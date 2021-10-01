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PowerPro Expert

مكنسة كهربائية بدون كيس

FC9747/09
  • أعلى قوة شفط مع PowerCyclone 8* أعلى قوة شفط مع PowerCyclone 8* أعلى قوة شفط مع PowerCyclone 8*
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    PowerPro Expert مكنسة كهربائية بدون كيس

    FC9747/09

    أعلى قوة شفط مع PowerCyclone 8*

    تتميّز المكنسة الكهربائية بدون كيس السلسلة 7000 من Philips بأعلى قوة شفط لدينا على الإطلاق. استمتع بتنظيف فائق بدون مجهود مع تقنية PowerCyclone 8 وفوهة TriActive+ LED للكشف عن الغبار المخفي. إكتشف كلّ المميزات

    PowerPro Expert مكنسة كهربائية بدون كيس

    أعلى قوة شفط مع PowerCyclone 8*

    تتميّز المكنسة الكهربائية بدون كيس السلسلة 7000 من Philips بأعلى قوة شفط لدينا على الإطلاق. استمتع بتنظيف فائق بدون مجهود مع تقنية PowerCyclone 8 وفوهة TriActive+ LED للكشف عن الغبار المخفي. إكتشف كلّ المميزات

    أعلى قوة شفط مع PowerCyclone 8*

    تتميّز المكنسة الكهربائية بدون كيس السلسلة 7000 من Philips بأعلى قوة شفط لدينا على الإطلاق. استمتع بتنظيف فائق بدون مجهود مع تقنية PowerCyclone 8 وفوهة TriActive+ LED للكشف عن الغبار المخفي. إكتشف كلّ المميزات

    PowerPro Expert مكنسة كهربائية بدون كيس

    أعلى قوة شفط مع PowerCyclone 8*

    تتميّز المكنسة الكهربائية بدون كيس السلسلة 7000 من Philips بأعلى قوة شفط لدينا على الإطلاق. استمتع بتنظيف فائق بدون مجهود مع تقنية PowerCyclone 8 وفوهة TriActive+ LED للكشف عن الغبار المخفي. إكتشف كلّ المميزات

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      أعلى قوة شفط مع PowerCyclone 8*

      يلتقط نظام AllergyLock >‏99,9%** من جسيمات الغبار

      • 900 واط
      • PowerCyclone 8
      محرك بقدرة 900 واط لقوة شفط عالية

      محرك بقدرة 900 واط لقوة شفط عالية

      محرك بقدرة 900 واط عالي الكفاءة مع أكثر من 50000 دورة في الدقيقة، يولد طاقة شفط عالية لتنظيف فائق في كل مرة. تسجّل في Philips.com في غضون 3 أشهر من تاريخ الشراء للحصول على ضمان محرك لمدة 5 سنوات.

      *التقاط الغبار بنسبة 99,9% للحصول على نتائج تنظيف عميق

      *التقاط الغبار بنسبة 99,9% للحصول على نتائج تنظيف عميق

      تضمن فوهة TriActive+ LED وقوة الشفط العالية التقاط 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة**.

      تتيح تقنية PowerCyclone 8 أعلى قوة شفط لمدة أطول

      تتيح تقنية PowerCyclone 8 أعلى قوة شفط لمدة أطول

      تتميز تقنية PowerCyclone 8 بحركة دوامية قوية لتحسين تدفق الهواء إلى أقصى حد وتمكين أعلى قوة شفط. يقوم تدفق الهواء الفائق السرعة في الحجرة الأسطوانية بفصل الغبار عن الهواء بطريقة فعالة بسرعة >185 كم/الساعة، ما يضمن توفر قوة شفط أعلى لمدة أطول للحصول على نتائج تنظيف دقيقة.

      يعمل قفل المواد المسببة للحساسية على حبس الغبار بالداخل لمستوى أعلى من النظافة

      يعمل قفل المواد المسببة للحساسية على حبس الغبار بالداخل لمستوى أعلى من النظافة

      يستخدم نظام قفل المواد المسببة للحساسية مستشعرًا لضمان إقفال حاوية الغبار بإحكام قبل التشغيل مع حبس الغبار والمواد المسببة للحساسية بالداخل لبيئة صحية وفائقة النظافة.

      تكشف فوهة TriActive+ LED عن الغبار المخفي لتنظيف شامل

      تكشف فوهة TriActive+ LED عن الغبار المخفي لتنظيف شامل

      تجعل فوهة TriActive + LED الغبار غير المرئي مرئيًا على الأرضيات الصلبة حتى لا تفوتك أي بقعة ويمكنها ضمان التنظيف الأكثر شمولاً لجميع أنواع الأرضيات الصلبة. يقوم المستشعر تلقائيًا بتشغيل مصابيح LED عندما تكون الفوهة قيد الاستخدام وإيقاف التشغيل عند عدم استخدامها. بطاريات AA عدد 3 مضمنة.

      الملحقات المرفقة: سهلة التخزين ودائمًا في متناول اليد

      الملحقات المرفقة: سهلة التخزين ودائمًا في متناول اليد

      يتم تخزين الملحقات المرفقة بسهولة داخل الحجرة الخلفية لتسهيل الوصول إليها عند الحاجة.

      وظيفة التحكم الرقمي بالطاقة لضبط قوة الشفط

      وظيفة التحكم الرقمي بالطاقة لضبط قوة الشفط

      تقوم وظيفة التحكم الرقمي بالطاقة بضبط قوة الشفط بسهولة وبكبسة زر لتناسب مختلف مهام التنظيف، بدءًا من الأرضيات الصلبة ووصولًا إلى المفروشات الناعمة.

      حاوية غبار مصممة لإفراغ صحي باستخدام يد واحدة

      حاوية غبار مصممة لإفراغ صحي باستخدام يد واحدة

      تم تصميم حاوية الغبار السهلة التفريغ لفكّها وتفريغها بشكل صحي وباستخدام يد واحدة، ما يساعد في تقليل انتشار الغبار في الهواء.

      فرشاة ناعمة مضمّنة في المقبض، جاهزة دائمًا للاستخدام

      فرشاة ناعمة مضمّنة في المقبض، جاهزة دائمًا للاستخدام

      تم تضمين فرشاة مخصصة لإزالة الغبار في المقبض مباشرة، بحيث تكون جاهزةً دائمًا للاستخدام على الأثاث والأسطح المسطّحة ومواد التنجيد.

      فرشاة صغيرة فائقة السرعة لإزالة وبر الحيوانات والزغب بسهولة

      فرشاة صغيرة فائقة السرعة لإزالة وبر الحيوانات والزغب بسهولة

      تدور الفرشاة الصغيرة الفائقة السرعة لإزالة الشعر والزغب والغبار بسرعة من الأرائك والوسائد والأقمشة الأخرى. مثالية لمن لديهم حيوانات أليفة.

      يلتقط نظام المرشح Allergy H13 >‏99.9% من جسيمات الغبار الصغيرة

      يلتقط نظام المرشح Allergy H13 >‏99.9% من جسيمات الغبار الصغيرة

      يقوم نظام فلتر Allergy H13 بالتقاط >99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة، بما فيها غبار الطلع وزغب الحيوانات وعثّ الغبار، ما يعدّ مثاليًا للأشخاص الذين يشكون من الحساسية. يبلغ مستوى التنقية HEPA 13****.

      المواصفات التقنية

      • الفوهات والملحقات

        الإكسسوارات المضمنة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • فوهة صغيرة
        • فرشاة مضمّنة
        فوهة عادية
        فوهة TriActive+ LED
        مخزن الملحقات
        على الهيكل
        فوهة إضافية
        فرشاة صغيرة فائقة السرعة
        ملحقات إضافية
        3 بطاريات AA

      • تصميم

        اللون
        أسود حبري

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        505‏x‏292‏x‏292  ملليمترًا
        وزن المنتج
        5.5  كلغ

      • الاستدامة

        العلبة
        >90% من المواد المعاد تدويرها
        استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
        < 0,5  واط
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • الأداء

        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        32.5  لتر/الثانية
        مستوى قوة الصوت
        67 – 75  ديسيبل
        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        900  واط

      • التنقية

        سعة كيس الغبار
        2  لتر
        مرشح لمخرج الهواء
        فلتر Allergy H13
        مرشح المحرك
        فلتر قابل للغسل يدوم طويلاً
        مستوى التنقية
        مستوى HEPA13****

      • إمكانية الاستخدام

        دائرة العمل نصف القطرية
        10  أمتار
        وصلات الأنبوب
        ActiveLock
        مقبض الحمل
        الجهة العلوية والأمامية
        التحكم بالطاقة
        التحكم بالطاقة على الجهاز
        طول سلك الطاقة
        7  أمتار
        نوع الأنبوب
        أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين
        نوع العجلات
        مطاط

      • الملحقات

        حزمة استبدال الفلتر
        • فلتر مدخل الهواء CP0618
        • فلتر العادم CP0617

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          • *تم اختبار أداء التصفية وفقًا لمعيار DIN EN 60312/11/2008.
          • ***تم اختبار مستويات التنقية بحسب EN60312-1-2017، وهي موازية لمستوى HEPA 13.
          • **التقاط 99,9% من الغبار على الأرضيات الصلبة المتشققة (IEC62885-2).
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