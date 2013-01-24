الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

مجموعة بديلة

FC8058/01
العثور على الدعم لهذا المنتج
  • مجموعة أدوات بديلة لـ PowerPro Compact وActive مجموعة أدوات بديلة لـ PowerPro Compact وActive مجموعة أدوات بديلة لـ PowerPro Compact وActive
    -{discount-value}

    مجموعة بديلة

    FC8058/01
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    مجموعة أدوات بديلة لـ PowerPro Compact وActive

    مجموعة فلاتر بديلة تتوافق مع المجموعتين PowerPro Compact وPowerPro Active من Philips. تتضمن المجموعة المحرك وفلاتر البخار العادم التي يجب استبدالها مرة كل سنة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة بديلة

    مجموعة أدوات بديلة لـ PowerPro Compact وActive

    مجموعة فلاتر بديلة تتوافق مع المجموعتين PowerPro Compact وPowerPro Active من Philips. تتضمن المجموعة المحرك وفلاتر البخار العادم التي يجب استبدالها مرة كل سنة. إكتشف كلّ المميزات

    مجموعة أدوات بديلة لـ PowerPro Compact وActive

    فلاتر أصلية بديلة من Philips

    • فلتر المحرك EPA 10 (عدد 1)
    • فلتر مدخل المحرك
    • فلتران اسفنجيان للبخار العادم
    فلتر المحرك EPA10

    فلتر المحرك EPA10

    تحتوي الحزمة على فلتر محرك EPA10 واحد. وهو يوفر مستويات تنقية عالية ويمنع جسيمات الغبار من الوصول إلى المحرك وإلحاق الضرر به. يجب استبدال الفلتر مرة كل سنة.

    فلتر مدخل المحرك (اسفنجي)

    فلتر مدخل المحرك (اسفنجي)

    تحتوي الحزمة على فلتر واحد لمدخل المحرك (اسفنجي). وهو يوفر حماية إضافية للمحرك ويجب وضعه بالقرب من فلتر المحرك EPA. بالإضافة إلى ذلك، يمكن غسل الفلتر ويجب استبداله مرة كل سنة.

    فلاتر اسفنجية للبخار العادم

    فلاتر اسفنجية للبخار العادم

    تتضمن الحزمة فلترَين اسفنجيَين للبخار العادم لالتقاط حتى الغبار الدقيق قبل إخراج الهواء إلى الغرفة من جديد، وللاستمتاع بالتالي بهواء نظيف وخالٍ من الغبار في داخل المنزل. يجب استبدال الفلترَين مرة كل سنة.

    المواصفات التقنية

    • تحتوي على

      فلتر اسفنجي
      مرشح المحرك
      1
      فلتر EPA
      1

    • ملائمة ل

      PowerPro Active
      • FC8630 - FC8649
      • FC9520 - FC9529
      • FC8670 - FC8679
      • FC9530 - FC9542
      PowerPro Compact
      • FC8470 - FC8479
      • FC9320‏ - FC9327

    احصل على الدعم لهذا المنتج

    الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

    المنتجات المقترحة

      المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

        الآراء

        كن أول من يراجع هذا البند