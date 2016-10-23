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PowerPro Active

مكنسة كهربائية بدون كيس

FC8670/61
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  • قوة شفط عالية مع PowerCyclone 4 قوة شفط عالية مع PowerCyclone 4 قوة شفط عالية مع PowerCyclone 4
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    PowerPro Active مكنسة كهربائية بدون كيس

    FC8670/61
    العثور على الدعم لهذا المنتج

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      قوة شفط عالية مع PowerCyclone 4

      تفريغ سريع وسهل

      • 2000 واط
      • فلتر EPA 10
      • 1.7 لتر
      محرك بقوة 2000 واط لقوة شفط عالية

      محرك بقوة 2000 واط لقوة شفط عالية

      يولّد المحرك بقوة 2000 واط قوة شفط عالية لنتائج تنظيف ممتازة.

      تقنية PowerCyclone 4 تفصل الغبار عن الهواء في مرحلة واحدة

      تقنية PowerCyclone 4 تفصل الغبار عن الهواء في مرحلة واحدة

      تحسّن تقنية PowerCyclone 4 تدفق الهواء والأداء من خلال فصل الأوساخ عن الهواء في آن. بالإضافة إلى ذلك، فهي تقدّم نتائج تنظيف استثنائية من خلال خطوات عالية الفعالية: 1) يدخل الهواء بسرعة في PowerCyclone بفضل مدخل الهواء المسطّح والمالس. 2) يسرّع ممر الهواء المنعطف تدفق الهواء إلى الأعلى في الحجرة الإعصارية، وذلك لفصل الغبار عن الهواء.

      فوهة Multi Clean الجديدة لتنظيف دقيق على كل الأرضيات

      فوهة Multi Clean الجديدة لتنظيف دقيق على كل الأرضيات

      تنظف فوهة Multi Clean الجديدة كل أنواع الأرضيات بدقة. فقد تم تصميمها لتثبت على الأرض بإحكام لضمان التقاط جسيمات الغبار الصغيرة بشكل جيد.

      فرشاة ناعمة مضمّنة في المقبض، جاهزة دائمًا للاستخدام

      فرشاة ناعمة مضمّنة في المقبض، جاهزة دائمًا للاستخدام

      تم تضمين ملحق للفرشاة المخصصة لإزالة الغبار في المقبض مباشرة، بحيث يكون جاهزًا دائمًا للاستخدام على الأثاث والأسطح المسطّحة ومواد التنجيد.

      وصلات ActiveLock للتأقلم بسهولة مع كل مهمة تنظيف

      وصلات ActiveLock للتأقلم بسهولة مع كل مهمة تنظيف

      تسمح لك وصلات ActiveLock بتركيب الفوهات والملحقات المختلفة وفكّها بسهولة من الأنبوب القابل للتوسيع أثناء التنظيف.

      الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل

      الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل

      إن المقبض المريح هذا هو مناسب للاستخدام. تتيح لك إمكانية تمديده الإضافية فرصة أكبر للوصول إلى الأماكن، إذًا يمكنك تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسهولة.

      إعدادات طاقة قابلة للضبط

      إعدادات طاقة قابلة للضبط

      تسمح لك إعدادات الطاقة القابلة للضبط بتحديد مستوى الشفط الأمثل لأنواع الأرضيات المختلفة التي يتم تنظيفها.

      نظام فلتر EPA10 وAirSeal لهواء صحيّ

      نظام فلتر EPA10 وAirSeal لهواء صحيّ

      يلتقط فلتر HEPA 10 وAirSeal جزئيات الغبار الصغيرة قبل تدفق الهواء للاستمتاع بجو خالٍ من الغبار ونظيف وبهواء صحي.

      المواصفات التقنية

      • تصميم

        اللون
        أسود حبري
        طاقة الإدخال (IEC)
        1800  W
        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        37  l/sec
        مستوى قوة الصوت
        80  dB
        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        33  kPa
        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        2000  W
        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        370  W

      • إمكانية الاستخدام

        دائرة العمل نصف القطرية
        9  m
        وصلات الأنبوب
        ActiveLock
        مقبض الحمل
        الجهة العلوية والأمامية
        التحكم بالطاقة
        التحكم بالطاقة على الجهاز
        نوع الأنبوب
        أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين
        نوع العجلات
        مطاط

      • الفوهات والملحقات

        الإكسسوارات المضمنة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • فرشاة مضمّنة
        فوهة عادية
        فوهة متعددة الاستخدامات
        مخزن الملحقات
        على ملقط الأنبوب

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        473 x‏ 304 x‏ 301  mm
        وزن المنتج
        6  kg

      • الاستدامة

        العلبة
        90% من المواد المعاد تدويرها&lt;
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • التنقية

        سعة كيس الغبار
        1.7  L
        مرشح لمخرج الهواء
        مرشح صغير
        مرشح المحرك
        فلتر EPA 10 قابل للغسيل

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