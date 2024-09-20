تنقية HEPA ثنائية المراحل تلتقط 99,97% من أصغر الجسيمات

تنقية ثنائية المراحل تتكون من فلتر أولي، وفلتر HEPA NanoProtect، تلتقط 99.97% من الجسيمات التي يصل حجمها إلى 0.003 ميكرون (1) – لحمايتك من الملوثات أو الفيروسات أو المواد المسببة للحساسية أو البكتيريا.