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  • قهوة محضّرة بلمسة واحدة، كما تريدها تمامًا قهوة محضّرة بلمسة واحدة، كما تريدها تمامًا قهوة محضّرة بلمسة واحدة، كما تريدها تمامًا
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    3100 series آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل

    EP3510/00

    قهوة محضّرة بلمسة واحدة، كما تريدها تمامًا

    احصل على الإسبرسو المثالي، الذي تم تحضيره مع استخدام الحبوب الطازجة، بفضل المطاحن المصنوعة من السيراميك الخالص وحدد بسهولة قوة النكهة ودرجة الحرارة ومدة التحضير باستخدام الشاشة السهلة الاستخدام. ستحصل على الحليب الساخن مع رغوة تمامًا كما تريده بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    3100 series آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل

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    قهوة محضّرة بلمسة واحدة، كما تريدها تمامًا

    استمتع بما يصل إلى 5000 كوب* من القهوة بدون إزالة الترسبات الكلسية

    • 3 أنواع من المشروبات
    • جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي
    • أسود
    • AquaClean
    تحضير لغاية 5000 كوب*من دون إزالة الترسبات الكلسية بفضل فلتر AquaClean

    تحضير لغاية 5000 كوب*من دون إزالة الترسبات الكلسية بفضل فلتر AquaClean

    عند تغيير فلتر الآلة في الوقت المناسب، لن تحاج إلى إزالة الترسبات الكلسية من الآلة لغاية 5000 كوب*، ويمكنك الاستمتاع بمياه نقية ومقطّرة في الوقت نفسه.

    اضبط ملف تعريف المستخدم الشخصي الخاص بك وخزّنه

    اضبط ملف تعريف المستخدم الشخصي الخاص بك وخزّنه

    خزّن مدة تحضير أي نوع من مشروبات القهوة وفقاً لذوقك الشخصي. ستتمكن من شرب الإسبرسو والقهوة وكل أنواع المشروبات الأخرى تمامًا كما تفضلها، وكل ذلك بكبسة زر.

    استمتع بثلاثة أنواع من القهوة في متناول يديك

    استمتع بثلاثة أنواع من القهوة في متناول يديك

    استمتع بأنواع القهوة المفضلة لديك في لحظاتك المميزة. فسواء أكنت ترغب باحتساء الإسبرسو أو القهوة أو وصفة ترتكز على الحليب، ستوفر لك آلة تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل النتيجة المثالية في الكوب بكل سهولة وبسرعة تامة!

    احصل على زبد حليب شهي بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي

    احصل على زبد حليب شهي بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي

    يوزع جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي البخار، فيسمح لك بتحضير رغوة الحليب الناعمة بسهولة لتضيفها إلى الكابوتشينو. وماذا أيضًا؟ يتميز جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي بسهولة تنظيفه نظراً إلى أنه يتألف من قطعتَين فقط.

    ضبط الكمية، 5 مستويات لقوة النكهة و5 إعدادات للمطحنة

    ضبط الكمية، 5 مستويات لقوة النكهة و5 إعدادات للمطحنة

    تقدّم لك هذه الآلة الأوتوماتيكية بالكامل مجموعة كبيرة من الخيارات اللذيذة لتخصيص مشروبك بحسب ذوقك. يمكنك تخصيص مدة تحضير كل مشروب وقوة النكهة ودرجة الحرارة وحفظها بسهولة. لا تتردد في استكشاف أي مشروب يخطر في بالك واختباره!

    قهوة خالية من الكافيين وإنما غنية بالنكهة عينها بفضل خيار استخدام مسحوق القهوة

    قهوة خالية من الكافيين وإنما غنية بالنكهة عينها بفضل خيار استخدام مسحوق القهوة

    من اللطيف أحيانًا أن نتمكن من الاستمتاع بقهوة كاملة ولذيذة لكن بدون آثار الكافيين. وبفضل خيار استخدام مسحوق القهوة، بات بإمكانك تحضير قهوة خالية من الكافيين متى شئت.

    20000 كوب من أجود أنواع القهوة مع مطاحن متينة من السيراميك

    20000 كوب من أجود أنواع القهوة مع مطاحن متينة من السيراميك

    تتميّز المطاحن التي نقدّمها بأنها مصنوعة 100% من السيراميك. فهي متينة ودقيقة جدًا للاستمتاع بـ 20000 كوب على الأقل من القهوة الطازجة واللذيذة.

    قم بضبط قمع القهوة ليتلاءم مع أي كوب

    قم بضبط قمع القهوة ليتلاءم مع أي كوب

    يتلاءم القمع القابل للضبط والمتوفر في آلات تحضير الإسبرسو مع كل فنجان، ما يمنع بالتالي القهوة من الطرطشة أو البرودة أثناء سكبها في الفنجان. ستحصل إذًا على إسبرسو بدرجة حرارة مثالية مع المحافظة على نظافة الآلة.

    مصممة لزيادة السعة إلى أقصى حد بتصميم صغير الحجم

    مصممة لزيادة السعة إلى أقصى حد بتصميم صغير الحجم

    استمتع بمساحة أكبر وبأكواب أطول من دون الاضطرار إلى إعادة ملء الحاويات بفضل حاويات البن والماء والمخلفات الكبيرة السعة والمصممة بحجم صغير جدًا. فهذه الآلة الأوتوماتيكية بالكامل والذكية تقدّم لك ملاءمةً قصوى وأداءً عاليًا جدًا بفضل السعة الهائلة لخزان الماء وحاوية البن والمخلفات.

    يمكنك تشغيل آلتك بسهولة بفضل الشاشة السهلة الاستخدام

    يمكنك تشغيل آلتك بسهولة بفضل الشاشة السهلة الاستخدام

    تعرض الشاشة السهلة الاستخدام كل المعلومات ذات الصلة للتفاعل بسهولة مع آلتك والحصول على أفضل أداء. وسترشدك الرموز أثناء التنقل بين خيارات التخصيص وأنشطة الصيانة المهمة.

    تلذذ بقهوة بدرجة حرارة مثالية بفضل Thermoblock التي نقدّمها

    تلذذ بقهوة بدرجة حرارة مثالية بفضل Thermoblock التي نقدّمها

    تضمن Thermoblock تزويد عائلتك بقهوة وكابوتشينو ساخنَين وبدرجة حرارة ومثالية دائمًا. ويكمن السر في هيكلها الخفيف الوزن والمصنوع من الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ الذي يصل إلى درجات حرارة عالية بسرعة تامة.

    تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل

    تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل

    تشكّل مجموعة التخمير جزءًا أساسيًا في كل آلة قهوة أوتوماتيكية بالكامل، ويجب تنظيفها بشكل منتظم. تسمح لك مجموعة التخمير القابلة للفك بتنظيفها جيدًا بمجرد غسلها تحت مياه الحنفية.

    استمتع بقهوة لذيذة مع ميزتَي التنظيف التلقائي والإزالة الموجّهة للترسبات الكلسية

    استمتع بقهوة لذيذة مع ميزتَي التنظيف التلقائي والإزالة الموجّهة للترسبات الكلسية

    تنظف آلة الإسبرسو هذه مسار القهوة تلقائيًا بواسطة الماء لدى تشغيلها أو إيقافها، ما يمنحك نكهة رائعة وطازجة مع كل كوب من القهوة. تطيل عملية إزالة الترسبات الكلسية المنتظمة عمر آلة الإسبرسو، فهي تطلب ذلك عند الحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية. وستوجهّك من خلال رسائل تظهر على الشاشة بشأن ما يجدر بك فعله ومتى.

    المواصفات التقنية

    • التخصيص

      إعدادات قوة النكهة
      5
      مدة تحضير القهوة
      قابلة للتعديل
      إعدادات المطحنة
      5
      تحكم بالنكهة قبل التخمير
      كلا
      ملفات تعريف المستخدمين
      1
      إعدادات درجة الحرارة
      3

    • مجموعة متنوعة

      المشروبات
      • إسبرسو
      • ماء ساخن
      • القهوة
      خيار استخدام مسحوق القهوة
      نعم
      كوب مزدوج
      نعم
      كوب حليب مزدوج
      كلا

    • ميزات أخرى

      مجموعة تخمير قابلة للفك
      نعم
      تنظيف تلقائي وإزالة موجّهة للترسبات الكلسية
      نعم
      زر التشغيل/إيقاف التشغيل الأساسي
      نعم
      غلاية مزوّدة بوظيفة التسخين السريع
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      230  V
      طول سلك الطاقة
      >100  cm
      التردد
      50  Hz
      سعة وعاء المخلفات
      15  servings
      خزان مياه ذو سعة
      1.8  L
      سعة حبوب القهوة
      250  g
      وزن المنتج
      7.2  kg
      حاوية المخلفات
      إمكانية وصول من الجهة الأمامية
      خزان المياه
      إمكانية وصول من الجهة العلوية
      ارتفاع الكوب الأقصى
      152  mm
      اللون والمظهر الخارجي
      أسود
      أبعاد المنتج
      215 x 330 x 429  mm

    • المواصفات العامّة

      ذوبان الحليب
      جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي
      سهولة التنظيف والصيانة
      متوافقة مع فلتر AquaClean
      واجهة المستخدم
      الشاشة الرئيسية

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