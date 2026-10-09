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FY0500/30
فلاتر أصلية لجهاز تنقية الهواء PureProtect 500
فلاتر بديلة أصلية لجهاز تنقية الهواء: فلتر HEPA NanoProtect من نوع 3 في 1، وطبقة كربون نشط وفلتر أولي للحماية من التلوث وحبوب اللقاح والغبار ووبر الحيوانات الأليفة والفيروسات.
متوافق مع السلسلة 500
بداخل الصندوق: فلتر واحد
مدة استخدام تصل إلى 3 سنوات
فلتر أصلي من Philips
فلتر بديل لأجهزة تنقية الهواء Philips PureProtect Go من السلسلة 500: AC0510، AC0520، AC0521. يمكنك العثور على طراز جهاز تنقية الهواء الخاص بك على الجزء الخلفي من الجهاز.
تضمن الفلاتر الأصلية الأداء الأمثل لغاية 3 سنوات (2)، ما يقلل من العناء والتكلفة. يحسب جهاز التنقية عمر الفلتر وينبهك عند الحاجة إلى استبداله.
صُمم الفلتر الأصلي من Philips ليناسب جهازك تمامًا. للحصول على الأداء الأمثل، استخدم دائمًا فلترًا أصليًا من Philips.
(1) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، تم اختباره وفقًا لمعيار DIN71460 باستخدام رذاذ NaCl بحجم 0,003 ميكرومتر و0,3 ميكرومتر، معهد iUTA.
(2) المتوسط المحتسب يعتمد عمر الفلتر على جودة الهواء والاستخدام.