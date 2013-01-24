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Philips 5400 Series

آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل

EP5447/90
1 الجوائز
  • 12 نوع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى 12 نوع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى 12 نوع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى
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    Philips 5400 Series آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل

    EP5447/90
    1 الجوائز

    12 نوع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى

    حضّر أنواع القهوة اللذيذة والمختلفة مثل الإسبرسو والقهوة العادية والكابوتشينو واللاتيه ماكياتو بلمسة زر. يسمح لك نظام LatteGo بإضافة رغوة ناعمة كالحرير إلى أنواع الحليب المختلفة، وهو سهل الإعداد ويمكن تنظيفه في أقل من 15 ثانية* إكتشف كلّ المميزات

    Philips 5400 Series آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل

    12 نوع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى

    حضّر أنواع القهوة اللذيذة والمختلفة مثل الإسبرسو والقهوة العادية والكابوتشينو واللاتيه ماكياتو بلمسة زر. يسمح لك نظام LatteGo بإضافة رغوة ناعمة كالحرير إلى أنواع الحليب المختلفة، وهو سهل الإعداد ويمكن تنظيفه في أقل من 15 ثانية* إكتشف كلّ المميزات

    12 نوع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى

    حضّر أنواع القهوة اللذيذة والمختلفة مثل الإسبرسو والقهوة العادية والكابوتشينو واللاتيه ماكياتو بلمسة زر. يسمح لك نظام LatteGo بإضافة رغوة ناعمة كالحرير إلى أنواع الحليب المختلفة، وهو سهل الإعداد ويمكن تنظيفه في أقل من 15 ثانية* إكتشف كلّ المميزات

    Philips 5400 Series آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل

    12 نوع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى

    حضّر أنواع القهوة اللذيذة والمختلفة مثل الإسبرسو والقهوة العادية والكابوتشينو واللاتيه ماكياتو بلمسة زر. يسمح لك نظام LatteGo بإضافة رغوة ناعمة كالحرير إلى أنواع الحليب المختلفة، وهو سهل الإعداد ويمكن تنظيفه في أقل من 15 ثانية* إكتشف كلّ المميزات

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      12 نوع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى

      LatteGo: نظام الحليب الأسرع تنظيفًا على الإطلاق*

      • 12 مشروبًا
      • حل الحليب LatteGo
      • كروم
      • شاشة TFT
      استمتع بـ 12 نوعًا من القهوة في متناول يديك، بما في ذلك كافيه أو ليه

      استمتع بـ 12 نوعًا من القهوة في متناول يديك، بما في ذلك كافيه أو ليه

      لكل لحظة قهوتها الخاصة. لذلك، تقدّم آلة تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل نتائج مثالية في الفنجان من دون أي عناء وبسرعة تامة، بدءًا من الإسبرسو القوي ووصولاً إلى الكابوتشينو اللذيذ.

      احصل على رغوة حليب ناعمة كالحرير بفضل نظام LatteGo العالي السرعة

      احصل على رغوة حليب ناعمة كالحرير بفضل نظام LatteGo العالي السرعة

      أضف إلى قهوتك طبقة ناعمة كالحرير من رغوة الحليب. يمزج نظام LatteGo الحليب والهواء بسرعة عالية في حجرة الإزباد الدائرية، ثم يضيف طبقة قشدية من رغوة الحليب بدون طرطشة إلى كوبك على درجة الحرارة المناسبة بالضبط.

      يمكنك اختيار قهوتك بسهولة بفضل الشاشة السهلة الاستخدام

      يمكنك اختيار قهوتك بسهولة بفضل الشاشة السهلة الاستخدام

      لا تدع شيئًا يمنعك عن التلذذ بفنجان قهوتك التالي بفضل الشاشة السهلة الاستخدام التي نقدّمها. ما عليك سوى اتباع خطوات قليلة لتخصيص نكهة حبوب القهوة الطازجة وإشباع رغبتك في الحصول على فنجان قهوة بسلاسة تامة.

      اضبط الكمية والنكهة بفضل وظيفة تخصيص القهوة

      اضبط الكمية والنكهة بفضل وظيفة تخصيص القهوة

      خصص أي نوع من القهوة بفضل إعدادات وظيفة تخصيص القهوة التي يسهل ضبطتها والمتعلّقة بقوة النكهة ومدة تحضير القهوة والحليب.

      درجة الحرارة والنكهة والكريما المثالية كوبًا بعد كوب*

      درجة الحرارة والنكهة والكريما المثالية كوبًا بعد كوب*

      يقدّم نظام Aroma Extract التوازن المثالي بين درجة حرارة التخمير واستخراج الرائحة بشكل ذكي، من خلال الحفاظ على درجة حرارة المياه بين 90 و98 درجة مئوية، وتنظيم معدل تدفق المياه في الوقت نفسه، لتتمكّن من الاستمتاع بأنواع القهوة اللذيذة.

      اضبط الإعدادات بسهول بحسب ذوقك، بفضل مستويات الطحن بـ 12 خطوة

      اضبط الإعدادات بسهول بحسب ذوقك، بفضل مستويات الطحن بـ 12 خطوة

      يمكن ضبط المطاحن المتينة من السيراميك التي نقدّمها بـ 12 خطوة، لتتمكّن من طحن حبوبك وتحويلها إلى مسحوق ناعم جدًا وصولاً إلى إجراء خشنة.

      تضمن Thermoblock تزويد عائلتك بقهوة وكابتشينو ساخنَين وبدرجة حرارة ومثالية دائمًا. ويكمن السر في هيكلها الخفيف الوزن والمصنوع من الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ الذي يصل إلى درجات حرارة عالية بسرعة تامة.

      تضمن Thermoblock تزويد عائلتك بقهوة وكابتشينو ساخنَين وبدرجة حرارة ومثالية دائمًا. ويكمن السر في هيكلها الخفيف الوزن والمصنوع من الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ الذي يصل إلى درجات حرارة عالية بسرعة تامة.

      تتميّز المطاحن التي نقدّمها بأنها مصنوعة 100% من السيراميك. فهي متينة ودقيقة جدًا للاستمتاع بـ 20000 كوب على الأقل من القهوة الطازجة واللذيذة.

      سهولة تنظيف استثنائية بفضل LatteGo: قطعتان، وبدون أنابيب

      سهولة تنظيف استثنائية بفضل LatteGo: قطعتان، وبدون أنابيب

      للاستمتاع براحة تامة، يمكنك وضع صَينية التقطير LatteGo وحاوية القهوة المطحونة في الجلاية، وذلك لتوفير الوقت ولضمان عملية تنظيف صحية.

      تحضير لغاية 5000 كوب*من دون إزالة الترسبات الكلسية بفضل فلتر AquaClean

      تحضير لغاية 5000 كوب*من دون إزالة الترسبات الكلسية بفضل فلتر AquaClean

      عند تغيير فلتر الآلة في الوقت المناسب، لن تحاج إلى إزالة الترسبات الكلسية من الآلة لغاية 5000 كوب*، ويمكنك الاستمتاع بمياه نقية ومقطّرة في الوقت نفسه.

      تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل

      تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل

      تشكّل مجموعة التخمير جزءًا أساسيًا في كل آلة قهوة أوتوماتيكية بالكامل، ويجب تنظيفها بشكل منتظم. تسمح لك مجموعة التخمير القابلة للفك بتنظيفها جيدًا بمجرد غسلها تحت مياه الحنفية.

      آلة متميّزة ومصممة بطريقة أنيقة لتتماشى مع مطبخك

      آلة متميّزة ومصممة بطريقة أنيقة لتتماشى مع مطبخك

      ستكون قهوتك محط الاهتمام بفضل تصميم آلة تحضير القهوة الأنيق. تشكّل الجهة الأمامية من الكروم خلفية متميّزة لكل فنجان قهوة وتضيف لمسة أنيقة إلى مطبخك.

      فنجان القهوة المثالي في كل مرة بفضل 4 ملفات تعريف للمستخدمين

      استمتع بالقهوة التي تحبها بالطريقة نفسها في كل مرة، بفضل ملفات تعريف المستخدمين الأربعة التي تحتفظ بوصفاتك المخصصة. ومع ملف تعريف إضافي للضيوف، أصبح بإمكان ضيوفك التلذذ بالقهوة على طريقتهم الخاصة، من دون تغيير إعداداتك.

      المواصفات التقنية

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        S5400
        PHI 5400 LatteGo

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم

      • الملحقات

        المضمنة
        • ملعقة قياس
        • شريط اختبار عسر المياه
        • فلتر AquaClean
        • خرطوم تشحيم
        • غطاء تخزين LatteGo
        الفولتية
        230 V
        التردد
        50 Hz
        صُنع في
        رومانيا
        سعة وعاء المخلفات
        12 servings
        توافق الفلتر
        AquaClean
        ارتفاع قمع قابل للضبط
        85 - 145 mm
        سهولة التنظيف والصيانة
        متوافقة مع فلتر AquaClean
        اللون (الألوان)
        أسود
        أبعاد المنتج
        246x372x433 mm
        قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        • صَينية التقطير
        • LatteGo
        حاوية المخلفات
        إمكانية وصول من الجهة الأمامية
        ضغط المضخة
        15 bar
        تم التصميم في
        إيطاليا
        سعة إبريق الحليب
        0.26 L
        سعة حبوب القهوة
        275 g
        نوع الشاشة
        TFT
        خزان ماء ذو سعة
        1.8 L
        خزان المياه
        إمكانية وصول من الجهة الأمامية
        وزن المنتج
        8 kg
        طول سلك الطاقة
        100 cm
        ذوبان الحليب
        LatteGo
        اللمسات النهائية
        من الكروم

      • الاستدامة

        مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
        &lt;gt/&gt;‏ 95‏%
        إعداد بيئي
        نعم
        الطاقة المستهلكة للتخمير
        1500 W

      • التخصيص

        تحكم بالنكهة قبل التخمير
        نعم
        إعدادات درجة الحرارة
        3
        إعدادات المطحنة
        12
        إعدادات قوة النكهة
        5
        مدة تحضير القهوة والحليب
        قابلة للتعديل
        ملفات تعريف المستخدمين
        • 4
        • الضيوف

      • الأصناف

        كوب حليب مزدوج
        لا
        المشروبات
        • إسبرسو
        • القهوة
        • أميريكانو
        • كابوتشينو
        • لاتيه ماكياتو
        • فلات وايت
        • كافيه أو ليه
        • كافيه لاتي
        • كافيه كريما
        • ريسترتو
        • إسبرسو لونجو
        • وظيفة كوب السفر
        • حليب برغوة
        • ماء ساخنة
        كوب مزدوج
        نعم
        خيار استخدام مسحوق القهوة
        نعم

      • ميزات أخرى

        إزالة الترسبات الكلسية مع توجيهات
        نعم
        مانع تسرّب الرائحة
        نعم
        AquaClean
        نعم
        مجموعة تخمير قابلة للفك
        نعم

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            عنوان الشركة المصنّعة
            مخاطر المنتج
            • بالاستناد إلى اختبار العملاء آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل في ألمانيا (2018).
            • بالاستناد إلى 8 فلاتر بديلة كما هو محدد من الآلة. يستند عدد الأكواب الفعلي إلى الأنواع المختلفة من القهوة المحددة، وعملية التشطيف والتنظيف.
            • بالاستناد إلى حرارة تتراوح ما بين 70 و82 درجة مئوية

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