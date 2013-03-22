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    PowerPro Active مكنسة كهربائية بدون كيس

    FC8631/61

    أعلى قوة امتصاص دائمًا*

    توفر مكنسة PowerPro Active الجديدة من Philips نتائج تنظيف مذهلة بفضل تقنية PowerCyclone 4. فحاوية الغبار المتقدمة سهلة التفريغ وتساعد على تجنب تكوّن سحب الغبار.

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    PowerPro Active مكنسة كهربائية بدون كيس

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    أعلى قوة امتصاص دائمًا*

    مع تقنية PowerCyclone 4

    • 2000 واط
    • PowerCyclone 4
    • مرشح HEPA 10 القابل للغسل
    تقنية PowerCyclone 4 تفصل الغبار عن الهواء في مرحلة واحدة

    تقنية PowerCyclone 4 تفصل الغبار عن الهواء في مرحلة واحدة

    تحسّن تقنية PowerCyclone 4 تدفق الهواء والأداء من خلال فصل الأوساخ عن الهواء في آن. بالإضافة إلى ذلك، فهي تقدّم نتائج تنظيف استثنائية من خلال خطوات عالية الفعالية: 1) يدخل الهواء بسرعة في PowerCyclone بفضل مدخل الهواء المسطّح والمالس. 2) يسرّع ممر الهواء المنعطف تدفق الهواء إلى الأعلى في الحجرة الإعصارية، وذلك لفصل الغبار عن الهواء.

    محرك بقوة 2000 واط لأداء مثالي

    محرك بقوة 2000 واط لأداء مثالي

    يوّلد المحرك الذي تبلغ قوته 2000 واط قوة امتصاص قصوى بقوة 370 واط لتوفير أداء قوي في التنظيف.

    تصميم حاوية غبار متقدّم لإفراغها بسهولة

    تصميم حاوية غبار متقدّم لإفراغها بسهولة

    صُممت حاوية الغبار بشكل مثالي للتخلّص من الغبار من دون إنشاء غيمة من الغبار. بفضل شكلها الفريد وسطحها الناعم، يتم جمع الغبار في جانب واحد من الحاوية وانزلاقه انسيابيًا في حاوية الغبار.

    الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل

    الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل

    إن المقبض المريح هذا هو مناسب للاستخدام. تتيح لك إمكانية تمديده الإضافية فرصة أكبر للوصول إلى الأماكن، إذًا يمكنك تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسهولة.

    يلتقط فلتر EPA الطفيليات المجهرية التي تسبب الحساسية

    يتمتع فلتر EPA المطوي بمساحة تصفية كبيرة وأداء جيد. وبالإضافة إلى ميزة تدفق الهواء بتيارات إعصارية، يمنع هذا الأمر الفلتر من الانسداد بسرعة ويوفر لك أفضل نتائج التصفية التي تدوم طويلاً.

    المواصفات التقنية

    • الفوهات والملحقات

      فوهة عادية
      فوهة متعددة الاستخدامات
      الملحقات المضمّنة
      • أداة للتشققات
      • فوهة صغيرة
      مخزن الملحقات
      على ملقط الأنبوب

    • التصميم

      اللون
      أسود داكن

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      473‏x‏304‏x‏301  mm
      وزن المنتج
      6  kg

    • الاستدامة

      التغليف
      90% من المواد المعاد تدويرها<
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • تصفية

      فلتر لمخرج الهواء
      مرشح صغير
      فلتر المحرك
      فلتر EPA 10 قابل للغسيل

    • مدى الاستفادة

      وصلات الأنبوب
      على شكل قمع
      دائرة العمل نصف القطرية
      9  m
      مقبض الحمل
      الجهة العلوية والأمامية
      نوع الأنبوب
      أنبوب تلسكوبي مصنوع من الألومنيوم
      التحكم بالطاقة
      التحكم بالطاقة على الجهاز
      نوع العجلات
      مطاط

    Badge-D2C

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