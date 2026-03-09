مصطلحات البحث

AR
EN
  • فلتر أصلي لجهاز Air Performer من السلسلة 9000 فلتر أصلي لجهاز Air Performer من السلسلة 9000 فلتر أصلي لجهاز Air Performer من السلسلة 9000

    Air Performer 4 في 1 من السلسلة 9000 فلتر HEPA NanoProtect

    FYM970/30

    فلتر أصلي لجهاز Air Performer من السلسلة 9000

    فلتر Philips الأصلي يناسب جهاز Air Performer من السلسلة 9000 بشكل مثالي لأداء عالٍ. فلتر 3 في 1 يجمع بين HEPA NanoProtect والكربون النشط والفلتر الأولي للحماية من التلوث وحبوب اللقاح والغبار وفرو الحيوانات الأليفة والفيروسات.

    إكتشف كلّ المميزات

    Air Performer 4 في 1 من السلسلة 9000 فلتر HEPA NanoProtect

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل منقي الهواء

    فلتر أصلي لجهاز Air Performer من السلسلة 9000

    يلتقط بفعالية الجسيمات النانوية بنسبة 99.97% (1)

    • متوافق مع Air Performer من السلسلة 9000
    • محتويات العلبة: فلتران نصف دائريان
    • مدة استخدام تصل إلى 3 سنوات
    • فلتر أصلي من Philips
    متوافق مع Philips Air Performer من السلسلة 9000

    متوافق مع Philips Air Performer من السلسلة 9000

    فلتر تنقية بديل لجهاز Philips Air Performer 4 في 1: AMF970. يمكنك العثور على رقم الطراز الخاص بك أسفل الجهاز.

    فلتر يدوم طويلاً لغاية 3 سنوات

    فلتر يدوم طويلاً لغاية 3 سنوات

    يوفر فلتر التنقية الأصلي هذا حماية مستمرة تصل إلى 3 سنوات (2)، مما يقلل من المتاعب والتكلفة. يحسب جهازك عمر الفلتر وينبهك عندما تكون هناك حاجة إلى استبداله.

    نظام النقر والتحرير السهل

    نظام النقر والتحرير السهل

    الصيانة سهلة مع نظام النقر والتحرير البسيط. ما عليك سوى فتح القفل وإزالة وتنظيف أو استبدال الفلتر في ثوانٍ.

    الفلتر الأصلي من Philips للحصول على أفضل أداء

    الفلتر الأصلي من Philips للحصول على أفضل أداء

    تم تصميم فلتر التنقية الأصلي من Philips ليتناسب بشكل مثالي مع جهازك. للحصول على أداء مثالي، استخدم دائمًا فلتر Philips أصلي.

    يلتقط فلتر HEPA الثلاثي المراحل 99,97% من الجسيمات الصغيرة جدًا

    يلتقط فلتر HEPA الثلاثي المراحل 99,97% من الجسيمات الصغيرة جدًا

    نظام فلترة من 3 طبقات يتألف من فلتر أولي وفلتر HEPA NanoProtect وطبقة كربون نشط، حيث يلتقط 99,97% من الجسيمات التي يصل حجمها إلى 0,003 ميكرون (1) - لحمايتك من الملوثات والفيروسات والمواد المسببة للحساسية والبكتيريا والروائح الكريهة.

    راقب مؤشر حالة الفلتر الذكي على جهازك

    راقب مؤشر حالة الفلتر الذكي على جهازك

    يُعلمك المؤشر على شاشة جهاز Philips بضرورة استبدال الفلتر. الصيانة سهلة، ولا تستغرق أكثر من دقيقة.

    التوصيل بتطبيق Air+‎ لمزيد من الراحة

    التوصيل بتطبيق Air+‎ لمزيد من الراحة

    وصّل الجهاز بتطبيق Air+‎ لمراقبة حالة الفلتر وطلب قطع الغيار بسهولة عند الحاجة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نوع المنتج
      فلتر HEPA NanoProtect
      محتويات الصندوق
      فلتران نصف دائريان
      HEPA NanoProtect
      نعم
      الفلتر الأولي
      نعم
      كربون نشط
      نعم
      فترة استهلاك
      3 سنوات

    • الأداء

      تنقية الجسيمات
      99,97% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      22,5 سم
      عرض المنتج
      22,5 سم
      ارتفاع المنتج
      15,0 سم
      وزن المنتج
      0,62 كجم

    • استبدال

      لجهاز (أجهزة) تنقية الهواء من Philips
      FYM970

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    • (1) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، تم اختباره وفقًا لمعيار DIN71460 باستخدام هباء NaCl 0.003 ميكرومتر و0.3 ميكرومتر، معهد iUTA.
    • (2) المتوسط المحتسب يعتمد عمر الفلتر على جودة الهواء والاستخدام.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.