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مكنسة كهربائية مع كيس

FC8082/61
1 الجوائز
  • صغيرة من الخارج، قوية من الداخل صغيرة من الخارج، قوية من الداخل صغيرة من الخارج، قوية من الداخل
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    مكنسة كهربائية مع كيس

    FC8082/61
    1 الجوائز

    صغيرة من الخارج، قوية من الداخل

    المكنسة الكهربائية الصغيرة من Philips، لعملية تنظيف فعالة. إنها سهلة التخزين والحمل والاستخدام، بفضل وزنها الخفيف وحجمها الصغير. يمكنك الاستمتاع بحرية التنقل مع نتائج تنظيف رائعة في آن. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكنسة كهربائية مع كيس

    صغيرة من الخارج، قوية من الداخل

    المكنسة الكهربائية الصغيرة من Philips، لعملية تنظيف فعالة. إنها سهلة التخزين والحمل والاستخدام، بفضل وزنها الخفيف وحجمها الصغير. يمكنك الاستمتاع بحرية التنقل مع نتائج تنظيف رائعة في آن. إكتشف كلّ المميزات

    صغيرة من الخارج، قوية من الداخل

    المكنسة الكهربائية الصغيرة من Philips، لعملية تنظيف فعالة. إنها سهلة التخزين والحمل والاستخدام، بفضل وزنها الخفيف وحجمها الصغير. يمكنك الاستمتاع بحرية التنقل مع نتائج تنظيف رائعة في آن. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكنسة كهربائية مع كيس

    صغيرة من الخارج، قوية من الداخل

    المكنسة الكهربائية الصغيرة من Philips، لعملية تنظيف فعالة. إنها سهلة التخزين والحمل والاستخدام، بفضل وزنها الخفيف وحجمها الصغير. يمكنك الاستمتاع بحرية التنقل مع نتائج تنظيف رائعة في آن. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل مكنسة كهربائية مع كيس

      صغيرة من الخارج، قوية من الداخل

      مكنسة كهربائية صغيرة

      • قدرة 1200 واط
      • 3 ملحقات
      فوهة للأرضيات الصلبة والناعمة لتنظيف دقيق

      فوهة للأرضيات الصلبة والناعمة لتنظيف دقيق

      أداء رائع مهما اختلف نوع الأرضية. أصبح بإمكانك ضبط الفوهة بسهولة من خلال دوّاسة القدم، واستخدام الفراشي الواقية على الأرضية الصلبة والصحن الناعم لتنظيف السجاد. ومهما اختلف نوع الأرضية، يمكن دائمًا الاستفادة من التنظيف الدقيق والناعم.

      الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل

      الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل

      إن المقبض المريح هذا هو مناسب للاستخدام. تتيح لك إمكانية تمديده الإضافية فرصة أكبر للوصول إلى الأماكن، إذًا يمكنك تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسهولة.

      مقبض إضافي لسهولة الحمل مزوّد بوظيفة لف للسلك

      مقبض إضافي لسهولة الحمل مزوّد بوظيفة لف للسلك

      مقبض إضافي لسهولة الحمل مزوّد بوظيفة لف للسلك.

      خفيفة الوزن وصغيرة الحجم لحرية التنقل

      خفيفة الوزن وصغيرة الحجم لحرية التنقل

      يمكنك حمل المكنسة الكهربائية بسهولة ونقلها في أرجاء المنزل أثناء التنظيف بفضل وزنها الخفيف وحجمها الصغير.

      كيس غبار يمكن إعادة استخدامه

      كيس غبار يمكن إعادة استخدامه

      كيس غبار قابل للغسل لتفادي لمس الغبار.

      محرك بقدرة 1200 واط يولّد قوة شفط عالية

      محرك بقدرة 1200 واط يولّد قوة شفط عالية

      تم تزويد المكنسة الكهربائية هذه بمحرك بقدرة 1200 واط يولّد قوة شفط عالية من أجل الحصول على نتائج تنظيف جيدة.

      تساعدك أداة تنظيف الشقوق في تنظيف الأثاث.

      تساعدك أداة تنظيف الشقوق في تنظيف الأثاث.

      جهاز بحجم صغير لتخزين لا يشغل مساحة كبيرة

      جهاز بحجم صغير لتخزين لا يشغل مساحة كبيرة.

      المواصفات التقنية

      • تصميم

        اللون
        فيروزي
        طاقة الإدخال (IEC)
        1000 W
        وزن المنتج
        2.8 kg
        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        1200 W

      • إمكانية الاستخدام

        مؤشر لامتلاء كيس الغبار
        نعم
        مقبض الحمل
        الجهة العلوية والأمامية
        وصلات الأنبوب
        على شكل قمع
        نوع الأنبوب
        أنبوب بلاستيكي 2-P
        نوع العجلات
        بلاستيك
        دائرة العمل نصف القطرية
        7 m
        طول سلك الطاقة
        4.5 m

      • الفوهات والملحقات

        فوهة عادية
        فوهة للأرضيات الصلبة والناعمة
        الملحقات المضمّنة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • أداة ذات انحناء طويلة

      • الاستدامة

        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره
        التّعبئة
        90% من المواد المعاد تدويرها&lt;

      • التنقية

        سعة كيس الغبار
        1.5 l
        مرشح لمخرج الهواء
        فلتر اسفنجي
        مرشح المحرك
        مرشح صغير

      • Performance

        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        200 W

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