3 فلاتر في 1 لراحة تامة وأداء فائق

يجمع الفلتر الأسطواني الشكل 3 في 1 المراحل الثلاثة من التنقية في الفلاتر المطلوبة لتحقيق تشغيل جهازك تمامًا مثل اليوم الأول كل مرة. (6) يشكّل كل من فلتر الكربون النشط وHEPA والفلتر الأولي مزيجًا مثاليًا لإزالة الملوّثات والفيروسات ومسببات الحساسية والبكتيريا لضمان تنفس هواء أنظف من خلال تغيير الفلاتر الثلاثة في الوقت نفسه.