المنتجاتالدعم
en/ar

ضمان لمدة عامين

  • Standard Product Photo Philips NanoProtect filter Active Carbon FY6171/30
  • Packaging photograph Philips NanoProtect AC filter
  • Standard Product Photo Philips NanoProtect filter Active Carbon FY6171/30
  • Packaging photograph Philips NanoProtect AC filter

تم إيقافه

فلتر NanoProtect من الكربون النشط

FY6171/30

تنفّس الفرق

تؤمّن الطبقة المزدوجة من فلتر الكربون النشط أداءً مضاعفًا في إزالة الروائح والغازات المختلفة

عرض جميع المزايا

أداء مزدوج لراحة بال أكيدة

تنفّس الفرق

  • يزيل الروائح والغازات المختلفة

تؤمّن الطبقة المزدوجة من الفلاتر أداءً مضاعفًا

تؤمّن الطبقة المزدوجة من الفلاتر أداءً مضاعفًا

عملية تشبيع للكربون تتم في اليابان

كربون نشط مختلط بهدف إزالة غازات متنوعة بتقنية يابانية مضمّنة: يتكون من 50% من كربون نشط مستخرج من فحم الكوك (CC-AC) و50% من كربون نشط مستخرج من قشور جوز الهند، مع عملية تشبيع للكربون تتم في اليابان، ويستهدف هذا المزيج إزالة غازات متنوعة بدلاً من نوع واحد فقط. يحتوي الكربون النشط المستخرج من نخيل جوز الهند على مسام دقيقة مناسبة لإزالة الغازات ذات الجزيئات الصغيرة، أما الكربون النشط المستخرج من الفحم، فيحتوي على مسام متوسطة الحجم مناسبة لإزالة الغازات ذات الجزيئات الكبيرة.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح