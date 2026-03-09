مصطلحات البحث

AR
EN
  • فلتر أصلي لجهاز Air Performer من السلسلة 9000 فلتر أصلي لجهاز Air Performer من السلسلة 9000 فلتر أصلي لجهاز Air Performer من السلسلة 9000

    Air Performer 4in1 من السلسلة 9000 فلتر ترطيب الهواء

    FYM971/00

    فلتر أصلي لجهاز Air Performer من السلسلة 9000

    فلتر الترطيب الأصلي من فيليبس يناسب تمامًا جهاز Air Performer من السلسلة 9000 لأداء عالٍ. يستخدم تقنية NanoCloud لإطلاق جزيئات نانوية ترطب الهواء مع تقليل البكتيريا بنسبة تصل إلى 99,9% (1)

    إكتشف كلّ المميزات

    Air Performer 4in1 من السلسلة 9000 فلتر ترطيب الهواء

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل منقي الهواء

    فلتر أصلي لجهاز Air Performer من السلسلة 9000

    تقنية NanoCloud مع ترطيب هواء صحي

    • متوافق مع Air Performer من السلسلة 9000
    • تقنية NanoCloud
    • مدة استخدام تصل إلى 6 أشهر
    • فلتر أصلي من Philips
    متوافق مع Philips Air Performer من السلسلة 9000

    متوافق مع Philips Air Performer من السلسلة 9000

    فلتر ترطيب هواء بديل لجهاز Philips Air Performer 4in1: AMF970. يمكنك العثور على رقم الطراز في الجزء السفلي من الجهاز.

    استخدام لمدة تصل إلى 6 أشهر

    استخدام لمدة تصل إلى 6 أشهر

    يوفر فلتر ترطيب الهواء الأصلي هذا ترطيبًا متسقًا لمدة تصل إلى 6 أشهر (2)، مما يقلل من المتاعب والتكلفة. يحسب جهازك عمر الفلتر وينبهك عندما تكون هناك حاجة إلى استبداله.

    الفلتر الأصلي من Philips للحصول على أفضل أداء

    الفلتر الأصلي من Philips للحصول على أفضل أداء

    تم تصميم فلتر ترطيب الهواء الأصلي من فيليبس ليناسب جهازك بشكل مثالي. للحصول على أداء مثالي، استخدم دائمًا فلتر فيليبس الأصلي.

    تقنية NanoCloud

    تقنية NanoCloud

    تطلق تقنية NanoCloud رذاذًا دقيقًا للغاية غير مرئي للعين المجردة. ترطب الهواء مع إطلاق بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99,9% مقارنة بأجهزة الترطيب بالموجات فوق الصوتية القياسية. آمن للاستخدام مع ماء الصنبور. (1)

    التوصيل بتطبيق Air+‎ لمزيد من الراحة

    التوصيل بتطبيق Air+‎ لمزيد من الراحة

    وصّل الجهاز بتطبيق Air+‎ لمراقبة حالة الفلتر وطلب قطع الغيار بسهولة عند الحاجة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نوع المنتج
      فلتر ترطيب الهواء
      محتويات الصندوق
      فلتر ترطيب واحد
      فترة استهلاك
      6 أشهر

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      11,7 سم
      عرض المنتج
      11,7 سم
      ارتفاع المنتج
      22,0 سم
      وزن المنتج
      0,24 كجم

    • استبدال

      لجهاز (أجهزة) تنقية الهواء من Philips
      FYM970

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    • (1) مقارنة بأجهزة الترطيب بالموجات فوق الصوتية القياسية بدون تقنية إضافية للحد من انتشار البكتيريا، كما تم اختبارها من قبل مختبر مستقل.
    • (2) المتوسط المحتسب يعتمد عمر الفلتر على جودة الهواء والاستخدام.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.