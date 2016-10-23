يولّد المحرك بقوة 2000 واط قوة شفط عالية لنتائج تنظيف ممتازة.
تقنية PowerCyclone 4 تفصل الغبار عن الهواء في مرحلة واحدة
تحسّن تقنية PowerCyclone 4 تدفق الهواء والأداء من خلال فصل الأوساخ عن الهواء في آن. بالإضافة إلى ذلك، فهي تقدّم نتائج تنظيف استثنائية من خلال خطوات عالية الفعالية: 1) يدخل الهواء بسرعة في PowerCyclone بفضل مدخل الهواء المسطّح والمالس. 2) يسرّع ممر الهواء المنعطف تدفق الهواء إلى الأعلى في الحجرة الإعصارية، وذلك لفصل الغبار عن الهواء.
فوهة Multi Clean الجديدة لتنظيف دقيق على كل الأرضيات
تنظف فوهة Multi Clean الجديدة كل أنواع الأرضيات بدقة. فقد تم تصميمها لتثبت على الأرض بإحكام لضمان التقاط جسيمات الغبار الصغيرة بشكل جيد.
فرشاة ناعمة مضمّنة في المقبض، جاهزة دائمًا للاستخدام
تم تضمين ملحق للفرشاة المخصصة لإزالة الغبار في المقبض مباشرة، بحيث يكون جاهزًا دائمًا للاستخدام على الأثاث والأسطح المسطّحة ومواد التنجيد.
وصلات ActiveLock للتأقلم بسهولة مع كل مهمة تنظيف
تسمح لك وصلات ActiveLock بتركيب الفوهات والملحقات المختلفة وفكّها بسهولة من الأنبوب القابل للتوسيع أثناء التنظيف.
الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل
إن المقبض المريح هذا هو مناسب للاستخدام. تتيح لك إمكانية تمديده الإضافية فرصة أكبر للوصول إلى الأماكن، إذًا يمكنك تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسهولة.
إعدادات طاقة قابلة للضبط
تسمح لك إعدادات الطاقة القابلة للضبط بتحديد مستوى الشفط الأمثل لأنواع الأرضيات المختلفة التي يتم تنظيفها.
نظام فلتر EPA10 وAirSeal لهواء صحيّ
يلتقط فلتر HEPA 10 وAirSeal جزئيات الغبار الصغيرة قبل تدفق الهواء للاستمتاع بجو خالٍ من الغبار ونظيف وبهواء صحي.