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  • التجديد للحصول على أداء مثالي التجديد للحصول على أداء مثالي التجديد للحصول على أداء مثالي

    مجموعة الملحقات

    FC8063/01

    التجديد للحصول على أداء مثالي

    التجديد للحصول على أداء مثالي وللاستمتاع باستمرار بأفضل تجربة تنظيف كل يوم.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة الملحقات

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    التجديد للحصول على أداء مثالي

    متوافق مع PowerPro Aqua

    • 4 وسادات من الألياف الدقيقة
    • متوافق مع PowerPro Aqua
    • تُستبدل كل 6 أشهر
    استبدلها كل 6 أشهر لأداء تنظيف مثالي

    استبدلها كل 6 أشهر لأداء تنظيف مثالي

    استبدل كل 6 أشهر للحفاظ على أداء التنظيف المثالي لجهازك.

    وسادات الألياف الدقيقة لإزالة كل الأوساخ والبقع بفعالية

    وسادات الألياف الدقيقة لإزالة كل الأوساخ والبقع بفعالية

    تقوم مادة الألياف الدقيقة الناعمة بالتقاط الغبار والأوساخ وإزالتها وشفطها بلطف، فهي تزيل الأوساخ والبقع بفعالية ودقة.

    سهلة الإرفاق والإزالة

    سهلة الإرفاق والإزالة

    إن وسادات الألياف الدقيقة قابلة للغسل في الغسالة وسهلة التركيب والإزالة.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات الملحق

      عدد الوسادات
      4

    • ملائمة ل

      PowerPro Aqua
      • FC6400
      • FC6401
      • FC6402
      • FC6404
      • FC6405
      • FC6407
      • FC6408
      • FC6409
    Badge-D2C

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