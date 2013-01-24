تنظيف الأرضيات الفعال بفضل قوة البخار
بات بإمكانك تنظيف الأرضيات بفعالية مع قوة البخار. تزيل SteamCleaner Active الغبار والأوساخ للاستمتاع بنتائج تنظيف صحية على كافة الأرضيات الصلبة. فهي تتميز بفوهة مسطحة جدًا على شكل مثلث للوصول حتى إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها مثل الزوايا أو الحواف الجانبية. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنظيف الأرضيات الفعال بفضل قوة البخار
بات بإمكانك تنظيف الأرضيات بفعالية مع قوة البخار. تزيل SteamCleaner Active الغبار والأوساخ للاستمتاع بنتائج تنظيف صحية على كافة الأرضيات الصلبة. فهي تتميز بفوهة مسطحة جدًا على شكل مثلث للوصول حتى إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها مثل الزوايا أو الحواف الجانبية. إكتشف كلّ المميزات
تنظيف الأرضيات الفعال بفضل قوة البخار
بات بإمكانك تنظيف الأرضيات بفعالية مع قوة البخار. تزيل SteamCleaner Active الغبار والأوساخ للاستمتاع بنتائج تنظيف صحية على كافة الأرضيات الصلبة. فهي تتميز بفوهة مسطحة جدًا على شكل مثلث للوصول حتى إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها مثل الزوايا أو الحواف الجانبية. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنظيف الأرضيات الفعال بفضل قوة البخار
بات بإمكانك تنظيف الأرضيات بفعالية مع قوة البخار. تزيل SteamCleaner Active الغبار والأوساخ للاستمتاع بنتائج تنظيف صحية على كافة الأرضيات الصلبة. فهي تتميز بفوهة مسطحة جدًا على شكل مثلث للوصول حتى إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها مثل الزوايا أو الحواف الجانبية. إكتشف كلّ المميزات
قوة 1300 واط لعملية إحماء سريعة. تصبح SteamCleaner Active جاهزة للاستخدام في أقل من 30 ثانية. بالإضافة إلى ذلك، يتحول مؤشر LED من اللون الأبيض إلى اللون الأزرق عندما تصبح Steam Plus جاهزة للتنظيف بالبخار.
استمتع بأفضل النتائج للتنظيف الصحي بالبخار بفضل SteamCleaner Active من Philips التي تقضي على البكتيريا والجراثيم. أصبح بإمكانك تعقيم كل أنواع الأرضيات الصلبة من دون مواد كيميائية وباستخدام المياه فقط.
تعمل SteamCleaner Active بواسطة المياه فقط. لذلك، فهي لا تترك آثار مواد كيميائية على الأرض.
تم تطوير SteamCleaner Active خصيصًا للتنظيف باستخدام ماء الحنفية. إذ يعمل فلتر Active Calc على إزالة الكلس من المياه تلقائيًا. ننصح باستبدال فلتر Active Calc كل 6 أشهر على الأقل لتفادي تراكم الكلس والاستمتاع بأداء رائع طوال فترة الاستهلاك.
بات بإمكانك الوصول حتى إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الزوايا أو الحواف الجامبية وذلك بفضل الفوهة المسطحة جدًا على شكل مثلث، كما يتم توزيع البخار بشكل متساوٍ بفضل فتحات البخار المتعددة.
تم تضمين ضمادتين من الألياف الدقيقة قابلتين للغسل. تعمل مواد الألياف الدقيقة على تفكيك الأوساخ والغبار وإزالتها وامتصاصها، بعناية وفعالية. يمكن غسل الضمادتين من الألياف الدقيقة في الغسالة كما يسهل تركيبها وفكها.
تتوقف SteamCleaner Active تلقائيًا في وضعية رأسية عندما تتوقف أثناء التنظيف بالبخار، وذلك للاستمتاع بمستوى أمان إضافي وراحة البال.
تسهل إزالة الغبار والأوساخ بواسطة SteamCleaner Active إذا يحلل البخار الغبار كما تلتقط القطعة من الألياف الدقيقة الغبار وتحسبه.
تصميم
مدى الاستفادة
الفوهات والملحقات
إدارة البخار
Performance