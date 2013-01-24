الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

MiniVac

مكنسة كهربائية محمولة باليد

FC6148/01
العثور على الدعم لهذا المنتج
  • نحو بيئة أنظف نحو بيئة أنظف نحو بيئة أنظف
    -{discount-value}

    MiniVac مكنسة كهربائية محمولة باليد

    FC6148/01
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل مكنسة كهربائية محمولة باليد

      نحو بيئة أنظف

      وفِّر ما يصل إلى 70% من الطاقة من خلال الشحن الفعال*

      • بطارية (ليثيوم) قوة 10.8 فولت
      • تدفق هواء بتيارات إعصارية بدون كيس
      • أداة تنظيف الشقوق وفرشاة
      • Eco
      بطاريات ليثيوم-أيون خفيفة وتدوم طويلاً

      بطاريات ليثيوم-أيون خفيفة وتدوم طويلاً

      لبطاريات ليثيوم-أيون (Li-Lon) القوية الخاصة بجهاز Philips Mini Vac طاقة تدوم أطول مقارنةً مع بطاريات النيكل-كادميوم (NiCd) العادية. كما أن بطاريات ليثيوم-أيون هي أيضاً خفيفة الوزن ما يمنحك تجربة تنظيف أكثر متعة.

      انسياب تيارات إعصارية بدون كيس بمرحلتين لتصفية مثالية

      انسياب تيارات إعصارية بدون كيس بمرحلتين لتصفية مثالية

      يبقي انسياب التيارات الإعصارية بدون كيس الغبار في الداخل لضمان قوة امتصاص مثالية وعالية وتنظيف يدوم طويلاً. يضمن نظام التصفية المؤلف من مرحلتين، ما أن يصبح الغبار في الداخل لا يمكنه أن يتسرّب. يحجز الفلتر الأول مجمل كمية الغبار في الداخل في حين يلتقط الفلتر الثاني جزيئات الغبار الأصغر.

      قاعدة الشحن مع أداة الفرشاة وأداة الصدع

      قاعدة الشحن مع أداة الفرشاة وأداة الصدع

      إن قاعدة الشحن الخاصة بـ MiniVac مزوّدة بأداة فرشاة وأداة تنظيف الشقوق. تضمن أداة الفرشاة عدم تلف الأسطح الناعمة أثناء التنظيف في حين تمنحك أداة الصدع إمكانية الوصول إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

      يتوقف نظام الشحن عن التشغيل حين يكتمل شحن البطاريات

      يتوقف نظام الشحن عن التشغيل حين يكتمل شحن البطاريات

      يتم إيقاف تشغيل نظام الشحن الفعال تلقائيًا عندما تكون البطاريات مشحونة بالكامل. وبالتالي، يتوقف عن استخدام الطاقة ويوفرها. خلافًا لأنظمة الشحن الأخرى التي تستمر عادةً بالشحن حتى لو أصبحت البطاريات مشحونة بالكامل وبالتالي تهدر الطاقة.

      فوهة بتصميم إيروديناميكي لسحب الغبار بفعالية أكبر

      فوهة بتصميم إيروديناميكي لسحب الغبار بفعالية أكبر

      لقد تم إنشاء تصميم الفوهة الإيروديناميكي لمكنسة MiniVac من Philips لضمان التقاط الغبار بفعالية أكبر حتى أرفع جزيئات من الغبار. ويساعدك الشكل الصحي للفوهة في تنظيف حتى المناطق التي يصعب الوصول إليها.

      مقبض بشكل حلقة يضمن قبضة مثالية

      مقبض بشكل حلقة يضمن قبضة مثالية

      تأتي Mini Vac من Philips مزوّدة بمسكة مفرّغة لضمان الحصول على قبضة مثالية. يمكنك الإمساك بمكنسة Mini Vac بأي طريقة تريدها.

      فوهة قابلة للفك بحركة واحدة لتفريغ سهل

      فوهة قابلة للفك بحركة واحدة لتفريغ سهل

      يسهل إفراغ المكنسة الكهربائية من Philips MiniVac بسرعة كما تتمتع بنظام تنظيف صحي. تتميز هذه المكنسة الكهربائية بفوهة قابلة للفك بخطوة واحدة، بحيث يمكنك إفراغها من دون لمس الأوساخ.

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        ميزات التصميم
        حجرة غبار شبه شفافة
        اللون
        أبيض وأخضر

      • تصفية

        سعة كيس الغبار
        0.5  لتر
        نظام التصفية
        حركة إعصارية بمرحلتين

      • الفوهات والملحقات

        ملحقات أخرى
        قاعدة الشحن

      • Performance

        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        950  ل/د
        نوع البطارية
        ليثيوم-أيون
        فولتية البطارية
        10,8  فولت
        وقت الشحن
        8,0  ساعة (ساعات)
        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        100  واط
        مستوى الضجيج (Lc IEC)
        81  ديسيبل
        وقت التشغيل
        9  دقيقة (دقائق)
        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        22  واط
        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        4.3  كيلو باسكال

      • مدى الاستفادة

        الميزات الخاصة
        • علامة الشحن
        • مقبض ناعم الملمس

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد A-box (الطول×الوزن×الارتفاع)
        508 x 335 x ‏490  ملليمترًا
        الأدوات في الصندوق A
        6
        أبعاد علبة التغليف (الطول×الوزن×الارتفاع)
        460 x 160 x‏ 160‏  ملليمترًا
        وزن المنتج
        0،8  كلغ

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • أداة الفرشاة
      • قاعدة الشحن
      • أداة تنظيف الشقوق

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الجوائز

          • بالمقارنة مع الطراز السابق Philips FC6050. مختبر داخلياً في قسم أسلوب حياة المستهلك 2007 Philips Consumer Lifestyle.