FC8631/61
أعلى قوة امتصاص دائمًا*
توفر مكنسة PowerPro Active الجديدة من Philips نتائج تنظيف مذهلة بفضل تقنية PowerCyclone 4. فحاوية الغبار المتقدمة سهلة التفريغ وتساعد على تجنب تكوّن سحب الغبار.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
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تحسّن تقنية PowerCyclone 4 تدفق الهواء والأداء من خلال فصل الأوساخ عن الهواء في آن. بالإضافة إلى ذلك، فهي تقدّم نتائج تنظيف استثنائية من خلال خطوات عالية الفعالية: 1) يدخل الهواء بسرعة في PowerCyclone بفضل مدخل الهواء المسطّح والمالس. 2) يسرّع ممر الهواء المنعطف تدفق الهواء إلى الأعلى في الحجرة الإعصارية، وذلك لفصل الغبار عن الهواء.
يوّلد المحرك الذي تبلغ قوته 2000 واط قوة امتصاص قصوى بقوة 370 واط لتوفير أداء قوي في التنظيف.
صُممت حاوية الغبار بشكل مثالي للتخلّص من الغبار من دون إنشاء غيمة من الغبار. بفضل شكلها الفريد وسطحها الناعم، يتم جمع الغبار في جانب واحد من الحاوية وانزلاقه انسيابيًا في حاوية الغبار.
إن المقبض المريح هذا هو مناسب للاستخدام. تتيح لك إمكانية تمديده الإضافية فرصة أكبر للوصول إلى الأماكن، إذًا يمكنك تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسهولة.
يتمتع فلتر EPA المطوي بمساحة تصفية كبيرة وأداء جيد. وبالإضافة إلى ميزة تدفق الهواء بتيارات إعصارية، يمنع هذا الأمر الفلتر من الانسداد بسرعة ويوفر لك أفضل نتائج التصفية التي تدوم طويلاً.
الفوهات والملحقات
التصميم
الوزن والأبعاد
الاستدامة
تصفية
مدى الاستفادة
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