابس في دفعة واحدة.

      رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

      رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

      يوفّر رأس مكواة Philips هذا دقة أكبر بفضل 3 ميزات. فهو يتميّز برأس مدبب ومزوّد بأخدود الأزرار وتصميم أنيق للجهة الأمامية. يمكّنك هذا الرأس من الوصول حتى إلى المناطق الأكثر صعوبة، مثل المنطقة حول الأزرار أو بين الطيّات.

      تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

      تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

      يمكن تشغيل هذه المكواة البخارية باستخدام مياه الحنفية العادية. بالإضافة إلى ذلك، تسهّل وظيفة تنظيف الكلس إزالة أي ترسبات كلسية متراكمة في المكواة. للحفاظ على أداء المكواة البخارية من Philips، يجب استخدام وظيفة تنظيف الترسبات الكلسية هذه مرة في الشهر باستخدام مياه الحنفية.

      قرص درجات حرارة أكبر لضبط أسهل لدرجة الحرارة

      قرص درجات حرارة أكبر لضبط أسهل لدرجة الحرارة

      المواصفات التقنية

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        حل لتنظيف الكلس
        تنظيف ذاتي

      • سهولة الاستخدام

        وزن خفيف جدًا وسهولة في الحمل
        نعم
        سعة خزان الماء
        220  مل
        تعبئة المياه وإفراغها
        فتحة تعبئة واسعة

      • إزالة الثنيات بقوة وسرعة

        البخار المستمر
        20  غ/د
        الطاقة
        1700  واط
        قاعدة المكواة
        غير لاصقة
        مِرش
        نعم
        تعزيز البخار
        70  غ
        فتحة البخار
        نعم

      • الاستدامة

        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        240  فولت

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