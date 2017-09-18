2000 Series مكنسة كهربائية مع كيس
قوة شفط عالية
توفر المكنسة الكهربائية PowerGo من Philips أداء تنظيف بقوة 1800 واط وهي مزوّدة بفوهة متعددة الوظائف لأي نوع من الأرضيات. حافظ على الهواء في منزلك نظيفًا وصحيًا أيضًا بفضل فلتر Super Clean Air.
إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
2000 Series مكنسة كهربائية مع كيس
قوة شفط عالية محرك بقوة 1800 واط لنتائج تنظيف رائعة 1800 واط فلتر Super Clean Air 3 لترات محرك متين بقوة 1800 واط لقوة شفط عالية
يولّد المحرك المتين بقوة 1800 واط قوة شفط عالية لنتائج تنظيف ممتازة.
صغيرة الحجم وخفيفة الوزن لسهولة الحمل
يضمن التصميم الصغير الحجم والخفيف الوزن سهولة تخزين المكنسة الكهربائية وحملها.
إمكانية وصول بعيد لـ 9 أمتار، لبلوغ أماكن أبعد بدون فصل الجهاز عن الطاقة
إمكانية وصول لغاية 9 أمتار من المقبس إلى الفوهة، لاستخدام الجهاز لمسافة أبعد من دون فصله عن مصدر الطاقة.
يتم تخزين الأدوات المرفقة بطريقة عملية لتكون دائمًا في متناول اليد
تم تضمين الأداة المخصصة للتشققات في المكنسة الكهربائية، للوصول إليها بسهولة واستخدامها في أي وقت.
أكياس سهلة الاستخدام وتدوم لفترة طويلة تتّسع في حجرة غبار كبيرة سعة 3 لترات
حجرة غبار كبيرة سعة 3 لترات وأكياس شاملة تدوم طويلاً، لقوة شفط قصوى حتى امتلاء الكيس، بالإضافة إلى إمكانية التخلص من الغبار بطريقة مغلقة وبدون فوضى.
فوهة متعددة الاستخدامات لتنظيف جيد على مختلف الأرضيات
يمكن ضبط الفوهة المتعددة الاستخدامات بسهولة باستخدام دوّاسة القدم، لاستخدام مثالي على الأرضيات الصلبة أو السجاد.
يلتقط نظام فلتر Super Clean Air أكثر من 99%* من الجسيمات
يلتقط نظام فلتر Super Clean Air أكثر من 99%* من جسيمات الغبار الصغيرة، لتزويدك بهواء أنقى في منزلك.
عرض كل الميزات عرض ميزات أقل
عرض كل ميزات المنتج عرض ميزات المنتج أقل المواصفات التقنية
الفوهات والملحقات
فوهة عادية
فوهة متعددة الاستخدامات الملحقات المضمّنة
أداة للتشققات مخزن الملحقات
على الهيكل
التصميم
اللون
أحمر رياضي
الوزن والأبعاد
أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
403 x 263 x 220
mm وزن المنتج
4.3
kg
الاستدامة
التغليف
90% من المواد المعاد تدويرها< دليل المستخدم
100% من الورق المعاد تدويره
الأداء
طاقة الإدخال (IEC)
1600
W مستوى قوة الصوت
81
dB المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
23
kPa قوة الإدخال (الحد الأقصى)
1800
W قوة الامتصاص (حد أقصى)
300
W
تصفية
نوع كيس الغبار
كيس s-bag Classic بأداء يدوم طويلاً سعة كيس الغبار
3
l فلتر لمخرج الهواء
فلتر Super Clean Air فلتر المحرك
فلتر للرغوة مؤلّف من طبقة واحدة
مدى الاستفادة
وصلات الأنبوب
على شكل قمع دائرة العمل نصف القطرية
9
m مقبض الحمل
الجهة العلوية والأمامية نوع الأنبوب
أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين طول سلك الطاقة
6
m نوع العجلات
بلاستيك
رؤية كل المواصفات رؤية عدد أقل من المواصفات
عرض كل المواصفات التقنية عرض المواصفات التقنية أقل
المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا
تم اختبار مستويات التنقية بحسب EN60312-1-2017، وهي موازية لمستوى EPA12
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.