بسيطة وسريعة وفعالة
هذه المكواة بالبخار العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بسيطة وسريعة وفعالة
هذه المكواة بالبخار العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.
بسيطة وسريعة وفعالة
هذه المكواة بالبخار العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بسيطة وسريعة وفعالة
هذه المكواة بالبخار العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.
تنزلق قاعدة المكواة المتينة المصنوعة من الألمنيوم بسهولة فوق أنواع الأقمشة كافةً، وهي مقاومة للخدش وسهلة التنظيف.
يجعل أخدود الأزرار من الكيّ بين الأزرار والدرزات أسرع وأسهل.
يمكن لف سلك الطاقة حول المسند بحيث يسهل وضع الجهاز في المطبخ.
سهل الاستخدام