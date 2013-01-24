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مكنسة بالبخار

FC7025/61
1 الجوائز
  • تنظيف الأرضيات الفعال بفضل قوة البخار تنظيف الأرضيات الفعال بفضل قوة البخار تنظيف الأرضيات الفعال بفضل قوة البخار
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    مكنسة بالبخار

    FC7025/61
    1 الجوائز

    تنظيف الأرضيات الفعال بفضل قوة البخار

    بات بإمكانك تنظيف الأرضيات بفعالية مع قوة البخار. تزيل SteamCleaner Active الغبار والأوساخ للاستمتاع بنتائج تنظيف صحية على كافة الأرضيات الصلبة. فهي تتميز بفوهة مسطحة جدًا على شكل مثلث للوصول حتى إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها مثل الزوايا أو الحواف الجانبية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكنسة بالبخار

    تنظيف الأرضيات الفعال بفضل قوة البخار

    بات بإمكانك تنظيف الأرضيات بفعالية مع قوة البخار. تزيل SteamCleaner Active الغبار والأوساخ للاستمتاع بنتائج تنظيف صحية على كافة الأرضيات الصلبة. فهي تتميز بفوهة مسطحة جدًا على شكل مثلث للوصول حتى إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها مثل الزوايا أو الحواف الجانبية. إكتشف كلّ المميزات

    تنظيف الأرضيات الفعال بفضل قوة البخار

    بات بإمكانك تنظيف الأرضيات بفعالية مع قوة البخار. تزيل SteamCleaner Active الغبار والأوساخ للاستمتاع بنتائج تنظيف صحية على كافة الأرضيات الصلبة. فهي تتميز بفوهة مسطحة جدًا على شكل مثلث للوصول حتى إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها مثل الزوايا أو الحواف الجانبية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكنسة بالبخار

    تنظيف الأرضيات الفعال بفضل قوة البخار

    بات بإمكانك تنظيف الأرضيات بفعالية مع قوة البخار. تزيل SteamCleaner Active الغبار والأوساخ للاستمتاع بنتائج تنظيف صحية على كافة الأرضيات الصلبة. فهي تتميز بفوهة مسطحة جدًا على شكل مثلث للوصول حتى إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها مثل الزوايا أو الحواف الجانبية. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل مكنسة تعمل على البخار

      تنظيف الأرضيات الفعال بفضل قوة البخار

      فوهة مثلثة الشكل ومسطحة للحصول على أفضل نتائج التنظيف

      • 1300 واط
      • فوهة مسطحة إضافية
      • ضمادتان من الألياف الدقيقة
      1300 واط لبخار قوي وعملية إحماء سريعة

      1300 واط لبخار قوي وعملية إحماء سريعة

      قوة 1300 واط لعملية إحماء سريعة. تصبح SteamCleaner Active جاهزة للاستخدام في أقل من 30 ثانية. بالإضافة إلى ذلك، يتحول مؤشر LED من اللون الأبيض إلى اللون الأزرق عندما تصبح Steam Plus جاهزة للتنظيف بالبخار.

      يقضي البخار على 99.9% من البكتيريا والجراثيم

      يقضي البخار على 99.9% من البكتيريا والجراثيم

      استمتع بأفضل النتائج للتنظيف الصحي بالبخار بفضل SteamCleaner Active من Philips التي تقضي على البكتيريا والجراثيم. أصبح بإمكانك تعقيم كل أنواع الأرضيات الصلبة من دون مواد كيميائية وباستخدام المياه فقط.

      تنظيف خالٍ 100% من المواد الكيمائية

      تنظيف خالٍ 100% من المواد الكيمائية

      تعمل SteamCleaner Active بواسطة المياه فقط. لذلك، فهي لا تترك آثار مواد كيميائية على الأرض.

      تتلاءم وماء الحنفية

      تتلاءم وماء الحنفية

      تم تطوير SteamCleaner Active خصيصًا للتنظيف باستخدام ماء الحنفية. إذ يعمل فلتر Active Calc على إزالة الكلس من المياه تلقائيًا. ننصح باستبدال فلتر Active Calc كل 6 أشهر على الأقل لتفادي تراكم الكلس والاستمتاع بأداء رائع طوال فترة الاستهلاك.

      فوهة مسطحة على شكل مثلث للوصول بشكل أفضل

      فوهة مسطحة على شكل مثلث للوصول بشكل أفضل

      بات بإمكانك الوصول حتى إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الزوايا أو الحواف الجامبية وذلك بفضل الفوهة المسطحة جدًا على شكل مثلث، كما يتم توزيع البخار بشكل متساوٍ بفضل فتحات البخار المتعددة.

      ضمادتان مضمنتان من الألياف الدقيقة

      ضمادتان مضمنتان من الألياف الدقيقة

      تم تضمين ضمادتين من الألياف الدقيقة قابلتين للغسل. تعمل مواد الألياف الدقيقة على تفكيك الأوساخ والغبار وإزالتها وامتصاصها، بعناية وفعالية. يمكن غسل الضمادتين من الألياف الدقيقة في الغسالة كما يسهل تركيبها وفكها.

      وظيفة البخار تتوقف عندما تتوقف عن التنظيف

      وظيفة البخار تتوقف عندما تتوقف عن التنظيف

      تتوقف SteamCleaner Active تلقائيًا في وضعية رأسية عندما تتوقف أثناء التنظيف بالبخار، وذلك للاستمتاع بمستوى أمان إضافي وراحة البال.

      لا تحتاج إلى مواد تنظيف ولا تترك أثرًا للأوساخ على الأسطح

      لا تحتاج إلى مواد تنظيف ولا تترك أثرًا للأوساخ على الأسطح

      يحلل البخار الأوساخ والغبار والبقع

      تسهل إزالة الغبار والأوساخ بواسطة SteamCleaner Active إذا يحلل البخار الغبار كما تلتقط القطعة من الألياف الدقيقة الغبار وتحسبه.

      المواصفات التقنية

      • تصميم

        اللون
        فيروزي قاتم
        أبعاد الفوهة
        210 × 230 cm
        الوزن (كجم)
        أقل من 3 kg
        أبعاد الضمادة من الألياف الدقيقة
        27‏x‏11 cm

      • مدى الاستفادة

        مخزن لسلك الطاقة
        على العصا
        عصا غير قابلة للتعديل
        100‏-‏120 cm
        تجميع العصا القابلة للفك
        إدخال العصا / أخراج العصا
        وضع الاستعداد
        ميزة إيقاف التشغيل التلقائي
        طول سلك الطاقة
        6 m

      • الفوهات والملحقات

        تنظيف
        ضمادة من الألياف الدقيقة قابلة للغسل
        الملحقات المضمّنة
        ضمادتان وملحق منزلق للسجاد
        فوهة للبخار
        ملحق منزلق للسجاد

      • إدارة البخار

        درجة حرارة البخار عند الفوهة
        &gt; 100 °C
        فلتر مضاد للكلس فعال
        نعم
        وقت الإحماء
        أكثر من 30 ثانية
        حجم خزان الماء
        450 ml

      • Performance

        طاقة الإدخال (IEC)
        1300 W

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