التجديد للحصول على أداء مثالي
جدد الأداء المثالي وحافظ على مستوى عالٍ من النظافة من خلال استبدال فراشي المكنسة الكهربائية AquaTrio كل 6 أشهر. فهذه الفراشي المصنوعة من الألياف الدقيقة والمطورة بطريقة فريدة تنظف وتمتص بقوة قصوى مع العناية بالأرضيات. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
التجديد للحصول على أداء مثالي
جدد الأداء المثالي وحافظ على مستوى عالٍ من النظافة من خلال استبدال فراشي المكنسة الكهربائية AquaTrio كل 6 أشهر. فهذه الفراشي المصنوعة من الألياف الدقيقة والمطورة بطريقة فريدة تنظف وتمتص بقوة قصوى مع العناية بالأرضيات. إكتشف كلّ المميزات
مناسبة لكافة أنواع الأرضيات الخشبية مثل الخشب والباركيه، إلخ.
توفر فراشي المكنسة الكهربائية من Philips الفعالة والناعمة المصنوعة من الألياف الدقيقة قوة 6700 دورة بالدقيقة لإزالة الأوساخ والبقع بفعالية تامة.
ملائمة ل