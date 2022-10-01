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Azur 8000 Series

مكواة بخارية

DST8041/86
2 الجوائز
  • نتائج مثالية بتمريرة واحدة نتائج مثالية بتمريرة واحدة نتائج مثالية بتمريرة واحدة
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    Azur 8000 Series مكواة بخارية

    DST8041/86
    2 الجوائز

    نتائج مثالية بتمريرة واحدة

    عملية كيّ فعالة بفضل Azur 8000 Series الجديدة من Philips. يسمح لك البخار الفائق السرعة الذي يبلغ 260 غ، أصبح بإمكانك التخلّص حتى من أصعب التجاعيد بتمريرة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن البدء على الفور مع قوة 3000 واط والحصول على نتائج مثالية بفضل البخار المستمر والقوي. إكتشف كلّ المميزات

    Azur 8000 Series مكواة بخارية

    نتائج مثالية بتمريرة واحدة

    عملية كيّ فعالة بفضل Azur 8000 Series الجديدة من Philips. يسمح لك البخار الفائق السرعة الذي يبلغ 260 غ، أصبح بإمكانك التخلّص حتى من أصعب التجاعيد بتمريرة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن البدء على الفور مع قوة 3000 واط والحصول على نتائج مثالية بفضل البخار المستمر والقوي. إكتشف كلّ المميزات

    نتائج مثالية بتمريرة واحدة

    عملية كيّ فعالة بفضل Azur 8000 Series الجديدة من Philips. يسمح لك البخار الفائق السرعة الذي يبلغ 260 غ، أصبح بإمكانك التخلّص حتى من أصعب التجاعيد بتمريرة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن البدء على الفور مع قوة 3000 واط والحصول على نتائج مثالية بفضل البخار المستمر والقوي. إكتشف كلّ المميزات

    Azur 8000 Series مكواة بخارية

    نتائج مثالية بتمريرة واحدة

    عملية كيّ فعالة بفضل Azur 8000 Series الجديدة من Philips. يسمح لك البخار الفائق السرعة الذي يبلغ 260 غ، أصبح بإمكانك التخلّص حتى من أصعب التجاعيد بتمريرة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن البدء على الفور مع قوة 3000 واط والحصول على نتائج مثالية بفضل البخار المستمر والقوي. إكتشف كلّ المميزات

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      أقوى بخار مع التحكم الذكي بالطاقة

      • قوة 3000 واط
      • بخار مستمر يبلغ 80 غ/دقيقة
      • تعزيز بخار فائق السرعة يبلغ 260 غ
      • ضمان عدم التسبب بحرق الملابس
      بخار فائق السرعة يبلغ 260 غ يتخلص حتى من أصعب التجاعيد

      بخار فائق السرعة يبلغ 260 غ يتخلص حتى من أصعب التجاعيد

      يزودك تعزيز البخار الطويل جدًا بقوة إضافية للتخلص من التجاعيد الصعبة على الأقمشة السميكة مثل بنطلون الجينز المفضل لديك. بخار فائق السرعة يصل إلى 260 غ لكيّ أكثر قوة بعد.

      قدرة 3000 واط لإحماء سريع وأداء قوي

      قدرة 3000 واط لإحماء سريع وأداء قوي

      ابدأ عملية الكيّ على الفور مع قوة إضافية لوقت إحماء سريع.

      ما يصل إلى 80 غ/دقيقة من إخراج البخار العالي والمستمر

      ما يصل إلى 80 غ/دقيقة من إخراج البخار العالي والمستمر

      مع إخراج بخار مستمر بمعدل 80 غ/دقيقة، ستستفيد من كل تمريرة على ملابسك لتتمكن من التخلص من التجاعيد بشكل أسرع.

      بخار عمودي للأقمشة المعلقة

      بخار عمودي للأقمشة المعلقة

      تسمح لك وظيفة البخار العمودي أن تعيدي النضارة إلى ثيابك مباشرة على العلاّقة وإزالة التجاعيد من الستائر وهي معلّقة. ما من حاجة إلى لوح كيّ.

      كيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة بفضل خزان المياه سعة 350 مل

      كيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة بفضل خزان المياه سعة 350 مل

      إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 350 مل، لكيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة.

      إيقاف التشغيل التلقائي بعد 8 دقائق

      إيقاف التشغيل التلقائي بعد 8 دقائق

      لراحة بالك، تقوم المكواة البخارية بإيقاف التشغيل تلقائيًا بعد 8 دقائق.

      إعداد درجة حرارة مثالية لضمان عدم التسبب بحرق الملابس

      إعداد درجة حرارة مثالية لضمان عدم التسبب بحرق الملابس

      إعداد مثالي لكل الأقمشة القابلة للكيّ. لضمان عدم التسبب بحروق. بفضل تقنية OptimalTEMP، نضمن ألا تتسبب هذه المكواة بأي حروق للقماش القابل للكيّ، مع العلم أنك تستطيع استخدامها لكيّ كل ما تريده بدءًا من الجينز والحرير وصولاً إلى الكتّان والكشمير بأمان، وبدون أي ترتيب، وبدون الاضطرار إلى انتظار ضبط درجة الحرارة أو فرز الملابس قبل كيّها.

      قاعدة المكواة SteamGlide Elite لأعلى مستوى من المتانة والانزلاق

      قاعدة المكواة SteamGlide Elite لأعلى مستوى من المتانة والانزلاق

      انزلاق سلس فوق التجاعيد بفضل قاعدة مكواة SteamGlide Elite الفائقة السلاسة واللطيفة على الملابس. وتتميز قاعدة المكواة SteamGlide Elite الفائقة السلاسة بمتانتها ومقاومتها للخدوش وسهولة الحفاظ على نظافتها.

      قم بالكيّ من دون مجهود مع البخار التلقائي والذكي

      قم بالكيّ من دون مجهود مع البخار التلقائي والذكي

      استمتع بعملية كيّ سريعة لا تتطلب مجهودًا كبيرًا مع تقنية مستشعر الحركة الجديدة التي تكتشف كل مرة تحرك فيها المكواة لتقوم بتحرير البخار تلقائيًا.

      وظيفة تحرير الكلس بسرعة لأداء يدوم طويلاً

      وظيفة تحرير الكلس بسرعة لأداء يدوم طويلاً

      تساعد وظيفة تحرير الكلس بسرعة على الحفاظ على أفضل أداء عن طريق إزالة الكلس أو الترسبات الكلسية المتراكمة.

      المواصفات التقنية

      • سهل الاستخدام

        سعة خزان الماء
        350
        وزن المكواة
        1,78
        آمن على كافة أنواع الأقمشة
        نعم
        البخار المستمر
        80
        تقنية OptimalTEMP
        نعم
        اللون
        أسود
        الطاقة
        3000
        اسم قاعدة المكواة
        SteamGlide Elite باللون النحاسي الزهري
        بخار عمودي
        نعم
        منع التقطير
        نعم
        مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
        نعم
        طول سلك الطاقة
        2.5
        بخار فائق السرعة
        نعم
        مأخذ طاقة مضمن
        نعم
        طلقة بخار
        260
        إيقاف التشغيل التلقائي
        نعم

      • التحكّم بالترسبات الكلسية

        حل لتنظيف الكلس
        ميزة تحرير الكلس السريعة

      • الضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • إزالة التجاعيد

        وصول إلى مناطق صعبة
        رأس مدبب

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