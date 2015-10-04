FC8063/01
التجديد للحصول على أداء مثالي
التجديد للحصول على أداء مثالي وللاستمتاع باستمرار بأفضل تجربة تنظيف كل يوم.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استبدل كل 6 أشهر للحفاظ على أداء التنظيف المثالي لجهازك.
تقوم مادة الألياف الدقيقة الناعمة بالتقاط الغبار والأوساخ وإزالتها وشفطها بلطف، فهي تزيل الأوساخ والبقع بفعالية ودقة.
إن وسادات الألياف الدقيقة قابلة للغسل في الغسالة وسهلة التركيب والإزالة.
مواصفات الملحق
ملائمة ل
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