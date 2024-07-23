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  • أعلى مستوى من الأداء بفضل PowerCyclone 7 أعلى مستوى من الأداء بفضل PowerCyclone 7 أعلى مستوى من الأداء بفضل PowerCyclone 7
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    السلسلة 5000 مكنسة كهربائية بدون كيس

    FC9570/62

    2 الجوائز

    أعلى مستوى من الأداء بفضل PowerCyclone 7

    تشكّل المكنسة الكهربائية بدون كيس السلسلة 5000 من Philips المكنسة الكهربائية الصغيرة والأكثر فعالية التي نقدّمها على الإطلاق. احصل على نتائج تنظيف عميق قصوى بأدنى مجهود، وذلك بفضل تقنية PowerCyclone 7 وفوهة TriActive التي تتميّز بـ 3 إجراءات تنظيف في تمريرة واحدة.

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    السلسلة 5000 مكنسة كهربائية بدون كيس

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    أعلى مستوى من الأداء بفضل PowerCyclone 7

    تخلّص من الغبار بطريقة سهلة وصحية

    • 2000 واط
    • PowerCyclone 7
    • فلتر Allergy H13
    • فوهة TriActive
    محرك قوي بقدرة 2000 واط لقوة شفط عالية

    محرك قوي بقدرة 2000 واط لقوة شفط عالية

    يولّد المحرك بقدرة 2000 واط قوة شفط تبلغ 410 واط كحد أقصى لتنظيف دقيق في كل مرة.

    PowerCyclone 7 للحفاظ على قوة شفط عالية لمدة أطول

    PowerCyclone 7 للحفاظ على قوة شفط عالية لمدة أطول

    تتميّز تقنية PowerCyclone 7 بتصميم انسيابي للحدّ من مقاومة الهواء ولضمان قوة شفط عالية ومستمرة. يقوم دفق الهواء الفائق السرعة في الحجرة الأسطوانية والشفرات الفريدة من نوعها الموجودة على المخرج بفصل الغبار عن الهواء بطريقة فعّالة.

    وظيفة التحكم بالطاقة لضبط قوة الشفط

    وظيفة التحكم بالطاقة لضبط قوة الشفط

    تقوم وظيفة التحكّم بالطاقة بضبط عملية الشفط بسهولة لتناسب مختلف مهام التنظيف، بدءًا من الأرضيات الصلبة ووصولًا إلى المفروشات الناعمة.

    تصميم صغير مع مقبض أمامي ومقبض علوي لسهولة الحمل

    تصميم صغير مع مقبض أمامي ومقبض علوي لسهولة الحمل

    يضمن التصميم الصغير الحجم والخفيف الوزن سهولة تخزين المكنسة الكهربائية وحملها. ويشتمل التصميم على مقبض علوي وآخر أمامي لحملها بسهولة وبدون جهد.

    حاوية غبار مصممة لإفراغ صحي باستخدام يد واحدة

    حاوية غبار مصممة لإفراغ صحي باستخدام يد واحدة

    تم تصميم حاوية الغبار السهلة التفريغ لفكّها وتفريغها بشكل صحي وباستخدام يد واحدة، ما يساعد في تقليل انتشار الغبار في الهواء.

    يلتقط نظام الفلتر Allergy H13 ‏> 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة

    يلتقط نظام الفلتر Allergy H13 ‏> 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة

    يقوم نظام فلتر Allergy H13 بالتقاط > 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة، بما فيها غبار الطلع وزغب الحيوانات وعثّ الغبار، ما يعدّ مثاليًا للأشخاص الذين يشكون من الحساسية. يبلغ مستوى التنقية HEPA 13*.

    مصدّ ناعم وعجلات مطاطية لحماية الأثاث

    مصدّ ناعم وعجلات مطاطية لحماية الأثاث

    مصدّ ناعم وعجلات مطاطية لحماية الأثاث وتفادي الخدوش على الأرضيات، وللتحكّم بالجهاز بسهولة في أرجاء المنزل.

    فوهة TriActive لتنظيف دقيق بثلاثة اتجاهات

    فوهة TriActive لتنظيف دقيق بثلاثة اتجاهات

    تتميّز فوهة TriActive بـ 3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة. تقوم القاعدة المصممة بشكل خاص بإزالة الغبار من عمق السجاد، فيما تشفط الفتحة الكبيرة في الجهة الأمامية القطع الكبيرة. أما قنوات الهواء والفراشي الموجودة في جانبَي الفوهة فتلتقط الغبار والأوساخ على طول الجدران أو الأثاث.

    فرشاة ناعمة مضمّنة في المقبض وفوهة للأثاث

    فرشاة ناعمة مضمّنة في المقبض وفوهة للأثاث

    تم تضمين فرشاة مخصصة لإزالة الغبار في المقبض بحيث تكون جاهزةً دائمًا للاستخدام على الأثاث والأسطح المسطّحة ومواد التنجيد. كذلك، تم تصميم فوهة الأثاث لضمان تنظيف مثالي للمفروشات الناعمة مثل الوسائد والكنبات والمقاعد بذراعين، ولإزالة زغب الحيوانات حتى.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      بلاستيك
      اللون
      أزرق رويال داكن
      نوع المنتج
      مكنسة كهربائية بدون كيس
      مستوى الضوضاء (في الوضع القياسي)
      72-82 ديسيبل
      قوة امتصاص
      410 واط
      سعة كيس الغبار
      1.5 ليتر
      الكفالة
      سنتان
      دائرة العمل نصف القطرية
      9 م
      طاقة الإدخال (IEC)
      1700 واط
      قوة الإدخال (الحد الأقصى)
      2000 واط
      فلتر المحرك
      فلتر قابل للغسل
      فلتر لمخرج الهواء
      HEPA: فلاتر مع نسبة تنقية تزيد عن 99,9%
      وصلات الأنبوب
      ActiveLock
      مقبض الحمل
      الجهتان الأمامية والعليا
      التحكم بالطاقة
      نعم
      نوع الأنبوب
      أنبوب تلسكوبي معدني من قطعتين
      نوع العجلات
      مطاط
      مخزن الملحقات
      مشبك الأنبوب
      وضع الوقوف
      عمودي وأفقي
      التقنية
      PowerCyclone 7
      طول سلك الطاقة
      6 م

    • التصميم

      عبوة مستدامة
      100% من المواد المعاد تدويرها

    • الملحقات

      فوهة عادية
      فوهة TriActive
      الملحقات المضمنة
      الفرشاة المضمّنة وأداة تنظيف الشقوق
      فوهات إضافية
      فوهة الأثاث مقاس 110 مم

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      410 مم
      عرض المنتج
      275 مم
      ارتفاع المنتج
      280 مم
      طول الحزمة
      370 مم
      عرض الحزمة
      300 مم
      ارتفاع الحزمة
      490 مم
      وزن الحزمة
      8,18 كجم
      وزن المنتج
      5.3 كلغ

    • التوافق

      الملحقات المتعلقة 1
      بديل مناسب للفلتر FC8010/02

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      230-240 فولت
      التردد
      50-60 هرتز

    • متانة

      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    Badge-D2C

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    الجوائز

    • تم اختبار مستويات التنقية بحسب EN60312-1-2017، وهي موازية لمستوى HEPA 13.
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