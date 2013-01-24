مجموعة أدوات بديلة لـ PowerPro Compact وActive
مجموعة فلاتر بديلة تتوافق مع المجموعتين PowerPro Compact وPowerPro Active من Philips. تتضمن المجموعة المحرك وفلاتر البخار العادم التي يجب استبدالها مرة كل سنة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
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مجموعة أدوات بديلة لـ PowerPro Compact وActive
مجموعة فلاتر بديلة تتوافق مع المجموعتين PowerPro Compact وPowerPro Active من Philips. تتضمن المجموعة المحرك وفلاتر البخار العادم التي يجب استبدالها مرة كل سنة. إكتشف كلّ المميزات
تحتوي الحزمة على فلتر محرك EPA10 واحد. وهو يوفر مستويات تنقية عالية ويمنع جسيمات الغبار من الوصول إلى المحرك وإلحاق الضرر به. يجب استبدال الفلتر مرة كل سنة.
تحتوي الحزمة على فلتر واحد لمدخل المحرك (اسفنجي). وهو يوفر حماية إضافية للمحرك ويجب وضعه بالقرب من فلتر المحرك EPA. بالإضافة إلى ذلك، يمكن غسل الفلتر ويجب استبداله مرة كل سنة.
تتضمن الحزمة فلترَين اسفنجيَين للبخار العادم لالتقاط حتى الغبار الدقيق قبل إخراج الهواء إلى الغرفة من جديد، وللاستمتاع بالتالي بهواء نظيف وخالٍ من الغبار في داخل المنزل. يجب استبدال الفلترَين مرة كل سنة.
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