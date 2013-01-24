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PowerPro Expert

مكنسة كهربائية بدون كيس

FC9732/61
3 الجوائز
  • لالتقاط 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة وحبسها في الداخل* لالتقاط 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة وحبسها في الداخل* لالتقاط 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة وحبسها في الداخل*
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    PowerPro Expert مكنسة كهربائية بدون كيس

    FC9732/61
    3 الجوائز

    لالتقاط 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة وحبسها في الداخل*

    تتميّز المكنسة الكهربائية بدون كيس 7000 Series من Philips بأعلى قوة شفط نقدّمها على الإطلاق. استمتع بتنظيف متميّز بدون مجهود بفضل تقنية PowerCyclone 8 وفوهة TriActive+‎ التي تتميّز بـ 3 إجراءات تنظيف محسّنة بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    PowerPro Expert مكنسة كهربائية بدون كيس

    لالتقاط 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة وحبسها في الداخل*

    تتميّز المكنسة الكهربائية بدون كيس 7000 Series من Philips بأعلى قوة شفط نقدّمها على الإطلاق. استمتع بتنظيف متميّز بدون مجهود بفضل تقنية PowerCyclone 8 وفوهة TriActive+‎ التي تتميّز بـ 3 إجراءات تنظيف محسّنة بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    لالتقاط 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة وحبسها في الداخل*

    تتميّز المكنسة الكهربائية بدون كيس 7000 Series من Philips بأعلى قوة شفط نقدّمها على الإطلاق. استمتع بتنظيف متميّز بدون مجهود بفضل تقنية PowerCyclone 8 وفوهة TriActive+‎ التي تتميّز بـ 3 إجراءات تنظيف محسّنة بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    PowerPro Expert مكنسة كهربائية بدون كيس

    لالتقاط 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة وحبسها في الداخل*

    تتميّز المكنسة الكهربائية بدون كيس 7000 Series من Philips بأعلى قوة شفط نقدّمها على الإطلاق. استمتع بتنظيف متميّز بدون مجهود بفضل تقنية PowerCyclone 8 وفوهة TriActive+‎ التي تتميّز بـ 3 إجراءات تنظيف محسّنة بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

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      بفضل قوة الشفط الاستثنائية وميزة قفل المواد المسببة للحساسية

      • 2100 واط
      • PowerCyclone 8
      • قفل المواد المسببة للحساسية
      • الملحقات المتوفرة
      محرك قوي بقدرة 2100 واط لقوة شفط عالية

      محرك قوي بقدرة 2100 واط لقوة شفط عالية

      يولّد المحرك بقدرة 2100 واط قوة شفط عالية جدًا تصل إلى 470 واط لتوفير أداء قوي ونتائج تنظيف فائقة.

      PowerCyclone 8 لتوفير قوة شفط عالية جدًا لمدة أطول

      PowerCyclone 8 لتوفير قوة شفط عالية جدًا لمدة أطول

      تتميز تقنية PowerCyclone 8 بحركة دوامية قوية لتحسين تدفق الهواء إلى أقصى حد وتنشيط قوة الشفط العالية جدًا. يقوم تدفق الهواء الفائق السرعة في الحجرة الأسطوانية بفصل الغبار عن الهواء بطريقة فعالة بسرعة >185 كم/الساعة، ما يضمن توفر قوة شفط أعلى لمدة أطول للحصول على نتائج تنظيف فائقة.

      يعمل قفل المواد المسببة للحساسية على حبس الغبار بالداخل لمستوى أعلى من النظافة

      يعمل قفل المواد المسببة للحساسية على حبس الغبار بالداخل لمستوى أعلى من النظافة

      يستخدم نظام قفل المواد المسببة للحساسية مستشعرًا لضمان إقفال حاوية الغبار بإحكام قبل التشغيل مع حبس الغبار والمواد المسببة للحساسية بالداخل لبيئة صحية وفائقة النظافة.

      فوهة TriActive+‎ لأداء عالٍ على كل الأرضيات

      فوهة TriActive+‎ لأداء عالٍ على كل الأرضيات

      تستخدم فوهة TriActive+‎ ‏3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة. تتميز بفتحة أكبر في الجهة الأمامية لشفط الأوساخ الأكبر حجمًا فيما تقوم القاعدة المصممة بشكل خاص بإزالة الغبار من عمق السجاد. أما قنوات الهواء والفراشي الموجودة في جانبَي الفوهة، فتلتقط الغبار والأوساخ على طول الجدران أو الأثاث.

      الملحقات المرفقة: سهلة التخزين ودائمًا في متناول اليد

      الملحقات المرفقة: سهلة التخزين ودائمًا في متناول اليد

      يتم تخزين الملحقات المرفقة بسهولة داخل الحجرة الخلفية لتسهيل الوصول إليها عند الحاجة.

      وظيفة التحكم الرقمي بالطاقة لضبط قوة الشفط

      وظيفة التحكم الرقمي بالطاقة لضبط قوة الشفط

      تقوم وظيفة التحكم الرقمي بالطاقة بضبط قوة الشفط بسهولة وبكبسة زر لتناسب مختلف مهام التنظيف، بدءًا من الأرضيات الصلبة ووصولًا إلى المفروشات الناعمة.

      حاوية غبار مصممة لإفراغ صحي باستخدام يد واحدة

      حاوية غبار مصممة لإفراغ صحي باستخدام يد واحدة

      تم تصميم حاوية الغبار السهلة التفريغ لفكّها وتفريغها بشكل صحي وباستخدام يد واحدة، ما يساعد في تقليل انتشار الغبار في الهواء.

      فرشاة ناعمة مضمّنة في المقبض، جاهزة دائمًا للاستخدام

      فرشاة ناعمة مضمّنة في المقبض، جاهزة دائمًا للاستخدام

      تم تضمين فرشاة مخصصة لإزالة الغبار في المقبض مباشرة، بحيث تكون جاهزةً دائمًا للاستخدام على الأثاث والأسطح المسطّحة ومواد التنجيد.

      يلتقط نظام الفلتر Allergy H13 ‏&gt; 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة

      يلتقط نظام الفلتر Allergy H13 ‏> 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة

      يقوم نظام فلتر Allergy H13 بالتقاط > 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة، بما فيها غبار الطلع وزغب الحيوانات وعثّ الغبار، ما يعدّ مثاليًا للأشخاص الذين يشكون من الحساسية. يبلغ مستوى التنقية HEPA 13**.

      المواصفات التقنية

      • تصميم

        اللون
        أسود قاتم
        وزن المنتج
        5.5 kg
        مستوى قوة الصوت
        &lt;82 ديسيبل
        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        39 لتر/الثانية
        طاقة الإدخال (IEC)
        1800 W
        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        505‏x‏292‏x‏292 mm
        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        2100 W

      • إمكانية الاستخدام

        دائرة العمل نصف القطرية
        10 m
        مقبض الحمل
        الجهة العلوية والأمامية
        التحكم بالطاقة
        التحكم بالطاقة على الجهاز
        نوع العجلات
        مطاط
        نوع الأنبوب
        أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين
        وصلات الأنبوب
        ActiveLock
        طول سلك الطاقة
        7 m

      • الفوهات والملحقات

        مخزن الملحقات
        على الهيكل
        الملحقات المضمّنة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • فوهة صغيرة
        • فرشاة مضمّنة
        فوهة عادية
        فوهة TriActive+‎
        ملحقات إضافية
        استبدال الفلتر: FC6042/01

      • الاستدامة

        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره
        التّعبئة
        90% من المواد المعاد تدويرها&lt;
        استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
        &lt; 0,5 W

      • تصفية

        مستوى التنقية
        مستوى HEPA13**
        مرشح لمخرج الهواء
        فلتر Allergy H13
        مرشح المحرك
        فلتر قابل للغسل يدوم طويلاً
        سعة كيس الغبار
        2 l

      • Performance

        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        470 W

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          • تم اختبار أداء التقاط الغبار على الأرضيات الصلبة المتشققة وأداء الفلترة وفقًا لمعيار DIN EN60312-1:2013.
          • *تم اختبار مستويات التنقية بحسب EN60312-1-2017، وهي موازية لمستوى HEPA 13.